"Отмазки" от мобилизации: что придумывают уклонисты, чтобы не идти в армию

Получил повестку, но не брали на службу воинские части. Вручили "боевую", но не мобилизовался, потому что не хотел умирать. Не пошел воевать, потому что должны были сделать бронь. Хотел бы мобилизоваться, но только при определенном условии. И это далеко не весь список "отмазок" военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации.

Обо всех подробностях громких дел рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

"Не брали" на службу

Военнообязанный был признан годным к мобилизации и в октябре 2023 года дал ему "боевую" повестку, однако он категорически отказался ее получать.

На суде мужчина вину признал частично. Он пояснил, что еще в 2022 году прошел ВВК, признавший его "ограниченно пригодным". В июле 2023 года он получил повестку для отправки в боевую часть, однако там его отказались принимать. После этого ему несколько раз давали повестки, и он приходил в ТЦК.

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"31 октября 2023 года ему дали боевую повестку, от получения которой он отказался, поскольку он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а его жена не работает. Кроме этого, отметил, что имеет проблемы со здоровьем, болеет с 18 лет. На вопрос суда утвердил, что нет установленной группы инвалидности и какие-либо подтверждающие документы относительно обстоятельств, о которых указывает в своих показах, у него отсутствуют. Считает, что его неправомерно восстановили на военном учете 2019 года", — говорится в приговоре Иванычевского районного суда Волынской области.

На суде работники ТЦК отметили, что во время вручения повестки мужчина категорически отказался ее получать, заявив, что он "онкология". На ВВК утверждали, что у мужчины были определенные проблемы с позвоночником, однако это не является причиной во избежание военной службы.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Не хотел умирать

На такой же срок осудили мужчину в Черкасской области. Он получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "не хочет умирать". На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Как говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области, в июне 2024 года мужчина прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации. Ему дали "боевую повестку", однако житель Черкасщины уклонился от призыва в армию.

На суде мужчина заявил, что "ему была вручена повестка, однако он не явился и сказал, что не будет проходить военную службу, так как не хочет умереть".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Мобилизуюсь, но есть условие

А вот в Винницкой области мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию при одном условии – наличии закона о реформе ТЦК.

По данным суда, 1 августа 2023 года ВЛК признала мужчину годным к мобилизации. В сентябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина свою вину не признал. Он заявил, что "считает требования работников ТЦК незаконными из-за отсутствия действующего закона о реформе военкоматов. Деятельность ТЦК не предусмотрена никаким законом. Поэтому ТЦК пока не имеют никаких полномочий и действуют вне правового поля, то есть незаконно.

По словам мужчины, выполнение указаний работников ТЦК является нарушением ст. 60 Конституции Украины, поэтому он считает себя невиновным и просит суд оправдать его по основаниям отсутствия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины". Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УК. Правда, его отпустили на свободу, назначив 3 года испытательного срока.

Получил повестку и скрывался

В Тернопольской области в 2022 году мужчина получил повестку и все время скрывался от мобилизации. На суде мужчина вину не признал и объяснил, что "в армии не служил, не имеет боевого опыта".

“В начале марта 2022 года он прошел медкомиссию и был признан годным к военной службе. 18.10.2022 вручили боевую повестку о явке на 19.10.2022 в Кременецкий РТЦК, однако 19.10.2022 для отправки не явился, поскольку служить не может из-за плохого здоровья. Два раза имел сотрясение мозга, был в психушке, не согласен с решением ВЛК. Решение ВЛК не обжаловал, документов о том, что находился в психушке, нет", — говорится в решении суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Должен был получить бронь

Чуть меньше, а именно 1 год и 6 месяцев испытательного срока получил мужчина, также уклонившийся от мобилизации. Об этом идет речь в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.

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По данным суда, в мае 2024 мужчина прошел ВЛК и получил повестку, однако служить отказался. На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Он заявил, что "в мае он добровольно явился в РТЦК для обновления данных, прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе, на предприятии уверяли, что предоставят бронь после обновления данных, предоставили гарантийное письмо, однако несмотря на то, что такое письмо он предоставлял работникам РТЦК, те вручили ему боевую повестку, он ее получил, ночью в определенную дату муж на отправку не явился, потому что растерялся. Он считал, что будет иметь бронь, в настоящее время он и является забронированным. степени возможности 3-4 тыс. грн".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Изменения в системе бронирования

Недавно министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию о том, что в результате аномально быстрого прироста количества бронирований отсрочку от мобилизации получили 1,5 млн. мужчин.

В интервью Forbes она сказала, что настоящее число на треть меньше. По ее словам, за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек, а данные о более миллионе забронированных появлялись из-за "удвоения", поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном. виде.

Она добавила, что сейчас Кабмин по инициативе Минобороны осуществляет аудит бронирования. По его результатам ожидаются изменения в подходах к определению статуса критичности предприятий. В этот период новые отсрочки не выдают. С 25 октября процедура бронирования действует только для работников, забронированных до 31 мая.

В то же время Свириденко подчеркнула, что бронированию важно добавить прозрачность и систематизировать процесс, а потому правительство рассматривает возможность изменить процедуры бронирования — например, предоставить приоритетный критерий по заработной плате. Свириденко также рассказала, что статус критических в Украине сейчас имеют 19730 предприятий, из них около 9500 были определены регионами, остальные — министерствами.

Что предшествовало?

В начале октября СМИ заявили, что Кабмин приостановил бронирование работников от мобилизации якобы из-за позиции президента Зеленского. Утверждалось, что глава государства "возмущался, что забронировали 1,5 миллиона" военнообязанных.

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Уже 20 октября стало официально известно, что бронирование работников от мобилизации в Действии было закрыто до 15 ноября. По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, в комиссию, которая будет проводить аудит, планируется включить военных. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование будет пересмотрено. В то же время Гаврилюк опроверг информацию СМИ, что бронирование якобы было приостановлено полностью.

Однако украинский бизнес стал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности, который дает право на продолжение действия бронирования сотрудников. Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация. Там также добавили, что при условиях, когда экономическое бронирование еще не принято, а бронирование по статусу критичности поставлено на паузу, компании фактически лишены возможности кадрового планирования.

Как сообщили в правительстве, работники предприятий, получивших статус забронированных до 31 мая этого года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Отмечается, что это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону.

По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу экономики, отмечают в ведомстве.

Отсрочки онлайн

Тем временем в "Резерв+" стартовало тестирование онлайн-отсрочки. Об этом сообщила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

Больше не придется ходить в ТЦК с бумажками и стоять в очередях, чтобы получить или продлить отсрочку. Достаточно будет отправить запрос в Резерв+. Система проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку — и если да, этот статус отразится в электронном военно-учетном документе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мужчина с 2022 года получал повестки, но воинские части не брали на службу: что было дальше?"

Напомним, ветеран АТО Тарас Чмут считает, что для эффективной обороны в Украине необходимо мобилизовать около 500 тысяч человек.

Подготовку мобилизованных в учебных центрах усилят!

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