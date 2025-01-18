Откуда большинство деталей в российской военной технике: шокирующий ответ

Россияне в своей технике используют иностранные детали. Что об этом говорят на Западе?

90% микроэлектроники, содержащейся в ракетах страны-террористки, до сих пор сделано на Западе. И хотя ее экспорт запрещен санкциями – Россия продолжает получать детали, без которых до Украины не долетела бы ни одна ракета или "Шахед".

Как остановить эти поставки, европейские министры иностранных дел совещались в Гааге. Украинская сторона привезла с собой доказательства убивающей торговли - в сюжете корреспондентки ТСН Александры Митиной.

Оптика, навигация, управление – все эти микросхемы, произведенные на Западе и найденные на местах российских ударов по Украине. Доказательства украинская сторона разложила на входе на посвященную санкциям против России конференцию в Гааге. Этот чип – ирландского производства. Благодаря этому дроны прилетают по нашим городам.

Виктория говорит, что все, кто подходит к столам, задают один вопрос.

Детали в российской технике

"Правда ли это настоящие части техники, которую получили на поле боя. И ответ да. Это гостей на этой конференции очень сильно удивляет", - говорит Виктория Вишневская старшая исследовательница НАКО.

Сотни мелких деталей из 15 видов высокоточного российского оружия - без этих микросхем обстрелы украинских городов были бы невозможны.

"90% микроэлектроники произведено западным миром - Америка, Британия, Япония, Тайвань. Россия это все продолжает получать сегодня. Значит, это ахиллесова пята российской оборонной промышленности", - говорит исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб.

Санкции приостановили прямой экспорт микроэлектроники в Россию. Однако отследить мелкие поставки через посредников – труднее.

"Кто-то из российских друзей, или родственников самого нидерландского бизнесмена говорит ему – крупные компании прекратили экспорт. Но теперь ты можешь работать с нами, мы дадим тебе много денег, мы поможем. Это тоже то, что я заметила, что российские компании всегда помогают. У них есть компания здесь и в Кыргызстане, Таджикистане, и так далее – и так начинается бизнес в обход санкций", – говорит Хилейн Офер Де Линден, нидерландская юристка.

Среди разложенных на столах микросхем есть даже одна местного производства – с логотипом нидерландской фирмы. Это – сердце и мозг русского дрона-камикадзе "Ланцет".

Министр иностранных дел Нидерландов рассматривает европейские детали российских ракет вместе с коллегами из Финляндии и Латвии.

"Нам нужно увеличивать санкционные ограничения. Именно над этим мы будем работать здесь с представителями европейских стран, а также США и Канадой", – говорит Каспар Велдкамп, министр иностранных дел Нидерландов.

Большинство встреч на конференции проходят за закрытыми дверями. Украинская делегация надеется, что страны договорятся о дополнительном контроле – чтобы даже мелкие поставки микрочипов не доходили до страны-террористки.

ТСН итоги 17 января. Главное за пятницу!

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Напомним, воины ВСУ рассказали, что на самом деле происходит у Часового Яра.

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