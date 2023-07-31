Отмена единого налога, льгот и частичные проверки: что ждет украинский бизнес от 1 августа

В Украине меняется система налогообложения с 1 августа: будет отмена единого налога, льгот и частичные проверки бизнеса. Закон о возврате довоенного налогообложения подписал президент Владимир Зеленский в пятницу.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Ковцун.

Верховная Рада проголосовала за закон об изменениях в налогообложении во время военного положения. Три дня тому назад его подписал президент Владимир Зеленский. Следовательно, уже с 1 августа упрощены правила налогообложения, которые были введены в прошлом году, чтобы дать возможность бизнесу в первые месяцы большой войны удержаться на плаву — больше не работают. Все предприниматели обязаны возвратиться на довоенные.

ФЛПы 1-й и 2-й групп должны снова платить единый налог, который с начала войны был для них добровольным. Эта сумма будет составлять 1340 гривен в месяц

Экономисты говорят, ощутимо это может повлиять разве что на тех предпринимателей, которые находятся за рубежом и не могут закрыть свой ФЛП на расстоянии, ведь до закрытия государство будет начислять им налог. Добровольным для этих групп остается единый социальный взнос, правда, здесь стоит помнить — если предприниматель его не платит — ему не начисляют страховой стаж.

Новое законодательство почувствует на себе многочисленная группа ФЛП – третья. Для нее упраздняется единый налог в 2% и предприниматели должны написать заявление о переходе на желаемую систему налогообложения. Это – либо упрощенные 5%, либо же общее налогообложение на 18% плюс НДС. И именно налог на добавленную стоимость, по мнению экономиста, может придать бизнесу хлопот.

"Как результат, они столкнутся с проблемами, связанными с блокированием налоговых накладных. Однозначно. И это фактически будет означать серьезные проблемы для их деятельности. Не что было два, а стало пять. А именно это. Мы это увидим, конечно, не сразу. В сентябре месяце, в октябре месяце. То есть не в первые дни. Однако это будет самая большая проблема", — говорит экономист Илья Несходовский.

Изменения в законодательстве относительно третьей группы ФЛП получили наибольший шквал критики среди предпринимателей.

"Сейчас большинство предпринимателей просто в шоке. На 5% им будет трудно перейти, потому что расходы увеличились, прибыль уменьшилась. К началу войны условия бизнеса не были ограничены отсутствием работников, удорожанием всех услуг, материалов, роста валюты, цен на топливо", — говорит заместитель главы Ассоциации предпринимателей малого и крупного бизнеса города Киева Наталья Лысенко.

В Верховной раде определенные – изменения ощутимо на бизнес не повлияют. Да и сам закон выполняет одно из основных требований, предъявленных Украине Международным валютным фондом.

"Отменяется 2% ФЛП, теперь будет 5% или 2 группа. Люди заплатили конкретную сумму, она небольшая выходит до 3 тыс. гривен, и спокойно работают независимо от оборота. Я не вижу большое количество бизнеса, которое против. Сори, я общаюсь со многими бизнес-организациями — малыми, средними, крупными, действительно не является определенной проблемой платить 2% или 5% от оборота, многие бизнеса этим даже не пользовались", — утверждает первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк .

Новые изменения не касаются предпринимателей в зоне активных боевых действий и на чей бизнес остался на временно оккупированных территориях. Но он не будет касаться бизнеса, торгующего подакцизными товарами – алкоголем, табаком и топливом. А также предпринимателей занимающихся игорным бизнесом и предоставлением финансовых услуг – их уже будут проверять.

"Во время войны существенно увеличилась контрафактная продукция. Это и алкоголь, и табачные изделия. Их производят в большом размере. Теневой рынок существенный", — говорит экономист Илья Несходовский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Единый налог будет отменен! Что ждет украинский бизнес от 1 августа

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина возвращается в довоенную систему налогов и отменяет единый 2% налог.

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