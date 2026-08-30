Отмена 22 предметов и переход на 12-летку: как изменится жизнь старшеклассников

В Украине радикально меняется образование / © ТСН

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Изменения в системе старшей школы призваны разгрузить учащихся и дать им возможность сфокусироваться на предметах, которые действительно нужны для будущей профессии. Учеба в двенадцатом классе фактически заменит первый курс университета, позволив подросткам более качественно подготовиться к получению высшего образования.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Неделя.

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Логика профильного обучения

Масштабная реформа полноценно стартует в 2027 году , однако уже сейчас 150 учебных заведений начинают пилотное внедрение новых правил. Главная идея инноваций состоит в том, чтобы дети не распыляли внимание более чем на 20 дисциплин одновременно, а изучали базовые предметы и углубляли знания по выбранному профилю.

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Соучредительница ОО «Смарт образование» Иванна Коберник отмечает важность оптимизации школьной нагрузки. «Спросите детей, нравится ли им изучать 22 предмета одновременно. Главное изменение касается организации обучения и его качества», — отметила эксперт.

Базовые предметы для составления национального мультитеста останутся обязательными, а остальные дисциплины учащиеся будут выбирать в соответствии с профилем лицея.

«Если вы выбираете профильное обучение, например биолого-химическое, соответственно у вас появляются биология, химия, физика, плюс дополнительные предметы по профилю. Это позволяет сфокусироваться и изучать то, что вам действительно интересно», — объясняет принципы выбора директор лицея №57 Александр Артеменко.

Оптимизация сети: будут ли закрывать школы

Родители часто опасаются закрытия учебных заведений, однако школы будут просто переформатированы. В целом система будет работать следующим образом:

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Гимназии – для обучения учащихся с 1 по 9 класс;

Профильные лицеи исключительно для старшеклассников (10–12 классы).

Для обеспечения качественного образования в старшей школе государство и местные сообщества уже сейчас создают современные образовательные пространства, закупая новую мебель и оборудование для лабораторий.

Заместитель руководителя Офиса по внедрению НУШ Антонина Макаревич успокаивает родителей относительно количества мест, напоминая о текущем демографическом кризисе.

«Сеть, которую сейчас напланировали общины, действительно даже с запасом достаточна для того, чтобы покрыть всех учеников, которые придут в старшую школу», — заверила чиновник.

Решение логистических проблем

Вопрос доезда детей в опорные лицеи беспокоит многих жителей сел и небольших городков. Однако государство активно решает эту логистическую проблему: только с 2024 года для территориальных общин закупили новых школьных автобусов на сумму более 4,5 миллиарда гривен .

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Эксперты признают, что самая сложная ситуация с доступом к образованию остается вблизи линии фронта. Иванна Коберник отмечает: «Единственное место, где я вижу огромную проблему и считаю, что нужны другие административные решения, это прифронтовые регионы. Там действительно невозможно реализовать то, что реально сделать в Закарпатье, в Виннице или в Умани».

В качестве альтернативного логистического решения в Украине уже создаются специальные пансионы при больших учебных заведениях, где дети могут безопасно проживать и учиться. Антонина Макаревич приводит успешный пример такого заведения на Буковине: «У нас есть в Черновцах пансион. Поскольку это безопасный город, там сейчас учатся ученики буквально со всей страны».

Для успешной реализации масштабной реформы необходима максимально прозрачная и качественная коммуникация между властью, педагогами и семьями школьников. Только благодаря слаженному сотрудничеству, удастся преодолеть страхи родителей и дать детям возможность сознательно выбрать свое успешное будущее.

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