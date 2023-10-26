Отмывание средств в армии, похищение человека и рекордная взятка: громкие дела экс-нардепа Микитася

Последнее из подозрений, врученных Микитасю, - это отмывание средств Минобороны в размере более 300 млн грн.

Бывший народный депутат Украины ("Воля народа") и экс-председатель государственной компании "Укрбуд" Максим Микитась - фигурант нескольких громких дел. Его подозревают в хищении имущества Нацгвардии, отмывании средств Министерства обороны, похищении человека, попытке убийства свидетеля, а также в масштабных коррупционных соглашениях, связанных с компанией "Укрбуд".

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о громких делах бывшего нардепа и на какой они стадии рассмотрения.

Махинации с квартирами Нацгвардии

Одно из старейших дел, по которому подозревают Микитася, - это махинации с квартирами в центре Киева, которые должны были предоставить Нацгвардии, но переписали документы на дом на окраине. Тогда его компания-застройщик заработала более 81 млн грн. Это произошло еще в октябре 2019 года. 2 октября экс-нардепу сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

7 октября 2019 года за Микитася внесли предусмотренный залог, и он вышел на свободу. 22 октября 2019-го Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата, арестовав его до 14 ноября. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в размере 5,5 млн грн, а также экс-нардеп должен был сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, и надеть электронный браслет. На следующий день, 8 октября, за Микитася внесли залог.

Проходя по этому делу, 20 января 2020 года Микитась пытался бежать в Лондон. Его сняли с рейса пограничники в аэропорту "Борисполь". Как пояснил на заседании суда адвокат экс-нардепа, его подзащитный ездил в аэропорт проверять браслет.

28 мая 2020 года экс-нардепа во второй раз отправили под стражу с альтернативой выхода под залог в 100 млн грн. А 3 декабря 2020-го стало известно, что Микитась вышел из СИЗО под залог. На каком этапе сейчас эта жалоба - неизвестно.

Суд над Максимом Микитасем / Фото: Фото Валерии Ковалинской/ТСН

Микитась размышлял об убийстве свидетеля

Будучи фигурантом о хищении имущества Нацгвардии, по данным САП, бывший нардеп раздумывал убить свидетеля и подозреваемого. По словам прокурора САП, Микитась обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого по этому делу. Кроме того, прокурор рассказал о связях застройщика с криминальным миром. Сам Микитась назвал слова прокурора "полной чепухой".

Дело об отмывании 200 млн грн

11 декабря 2019 года в пригороде Киева у Микитася состоялись обыски по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму более 200 млн грн. По данным ДБР, еще в 2016 году народный депутат подделал документы, в частности, договор купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Позже это отразилось в декларации кандидата в народные депутаты Украины 8-го созыва.

Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и подделка документов. Чем это дело завершилось – также неизвестно.

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Похищение юриста

Еще одно дело, по которому проходит Микитась, – это похищение юриста в Киеве. Ему сообщили подозрение 29 декабря 2020 года, а уже 31 декабря Шевченковский районный суд Киева взял его под стражу на два места без права внесения залога.

Рекордная взятка для подкупа мэра Днепра Филатова

19 октября 2022 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о подозрении экс-нардепу в попытке подкупа городского головы Днепра Бориса Филатова. По данным СМИ, речь шла о Максиме Микитасе.

По данным следствия, экс-нардеп в октябре 2022 года предложил Филатову рекордную сумму неправомерной выгоды – 22 млн евро. За такую сумму подозреваемый просил заключения с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" Филатова экс-нардеп оценил в 10% стоимости проекта (220 млн евро). Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

На следующий день он был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в 260 млн грн. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря. А в мае 2023 года стало известно, что бывшего нардепа выпустили из СИЗО под залог за несколько дней до суда. Ему уменьшили размер залога вдвое. Суд продолжается.

Отмывание более 300 млн грн в Минобороны

Последним из подозрений, которое вручили бывшему нардепу, является отмывание средств Министерства обороны Украины. 25 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении средствами Министерства обороны Украины на сумму более 307 млн грн. Также по этому делу проходят бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ и еще четыре человека.

Правоохранительные органы не указывают фамилию подозреваемого, однако, по информации "Слово и дело", речь идет об экс-нардепе Микитасе и его компаниях ООО "БК "Укрстроймонтаж", ООО "Северо-украинский строительный альянс". По данным журналистов, компания "Укрстроймонтаж" должна была построить арсенал в Калиновке Винницкой области, а фирма "Северо-украинский строительный альянс" – в Цвитохе Хмельницкой области и Богдановке Кировоградской области.

По данным НАБУ, сделку Микитась организовал в 2018 году. Тогда Министерство обороны Украины заключило с подконтрольными народному депутату Украины компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн. Частью этих средств нардеп планировал завладеть. Благодаря привлечению должностных лиц высшего и старшего офицерского состава Вооруженных сил Украины ему это удалось. Пока это дело слушается в суде.

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