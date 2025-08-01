Отнесла дочь к "окну жизни": история родителей из Кропивницкого, которые хотели вернуть дочь, получила продолжение

В Кропивницком родители вернули младенца / © ТСН

Реклама

Жительница Кропивницкого отнесла свою дочь в роддом, а когда семья вернулась на следующий день, то забрать ребенка уже было невозможно. Через 7 месяцев разлуки семья объединилась.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Алина сама в феврале отнесла Маргариту, которой тогда было 2 месяца, в «окно жизни» Кропивницкого роддома. Когда она сделала этот поступок — не сразу поняла, что натворила.

Реклама

Первый месяц после рождения Маргариты был чрезвычайно сложным. Маргарита постоянно плачет, не спит. Алина не может наладить грудное вскармливание. Старшая дочь болеет. При этом мужу приходит повестка. В стране постоянные обстрелы. У молодой мамы начинаются панические атаки. Она понимает, что с ней происходит что-то необычное, но не знает, куда обратиться за помощью. Семья живет в пригороде Кропивницкого, и в местной амбулатории она не находит, к кому обратиться за медицинской помощью. Но в Сети видит телефоны одной из горячих линий психологической помощи. И все, что ей там советуют — отдохнуть и поспать. Это то, что как раз Алине не удается совсем — она вообще не может спать, тревожность нарастает.

У Алины была диагностирована депрессия. Но диагноз поставили уже после того, как она совершила поступок, который имел последствия. Алина повезла ребенка в роддом после нервного срыва — в состоянии аффекта.

Семья вернулась на следующий день с документами, но Маргариту уже невозможно было забрать. Органы опеки сообщили, что семья должна идти в суд, сделать ДНК-экспертизу.

Далее — Ярослав с Алиной обращаются в суд. Однако пока разбираются в юридических тонкостях — происходит что-то странное. Управление по вопросам защиты прав детей через суд запрещает родителям посещать Маргариту в роддоме. У Маргариты появляется новое свидетельство о рождении и новая фамилия — Счастливая. Тогда Алина не выдерживает и рассказывает о своем поступке на своей странице в соцсети. Когда случай получил чрезвычайно широкую огласку, на помощь семье приходит квалифицированный адвокат, которая специализируется на семейном праве.

Реклама

Родители переживают, что пока будет длиться судебное дело, ДНК-экспертиза, их Маргариту могут отдать на усыновление. Судебная волокита длится с февраля по июль. ДНК-экспертиза полностью подтверждает отцовство Ярослава и Алины.

Несколько дней назад семья объединилась — после решения суда 7-месячная Маргарита вернулась домой.

Алина за это время прошла обследование психиатра. Сейчас лечит депрессию. Принимает антидепрессанты. Работает с психологом. И чувствует себя значительно лучше. Однако из-за того, что ей пришлось рассказать о своем диагнозе публично, молодая мама получила немало осуждения. Украинцы, которые четвертый год живут в состоянии войны, что постоянно влияет на ментальное здоровье, до сих пор стигматизируют тех, кто о психологических расстройствах говорит открыто.

Тем временем Маргарита уже неделю как дома. Она заново знакомится со своими родителями и сестрой.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Мать подбросила свою дочь в окно жизни, а вернуть смогла только через полгода!

Ранее ТСН сообщала, что это — единственный публичный случай, когда подброшенного ребенка пытаются вернуть в семью биологические родители.