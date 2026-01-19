Отобрали 4 детей, потому что в доме холодно: подробности скандала в Ирпене

Соцслужбы изъяли детей у семьи, которая не смогла отремонтировать свой дом. Их мать говорит, что мечтает о возвращении. / © ТСН

Стали известны подробности резонансной истории в Ирпене Киевской области, где у одной из семей было изъято сразу 4 детей (самому младшему ребенку — 9 лет, самому старшему — 17).

Отдельные пользователи соцсетей, имеющие десятки тысяч подписчиков, сообщили, что соцслужбы отобрали детей якобы после того, как в дом семьи Дулич попал российский «Шахед», начался пожар и здание стало непригодным для проживания детей, после чего семья переехала в другой свой дом, который также нуждается в капитальном ремонте. Некоторые из волонтеров пытаются помочь этой семье сделать ремонт во втором доме, чтобы условия в нем были удовлетворительны для проживания детей.

В комментарии для ТСН.ua и мать детей, Екатерина Дулич, и руководитель Службы по делам детей и семьи Ирпенского городского совета Анжела Шелевей, и глава города Анжела Макеева опровергли факт пожара в доме именно в результате попадания дрона.

«Дома, и первый, и второй были в таком состоянии еще до полномасштабного вторжения. Эта семья больше года состоит на учете, были обращения от соседей и полиции о халатном отношении к детям. Было решение наших служб о временном изъятии детей для того, чтобы родители улучшили условия. Они, условия во время минусовых температур, невозможные. Но при этом информация о том, что дом был поврежден «Шахедом» — это не соответствует действительности. Люди довели свой дом до ненадлежащего состояния еще до полномасштабного вторжения, пожар был до полномасштабного вторжения», — сообщила нам глава города Анжела Макеева.

В свою очередь, руководитель Службы по делам детей и семьи городского совета Анжела Шелевей в комментарии для ТСН.ua уточнила, что дети из-за ненадлежащих и опасных условий проживания были отобраны в конце прошлого года и сейчас продолжаются судебные разбирательства — суд решит дальнейшую их судьбу.

«С 2024 года эта семья попала в поле зрения соцслужб как семья, пребывающая в сложных жизненных обстоятельствах. В момент, когда в конце прошлого года забирали детей, в их доме было 4 градуса тепла», — говорит она.

По данным городского совета, отец детей работает в местном ЖЭКе, мать тоже работает, но доументальных доказательств этому не предоставила.

Кроме того, по данным городского совета, мать и отец детей в последнее время неоднократно привлекались к административной ответственности по статье «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей».

«17 протоколов на Екатерину и 8 на Александра Дулича», — уточняют в городском совете.

Что говорит мать детей

Мать детей, Екатерина Дулич, в комментарии для ТСН.ua рассказала, что серьезно настроена на то, чтобы семья воссоединилась. Одним из вариантов разрешения ситуации она видит аренду жилья.

«Пока ремонтируется дом, мы настроены арендовать жилье. Тогда, если условия будут надлежащими, нам отдадут детей. Так мне сказали в соцслужбе и добавили, что будут способствовать возвращению. Есть люди, которые нам ищут жилье. Есть уверенность на 90%, что найдут», — рассказала нам Екатерина.

О другом доме, который, по слухам, пострадал от попадания «Шахеда», она рассказала нам следующее: «Был прилет ракеты к соседям в огород. Обломки попали нам в окно, начало гореть, но в доме никого не было, никто не мог погасить. Кроме того, пожар в доме был еще до того».

И добавляет: «Дети очень хотят вернуться. Сейчас они в детском доме, там хорошие условия. С помощью волонтеров планируем сделать ремонт в доме, чтобы жить там с детьми. Муж работает в ЖЭКе, я уборщицей в маркете. Очень жду возвращения детей. Как только о них думаю, как только смотрю на фотографии — сразу хочется плакать…»