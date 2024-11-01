"Отношения в режиме любовь/ненависть": рассекреченные документы 90-х показали истинное отношение РФ к Украине

Накануне референдума по независимости Украины, который состоялся в 1991 году, Леонид Кравчук улетел в Вашингтон. Однако в Белом доме его ожидал довольно прохладный прием.

Об этом стало известно из рассекреченных документов, продемонстрированных в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: секретные файлы бывшего дома".

Кравчук просил признать независимость, а президент Буш отвечал уклончиво: "Поговорим после референдума". И снова уговаривал Кравчука сотрудничать с Москвой. Кравчук возражает — центр уже ни на что не способен. Буш предлагает Украине гуманитарную помощь продуктами питания, но подчеркивает, пусть она будет распределена равномерно по всей республике. Кравчук отказывается: в Украине есть что есть, но просит инвестиций и покупать у США технологии.

"Впоследствии из американского посольства в Москве в Вашингтон поступает отчет: доверенный сотрудник пообщался с российским политиком. Его имя в рассекреченных ныне документах скрыто, но приведенные факты свидетельствуют, скорее всего, это мэр Ленинграда Анатолий Собчак. Он считает, что Кравчук придет в себя после референдума 1 декабря и будет более сговорчивым. Что украинское руководство высокомерно, его понимание международной политики ограничено, а отношения с великими государствами возможны только в режиме любви/ненависти. Что Украина прозреет, когда поймет – ее величие базировалось только на статусе ядерного государства. Что Украина – это государство без настоящих границ", - говорится в материалах.

"В российских властях, на самых высоких уровнях, были люди, никогда не признавшие суверенитет Украины и ее границы. Фактически, даже те, кого мы считали наиболее либеральными россиянами, были убеждены, что Россия совершила ошибку, согласившись оставить Крым Украине. Некоторые заявляли, что Донбасс также был исторически российским, и что об этом тоже нужно дискутировать", — сказал Томас Грэм, специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

Смотрите эксклюзивно на YouTube-канале ТСН: проект "USA-UA: секретные файлы бывшего дома"

Читайте также: