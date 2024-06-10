"Откуп" от мобилизации: теневые схемы и будет ли законное экономическое бронирование в противовес

В Раде не отказались от идеи экономического бронирования, несмотря на то, что этот вопрос "сложный и неоднозначный".

Правоохранители в Украине разоблачают все новые теневые схемы незаконного откупа от мобилизации. В этих сделках крутятся миллионы долларов, которые оседают в карманах недобросовестных чиновников, а могли бы поступать в бюджет на финансирование армии, если бы в государстве было введено экономическое бронирование.

О незаконном откупе от мобилизации, какие схемы существуют, введут ли экономическое бронирование – читайте на ТСН.ua.

В Украине процветает целый нелегальный "бизнес", который зарабатывает миллионы на желающих избежать мобилизации и, конечно, не платит налоги в бюджет. Правоохранители уже разоблачили огромное количество таких сделок, и продолжают это делать, ведь появляются все новые схемы. В них разоблачают должностных лиц ТЦК, членов ВВК, пограничников и даже бывших нардепов.

Так, в конце мая в Одесском ТЦК и СП разоблачили многомиллионную схему незаконного заработка на уклонистах, действовавшую с июля 2023 года. По данным ГБР, преступными услугами воспользовались 138 человек. Организовал механизм заработка на желающих избежать мобилизации начальник отдела Приморского РТЦК и СП Одессы. Цены на такие "услуги" колебались от 4500 до 7000 дол. Фигурант дела заработал на сделках не менее 1 млн дол.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация и новый скандал! Одесский ТЦК заработал миллион долларов на уклонистах?

Также в мае на Киевщине задержали троих дельцов, которые продавали уклонистам поддельные консульские удостоверения. За пакет услуг мошенники просили 10 тыс. дол. с одного уклониста. Они предоставляли качественно поддельные удостоверения работников почетных консульств иностранных стран в Украине. Вдобавок злоумышленники давали советы по незаконному пересечению границы с использованием фейковых документов.

В июне в СБУ сообщили о блокировании трех новых схем для уклонистов в приграничных регионах Украины. Так, организаторы сделок помогали уклонистам бежать за границу в обход КПП за "вознаграждение" от 6500 до 9000 дол. Стоимость зависела от срочности бегства и его способа. Правоохранители задержали по этим делам чиновника подразделения Госпогранслужбы в Винницкой области и жителей Закарпатья.

А совсем недавно СБУ задержала в Киеве бывшую народную депутата Ирину Сысоенко, которая вместе с сообщниками ежемесячно могла зарабатывать на уклонистах до 100 тыс. дол. К незаконной схеме также были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

Бывшая народная депутат Ирина Сысоенко/Фото: Facebook-страница Сысоенко

Фигуранты предлагали своим "клиентам" полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации. Сначала уклонистов фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание и назначали группу инвалидности. В ходе обысков у фигурантов обнаружили более 40 млн грн, меддокументы и черновики с учетом клиентов.

Подозреваемой в организации схемы для уклонистов Сысоенко суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 904 тыс. грн. Экс-нардеп его уплатила и вышла из-под стражи.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Экс-нардеп зарабатывала на уклонистах по $100 тысяч ежемесячно?!"

Самые распространенные способы побега уклонистов за границу и стоимость

Самым распространенным способом незаконного пересечения границы среди уклонистов остается река Тиса. Однако доплывают не все, сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель. По его словам, в большинстве своем к функционированию схем причастны жители приграничных регионов.

"Они находят клиентов, которые хотят незаконно пересечь границу. Уклонисты добираются до точки, которую им указывают, а дальше их перевозят местные, которые хорошо ориентируются, знают границу, знают, где нет пограничников и, банально, переводят их лесом или перевозят через границу. Кто-то доходит – это факт. Многих задерживает полиция или пограничная служба", – рассказал Рубель.

К схемам перевозки уклонистов причастны и представители криминального мира, также пытающиеся зарабатывать на этом. Так, несколько недель назад были задержаны "криминальные авторитеты", участвовавшие в "сходке" трех кланов-конкурентов, решавших вопрос о перераспределении сфер преступного влияния и контроле за группами, занимающимися незаконной переправкой через границу.

Задержание криминальных авторитетов за схеме с уклонистами/Фото: Нацполиция Украины

Злоумышленники также пытаются организовывать "законные" основания для выезда мужчин. Речь идет о:

браках мужчин с женщинами с инвалидностью или с женщинами, имеющими троих и более детей;

трудоустройстве на стратегические предприятия и оформление им командировок;

трудоустройство на предприятия водителями, занимающимися международными перевозками;

устройство в общественные организации;

содействие в получении групп инвалидности через ВВК и МСЭК и т.д.

"До 18 мая сумма (за незаконное пересечение границы – ред.) в среднем была 4-5 тысяч долларов. Но сейчас, с принятием нововведений в закон, она может достигать и 20 тысяч долларов", – сообщил Рубель.

Сколько организаторов схем разоблачили правоохранители

Как сообщил Рубель, с начала 2024 года по материалам Департамента было открыто 161 уголовное производство в отношении 519 человек по факту незаконной переправки через границу. Из них 155 фигурантам (40 – внесение сведений в систему "Шлях") сообщено о подозрении, в суд направлено 50 обвинительных актов (12 – система "Шлях") в отношении 114 человек (30 – система "Шлях").

Следовательно, обороты "серых денег" в сделках с уклонистами безумные. Представим, что все они могли бы идти в бюджет и тратиться на Силы обороны Украины. Такое представление, возможно, стало бы реальностью, если бы государство ввело экономическое бронирование от мобилизации.

Экономическое бронирование от мобилизации

В мае в Верховной Раде начали обсуждать новую концепцию бронирования, которая позволяла бы легально "откупиться" от мобилизации и способствовала наполнению оборонного бюджета страны. Заметим, что Украина не имеет права использовать для денежного обеспечения военных международную помощь, поэтому может рассчитывать только на собственные средства.

"Любые западные деньги или в форме финансовой помощи, или в форме кредитов не разрешено использовать на оборонные нужды. Поэтому на сегодняшний день от прочности экономики зависит действительно прочность нашего фронта, и это не преувеличение", — рассказала член парламентского комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко.

Два главных варианта бронирования

Как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Верховная Рада рассматривает два варианта экономического бронирования:

первая модель предусматривает выплату с зарплаты военнообязанного налога в размере 35 тыс. грн, которых будет хватать для содержания одного бойца;

вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

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"Например, медиа. У вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет – руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платите минимальную зарплату ежемесячно. Сейчас минимальная – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов”, – объяснил Арахамия.

По словам Янченко, во второй модели нардепы предлагают установить квоту на экономическое бронирование в размере от 10 до 50% от общего количества сотрудников компании.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Воюй или плати! В Раде придумали два варианта экономического бронирования от мобилизации!

Идея с квотой для работодателей – не новая. О ней говорили еще в прошлом году. Такой вариант бронирования был предложен в парламенте главой комитета по экономическому развитию Дмитрием Наталухой. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль также заявлял, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

Арахамия подчеркнул, что в вопросе бронирования изучался опыт других стран, однако какое бы решение ни было избрано, "есть много людей, которые "за", а есть "против".

"Но вопрос справедливости: много оппонентов говорят, что это тогда богатые не служат, а бедные идут в армию. Я думаю, все равно какая-то модель появится, потому что в этих дискуссиях появится какая-то модель, которая вызывает самое меньшее возмущение", – отметил нардеп.

Давид Арахамия / Фото: Getty Images

Как сообщил в середине мая первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, никаких решений по экономическому бронированию не принималось, но дискуссия по этому поводу требуется:

"Идет дискуссия, нет никаких сейчас на столе законопроектов, которые бы там предлагались в повестку дня или были бы на каком-нибудь финальном этапе. Это все еще будет обсуждаться какое-то время".

Нардеп добавил, что идея экономического бронирования – это вопросы общества и социальной справедливости.

"Мы должны все вместе – те, кто отстаивают эту идею, и те, кто не поддерживают, – провести дискуссию, и дать ответ на вопрос, не случится ли так, что будут забронированы только те, кто имеет доход, и мы добавим ко всем несправедливостям бронирования еще одну линию раскола общества на богатых и бедных", — заметил Корниенко.

Что говорят об экономическом бронировании эксперты

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, государство прежде всего должно быть эффективным. А в эффективном государстве все воевать не могут – кто-то должен обеспечивать функционирование экономики. Определять, где человек нужен – на фронте или в тылу, необходимо без привязки к персоналиям, профессии, местожительству или другим неэкономическим причинам.

"С точки зрения эффективности государство заинтересовано в том, что чем больше человек платит налоги, тем больше будет вероятность того, что он будет не на фронте, а в тылу", — добавил Фурса.

Адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев обратил внимание на определенные "подводные камни" во второй модели экономического бронирования. Так, если выбор работников, забронированных от мобилизации, будет зависеть только от руководителя компании, это может стать основой для спекуляций. Кроме того, не исключен вариант, когда компании будут искусственно раздувать свой штат, чтобы увеличить квоту на бронирование.

Но в Верховной Раде рассматривают второй вариант бронирования как более приемлемый, потому что отдельный дополнительный сбор за забронированных работников будет проще рассчитать и контролировать.

Морально-нравственная проблема экономического бронирования

Идея бронирования "за деньги" вызвала опасения, что воевать будут только бедные, а богатые просто откупятся от мобилизации. Однако Лихачев считает, что вопрос о неравенстве между бедными и богатыми был и до войны, и будет существовать независимо от экономического бронирования. Здесь обязанность государства заключается не в поиске справедливости, а в поиске баланса между справедливостью и обеспечением бюджета.

Адвокат добавил, что возможность легально "откупиться" от мобилизации позволит людям быть полезными, даже если они не хотят воевать:

"Есть люди, которые все равно не собираются служить. Они готовы получать уголовные дела, переплывать Тису, но служить все равно не хотят. И заставлять их что-то делать каким-то образом юридически довольно тяжело".

По мнению Фурсы, именно экономическое бронирование позволит сделать мобилизацию более справедливой.

"Если один человек платит налоги, а другой избегает их уплаты? Мы же знаем, что очень много людей в Украине работают неофициально и платят мало налогов. Это ли справедливо? Наверное, нет. Поэтому тогда такие критерии через налогообложение сразу показывают справедливость", – считает инвестиционный банкир.

Бронирование для "Клуба белого бизнеса"

В Раде выдвинули еще одну идею по бронированию. Она принадлежит председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву и состоит в том, чтобы главным критерием для возможности забронировать сотрудников сделать принадлежность компании к анонсированному "Клубу белого бизнеса". Ранее Рада приняла за основу законопроект №11084 о "Клубе белого бизнеса", который касается налоговых проверок. По идее, предприятия, отвечающие критериям "клуба", могут получить право на бронирование сотрудников.

Даниил Гетманцев / Фото: УНИАН

По словам Гетманцева, в "клуб" попадают малые, средние и крупные предприятия, которые отвечают трем критериям:

имеют налоговую нагрузку не меньше, чем в среднем по отрасли;

имеют зарплату не менее средней по отрасли в регионе;

не имеют налоговых правонарушений (налогового долга).

В то же время, для тех, кто не является членами "клуба", вообще ничего не меняется.

Как уточнил нардеп, речь не идет о том, что бизнес должен уплатить абсолютную сумму налога в бюджет, и для кого-то это непосильная цифра:

"Речь идет о соотношении оборота и уплаченных налогов. Если у тебя налоговая нагрузка 5% от оборота, то неважно, у тебя за год оборот 1 млн грн или 100 млн грн, это все равно будет нагрузка в 5%. И если твоя налоговая нагрузка соответствует средней в отрасли, этот критерий уже выполнили".

Гетманцев добавил, что рассматривается возможность ко второму чтению включить для членов "Клуба белого бизнеса" право на бронирование сотрудников: "Это будет модель экономического бронирования".

У Зеленского отказались от экономического бронирования?

В конце мая "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщило, что там отказались от идеи экономического бронирования от мобилизации. Ожидаемое повышение налогов в определенной степени повлияло на то, что эта идея не будет реализована.

По словам источника издания, причиной отказа от такой идеи были опасения Генштаба ВСУ того, что экономическое бронирование не решит проблему с нехваткой кадров, а только будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и повлечет негативную реакцию в армии.

Как сообщил Вениславский в интервью, которое вышло 10 июня, в Раде не отказались от идеи экономического бронирования, несмотря на то, что этот вопрос вопрос "сложный и неоднозначный".

"Оно с точки зрения многих представителей исполнительной власти актуально, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет. Более того, я не могу сказать, что это вопрос, который, скажем, абсолютно безболезненно пройдет в парламенте. Это очень сенситивный вопрос, он имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции. Поэтому я не думаю, что в очень краткосрочной перспективе этот вопрос будет решен", – рассказал Вениславский.

Он добавил, что экономическое бронирование может не соответствовать Конституции, поскольку будет нарушен принцип равенства. Вместе с тем, в комитете экономического развития считают, что такое бронирование нужно, ведь экономика нуждается в поддержке.

"И введя экономическое бронирование, мы дадим стимул для развития экономики, что, в свою очередь, будет обеспечивать поступление налогов, за которые мы будем закупать оружие, выплачивать заработную плату и денежное довольствие наших военных", — объяснил нардеп.

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