Откуда НАТО ожидает удара РФ – глава военного комитета Альянса рассказал

Североатлантический альянс готовится к потенциальному прямому столкновению с Россией. Глава военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр говорит, что Альянс сейчас все лучше понимает – мир не дается даром.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

"Следовательно, мы должны больше инвестировать в наши Вооруженные силы. В результате российских действий в Грузии в 2008 году, в Крыму, Луганской и Донецкой областях в 2014 году, а затем полномасштабного вторжения 2022-го — мы больше не рассматриваем Россию как партнера. Теперь Россия для нас – угроза. Это результат ее собственных действий", – отметил адмирал.

Роберт Бауэр отметил, что НАТО сейчас готовится отражать две угрозы: от России и террористических группировок.

"Но я не стану делать предположений, где именно могут произойти эти нападения, потому что мы в Альянсе понимаем все лучше: дело не только в нашем Восточном фланге, который географически приближен к России. Российские вооруженные силы де-факто – вокруг нас. Они на дальнем севере в Арктике, они в Атлантическом океане – на западе от нас, они на юге, в Африке, они в Средиземноморье, они в Черном море, и так – они на востоке. Но еще они в космосе. А также существует киберугроза. Поэтому для нас максимально важно быть внимательными, смотреть на 360 градусов, везде: на суше, на море, в воздухе, в космосе и в Интернете", — отметил глава военного комитета НАТО.

Он добавил, что работа НАТО – готовиться к конфликту.

"Но самое важное – если мы покажем, что мы сильнее и способны защитить себя – наши соперники подумают дважды или трижды перед тем, как нападать. Сдерживание – все еще цель нашей игры. Мы не хотим войны, но, конечно, если дойдет до войны – нужно быть готовым побеждать", — резюмировал Бауэр.

Напомним, глава военного комитета НАТО высказался о членстве Украины.

В НАТО также ответили, будут ли войска Североатлантического союза в Украине.

Читайте также ведущие новости дня: