Отменят ли в Киеве запрет на работу городского транспорта во время тревог: ответ КМВА

В Киевской МВА отмечают, что соответствующий запрет обусловлен мерами безопасности в столице.

Киевляне продолжают голосовать за петиции об отмене запрета на работу городского наземного транспорта во время воздушной тревоги.

Почему КМВА и КГГА не поддерживают эти петиции, рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью ТСН.ua.

"Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета по электронной петиции о "Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус)". После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. По-прежнему транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена. Такое решение обусловлено мерами безопасности. Только ими", — объяснил Попко.

Отметим, что Киев переживает вторую сложную осень в условиях войны. Год назад (21 октября) Киевскую городскую военную администрацию возглавил Сергей Попко именно в разгар массированных ракетных ударов врага по Киеву. Руководитель КМВА рассказал сайту ТСН.ua, о самых сложных моментах работы в условиях войны, как город готовится к возможным ракетным ударам сейчас, какова ситуация с укрытиями и обороной города в случае повторного наступления оккупантов на Киев.

Читайте также: