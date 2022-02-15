Отмена НДС на украинские продукты: авторы законопроекта просят ускорить его рассмотрение

Этот закон позволит снизить ценники на продовольственные товары на 20%.

Авторы законопроекта об отмене НДС на продукты питания, произведенные в Украине, просят президента Владимира Зеленского повлиять на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, чтобы ускорить процесс его рассмотрения.

Как сообщается 15 февраля в сюжете ТСН.19:30, нардеп Игорь Палица обратился к президенту Зеленскому во время брифинга в кулуарах Верховной Рады. Он подчеркнул, что это адаптированный к украинским условиям польский законопроект. У наших соседей он уже действует, а с 1 июля начнет действовать и по всему Евросоюзу. Практика показывает, что только через две недели после введения он позволил снизить цены на товары первой необходимости. В наших реалиях этот закон позволит уменьшить ценники на продовольственные товары на 20%.

"Мы предлагаем нулевую ставку НДС на все продукты питания, на все продукты пищевой переработки, мы предлагаем как и Евросоюз снизить на 13% налоги на энергоносители, для того чтобы стоимость продуктов питания снизилась. Мы просим президента посоветовать спикеру парламенту и попросить свою фракцию безотлагательно на на этой неделе внести этот законопроект", — отметил он.

Отмена НДС на отечественные продукты: чего просят у Зеленского авторы законопроекта

Напомним:

За первый месяц 2022 года рост потребительских цен в Украине ускорился. В январе инфляция выросла до 1,3% по сравнению с декабрем прошлого года. Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. Среди продуктов больше всего подорожали овощи — на 20,5%. В диапазоне от 1 до 3,9% выросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало, масло.

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