Открывают реанимации и увеличивают количество койко-мест: в Украине растет количество больных коронавирусом

В Украине увеличилось количество госпитализированных больных.

Каждый день более тысячи больных. В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавируса.

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Об этом 17 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это видно на графике. В понедельник мы имели более трех тысяч новых инфицированных, а за прошедшие сутки уже более шести с половиной тысяч. Тревожным является и показатель смертности: умерли 99 человек. За день до этого — 102 человека. Более полутора тысяч пришлось госпитализировать.

В столице в опорных больницах открывают дополнительные места. Врачи говорят, что пациенты сейчас болезнь переносят тяжелее, большинство из тех, что попадают в больницы, нуждаются в кислородной поддержке. Корреспондент ТСН Наталья Нагорная поехала в одну из столичных больниц, чтобы понять, как изменилась болезнь и болеют ли вакцинированы.

Это — терапевтическое отделение 4 клинической больницы — одного из четырех медучреждений столицы, которые специализируются на COVID-19. Три недели летом было, чтобы врачи отдохнули, сейчас — снова работают.

"Увеличилось количество пациентов и госпитализация. Пациенты стали болеть тяжелее. И госпитализация увеличилась", — говорит заведующая терапевтическим отделением Киевской городской клинической больницы №4 Людмила Родионова.

В терапевтическом отделении больницы сейчас 35 пациентов из них 32 нуждаются в дополнительном кислороде. Из всего отделения прививки только у одной пациентки

"У нас пролечено 4 вакцинированных пациента, намного легче протекает болезнь, нет таких изменений в легких", — говорит медик.

Те, кто выздоравливают — заботятся о тяжелых. Анна Алексеевна благодарит врачей, которые спасли ее и молится, потому что ее мужа перевели в интенсивную терапию.

Это уже реанимация. Здесь те, кому гораздо труднее. Интенсивную терапию заново открыли под больных коронавирусом месяц назад.

"У нас было 9 коек-мест, добавили еще 3 и расширяем до 16", — говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии №2 Киевской городской клинической больницы №4 Владислав Васияров.

Места добавились, но пациенты болеют дольше. Если раньше больные лечились 14-15 дней, то сейчас — 25-26. Общение с родными только через записки.

Напомним

В Украине по состоянию на утро 17 сентября зафиксировано 6624 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1914 пациентов выздоровели. За последние сутки количество больных выросло более чем 6,6 тысячи.

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