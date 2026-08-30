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Отмена 22 предметов и переход на 12-летку: как изменится жизнь старшеклассников
В Украине начинается масштабная реформа профильного среднего образования, которая предусматривает переход на двенадцатилетнюю систему обучения и возможность школьников сознательно выбирать предметы для углубленного изучения.
Изменения в системе старшей школы призваны разгрузить учащихся и дать им возможность сфокусироваться на предметах, которые действительно нужны для будущей профессии. Учеба в двенадцатом классе фактически заменит первый курс университета, позволив подросткам более качественно подготовиться к получению высшего образования.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Неделя.
Логика профильного обучения
Масштабная реформа полноценно стартует в 2027 году , однако уже сейчас 150 учебных заведений начинают пилотное внедрение новых правил. Главная идея инноваций состоит в том, чтобы дети не распыляли внимание более чем на 20 дисциплин одновременно, а изучали базовые предметы и углубляли знания по выбранному профилю.
Соучредительница ОО «Смарт образование» Иванна Коберник отмечает важность оптимизации школьной нагрузки. «Спросите детей, нравится ли им изучать 22 предмета одновременно. Главное изменение касается организации обучения и его качества», — отметила эксперт.
Базовые предметы для составления национального мультитеста останутся обязательными, а остальные дисциплины учащиеся будут выбирать в соответствии с профилем лицея.
«Если вы выбираете профильное обучение, например биолого-химическое, соответственно у вас появляются биология, химия, физика, плюс дополнительные предметы по профилю. Это позволяет сфокусироваться и изучать то, что вам действительно интересно», — объясняет принципы выбора директор лицея №57 Александр Артеменко.
Оптимизация сети: будут ли закрывать школы
Родители часто опасаются закрытия учебных заведений, однако школы будут просто переформатированы. В целом система будет работать следующим образом:
Гимназии – для обучения учащихся с 1 по 9 класс;
Профильные лицеи исключительно для старшеклассников (10–12 классы).
Для обеспечения качественного образования в старшей школе государство и местные сообщества уже сейчас создают современные образовательные пространства, закупая новую мебель и оборудование для лабораторий.
Заместитель руководителя Офиса по внедрению НУШ Антонина Макаревич успокаивает родителей относительно количества мест, напоминая о текущем демографическом кризисе.
«Сеть, которую сейчас напланировали общины, действительно даже с запасом достаточна для того, чтобы покрыть всех учеников, которые придут в старшую школу», — заверила чиновник.
Решение логистических проблем
Вопрос доезда детей в опорные лицеи беспокоит многих жителей сел и небольших городков. Однако государство активно решает эту логистическую проблему: только с 2024 года для территориальных общин закупили новых школьных автобусов на сумму более 4,5 миллиарда гривен .
Эксперты признают, что самая сложная ситуация с доступом к образованию остается вблизи линии фронта. Иванна Коберник отмечает: «Единственное место, где я вижу огромную проблему и считаю, что нужны другие административные решения, это прифронтовые регионы. Там действительно невозможно реализовать то, что реально сделать в Закарпатье, в Виннице или в Умани».
В качестве альтернативного логистического решения в Украине уже создаются специальные пансионы при больших учебных заведениях, где дети могут безопасно проживать и учиться. Антонина Макаревич приводит успешный пример такого заведения на Буковине: «У нас есть в Черновцах пансион. Поскольку это безопасный город, там сейчас учатся ученики буквально со всей страны».
Для успешной реализации масштабной реформы необходима максимально прозрачная и качественная коммуникация между властью, педагогами и семьями школьников. Только благодаря слаженному сотрудничеству, удастся преодолеть страхи родителей и дать детям возможность сознательно выбрать свое успешное будущее.