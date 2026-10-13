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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Отменят ли бронирование для тех, кто опекается родственниками с инвалидностью: что известно

Мобилизация в Украине, по словам бывшей омбудсменки Людмилы Денисовой, может измениться.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине может скоро измениться / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация. По данным бывшей Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, процесс привлечения новых мужчин в армию может измениться.

На днях Денисова сообщила на своей странице в соцсети, что возглавляемая ею правозащитная организация получила официальный ответ Офиса военного омбудсмана, а вместе с ним — текст подготовленного законопроекта, сравнительную таблицу и пояснительную записку.

По ее данным, в ответе речь идет о предложениях касательно следующего изменения мобилизационного законодательства:

  • Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет — установить дополнительные условия получения отсрочки. Если в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью и есть оба родителя, право на отсрочку по этому основанию может быть утрачено. Его предлагают сохранить при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или если в семье двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

  • Для родителей детей с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, — также ввести дополнительные ограничения касательно наличия других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или воспитание двух несовершеннолетних детей.

  • Для мужчин и жен лиц с инвалидностью I и II групп вместо действующего основания, связанного с наличием такого члена семьи, предусмотреть обязательное осуществление постоянного ухода.

  • Для мужчин и жен лиц с инвалидностью III группы в определенных законом случаях, в частности из-за онкологических заболеваний, отсутствия конечностей или отдельных других нарушений здоровья, — ввести дополнительное условие осуществления ухода.

  • Для лиц, один из родителей которых имеет инвалидность I или II группы, ввести требование постоянного ухода. Такое же требование предлагается по уходу за родителями мужа или жены с инвалидностью I или II группы.

  • Для людей, осуществляющих постоянный уход за больными членами семьи, изменить условия отсрочки, в частности, предусмотреть отсутствие других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

  • Для членов семьи второй и третьей степеней родства, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы, изменить условия получения отсрочки. В частности, предлагается исключить отдельное основание для родственников третьей ступени родства и ввести дополнительные ограничения для родственников второй ступени.

  • Для опекунов лиц, признанных судом недееспособными, — добавить условие отсутствия других лиц, осуществляющих опеку или попечительство.

    В комментарии для ТСН.ua Людмила Денисова отметила, что в сентябре появилась информация, что обсуждается якобы пересмотр предоставления бронирования.

«Я сделала запросы в Офис военного омбудсмена и в Верховную Раду. Офис военного омбудсмена предоставил ответ, в котором рассказал о предложениях к мобилизационному законодательству, о проекте закона. То есть Офис военного омбудсмена — автор предложений, они не могут вносить законопроект», — сообщила нам Денисова.

Мобилизация в Украине: что ответили в Верховной Раде

В парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, который может рассматривать вышеуказанные предложения в случае их предоставления, в комментарии ТСН.ua сообщили, что осведомлены о наличии обсуждения в обществе предложений. Но не более.

«Никаких инициатив по этому вопросу в комитете не обсуждалось. Военная омбудсмен не имеет права законодательной инициативы. Она может только просить народных депутатов этот вопрос каким-либо образом рассматривать. По состоянию на вчера (12 октября) никаких предложений, просьб не получали», — сообщил представитель комитета Федор Вениславский.

Дополнительно он отметил: «Я думаю, что любые вопросы, связанные с родителями детей с инвалидностью, имеют очень сомнительные шансы на прохождение в парламенте».

Напомним, ранее сообщалось о мобилизации украинцев за границей: какие обязанности имеют беженцы в Польше, Германии и США. Правила воинского долга для иностранцев существенно отличаются в зависимости от страны пребывания, о чем свидетельствует опыт Польши, Германии, Швеции и США.

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