Отомстили за кота: на Тернопольщине дети забросали землей и камнями дом соседа, потому что заподозрили его в убийстве

Отомстили за кота: на Тернопольщине дети забросали землей и камнями дом соседа, потому что заподозрили его в убийстве

Суд решил не наказывать отца мальчика.

В г. Бучач Тернопольской области дети забросали камнями и землей дом местного жителя, потому что заподозрили мужчину в убийстве кота.

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Об этом говорится в постановлении Бучачского районного суда Тернопольской области, сообщает ТСН.ua.

Отца одного из детей, попавшего землей в окно потерпевшего, судили из-за неисполнение родительских обязанностей. В суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что поговорил об этом со своим малолетним сыном. Ребенок объяснил ему, что он так поступил, потому что сосед якобы убил кота, которого мальчик очень любил. Однако доказательств того, что животное убил потерпевший у подсудимого не было, поскольку он не обращался в полицию.

Потерпевший сообщил суду, что сын ответчика 30 октября 2021 вместе со своими друзьями забросали камнями и землей его дом. Это все зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Бучачский райсуд освободил отца мальчика от административной ответственности, ограничившись лишь устным замечанием.

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