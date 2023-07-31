Отомстил за штраф: в Киеве чиновник-нарушитель вручил инспектору по парковке повестку

В Киеве директор ЖЭКа вручил инспектору по парковке повестку в военкомат. Коммунальщик считает, что таким образом нарушитель отомстил ему за выписанные штрафы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Сергей работает инспектором по парковке в одном из крупных районов Киева. Однажды он оштрафовал водителя из-за нарушения правил парковки. Тот оказался директором ЖЭКа. Сначала чиновник угрожал инспектору выключить воду в квартире. Однако впоследствии принес повестку. Директор ЖЭКа не реагировал на то, что у Сергея есть отсрочка от военной службы и требовал немедленно прийти в военкомат.

"Сейчас начнем с того, что ты даешь документы — кто ты. Конечно. Ты расписываешься при получении повестки, ты же протоколы так же сочиняешь", — говорит директор ЖЭКа на видео из нагрудной камеры инспектора по парковке.

Сергей рассказывает, что чиновник обошел квартиры в доме и установил его точный адрес, а затем принес повестку. Он убежден, что это было местью за наложенные штрафы за нарушение парковки.

"Он ходил по соседям, сказал моим родителям, что меня из ЖЭКа ищут. Он выяснил мой адрес проживания и пытался мне вручить повестку. И тут я узнаю, что это мой любимый нарушитель", — говорит Сергей.

Инспектору по парковке пришлось взять повестку, прийти в ТЦК и СП и подтвердить свою "отсрочку" от мобилизации. Директор ЖЭКа отказался комментировать инцидент корреспонденту ТСН.

"Не было ни одного конфликта. Это — стечение обстоятельств. Я ничего не выписываю. Выписывает наш Деснянский военкомат", — заявил он.

Военные подчеркивают, что повестка не должна быть наказанием и вручаться как месть.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые правила мобилизации! Повестки, выплаты, увольнения – все, что нужно знать

Напомним, с 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Также будет три типа повесток.

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