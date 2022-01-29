"Открывает глаза, хочет разговаривать": врачи рассказали о состоянии девушки, в которую нацгвардеец выпустил 3 пули

В областную больницу Мечникова уже сейчас собираются десятки небезразличных, чтобы сдать кровь для раненых.

Все раненые в результате стрельбы в Днепре, которую накануне устроил 20-летний нацгвардеец, живы и стабильны. Медики осторожны с прогнозами, однако за сутки есть основания для оптимизма.

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Об этом в эфире ТСН.Ранок 28 января рассказала корреспондентка ТСН Ольга Павловская, работающая в настоящее время в больнице имени Мечникова, где находятся потерпевшие.

Так, по ее словам, 22-летняя Жанна Шарова, которая была в самом тяжелом состоянии, пришла в сознание в реанимации. Она на аппарате искусственной вентиляции легких, но ей лучше. Нападающий трижды выстрелил в девушку в упор. Самым тяжелым является ранение брюшной полости. Она потеряла три литра крови.

Жанна Шарова

"Она открывает глаза, хочет разговаривать. Трубка вентиляционная пока мешает. Она на аппарате, но у нас есть стабилизация и делаем все возможное, чтобы они поправились. Только Жанне перелили 4,5 литра крови. Всем остальным — в сумме 12 литров", — рассказал ТСН гендиректор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

В областную больницу Мечникова уже сейчас собираются десятки небезразличных, чтобы сдать кровь для раненых. Уже записалось около сотни человек. Здесь развернули специальные операционные, чтобы быстро принять как можно больше доноров. Также люди приходят в областную станцию переливания крови.

Фото: Ольги Павловської / ТСН

Фото: Ольги Павловської / ТСН

В то же время 20-летнему Артемию Рябчуку сегодня изберут меру пресечения в Днепре. Следователи будут просить арест без права внесения залога. Срочнику, который убил пятерых людей и еще столько же тяжело ранил, грозит пожизненное заключение.

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