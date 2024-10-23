Отопительный сезон 2024-2025: почему до сих пор холодно в домах Киева и когда ждать блэкаута

На начало отопительного сезона в Украине серьезно повлияла погода, что дает коммунальщикам шанс сэкономить ресурсы и пока не подавать тепло в квартиры многоэтажек.

Пока в Киеве к теплу подключают только школы, детсады, больницы и объекты социального направления. Жители же многоквартирных домов спасаются от ночного холода грелками и обогревателями.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация не только в Киеве, но и в других регионах страны. Погодные условия позволяют пока не подавать тепло в жилые дома.

В Киеве, например, говорят, что отопление в жилые дома будут подавать не раньше конца октября или начала ноября, когда станет значительно прохладнее. А пока будет держаться теплая погода, будут экономить "золотой" газ, чтобы не "греть воздух".

Отопительный сезон-2024 в Киеве/Коллаж ТСН.ua

Кто затягивает старт отопительного сезона

Эксперты считают, что прогнозы о дальнейшем аномальном потеплении к середине ноября являются не очень корректными.

"Потепление будет, но не столь значительно, как рассказывают некоторые прогнозисты, обещая до +22 градусов тепла. Кстати, сегодня официально эту информацию опровергли. Я думаю, что эти басни рассказывают, для того, чтобы как можно дольше затянуть начало отопительного сезона. Польза от этого проста, прежде всего, экономия природных ресурсов", – рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт по ЖКХ.

Зачем включили режим экономии газа

Эксперт добавляет, что сейчас никому неизвестно, какой именно будет следующая зима и хватит ли нам газа.

"Официально информацию о наличии газа не публикуют, но проводя определенный анализ, я получил информацию, что мы имеем огромные проблемы с газом. К тому же, нам не закачали голубое топливо наши партнеры. Поэтому сейчас как можно дольше затягивается начало отопительного сезона, чтоб максимально беречь газ для более холодного зимнего периода", – рассказывает Олег Попенко.

Почему газа нужно больше

До этого эксперт отмечает, что на отопительный сезон газа Украине нужно будет больше, чем в прошлом году.

"У нас очень много ТЭЦ и ТЭС будут работать именно на газе, а не на угле. Потому что еще не ясно, какие из объектов до конца восстановлены после вражеских атак. Кроме того, у нас установлено очень много газопоршневых и газотурбинных установок, а все они работают на голубом топливе. Поэтому потребление газа будет больше, чем в прошлом году", – объясняет эксперт.

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Сможем ли согреваться электричеством

В период "мягкого" похолодания большинство украинцев спасаются от холода обогревателями. ТСН.ua поинтересовался у эксперта, не станет ли это причиной отключения электроэнергии. Ведь, чем будет холоднее, тем больше обогревателей будут включать люди.

По словам Олега Попенко, рост потребления электроэнергии наблюдается уже сейчас, но пока только в вечерние пиковые часы.

"Сейчас наибольший рост потребления электроэнергии фиксируется в период с 18:00 до 19:00 вечера. Это довольно незначительный рост. Поэтому я не ожидаю в ближайшее время отключений электроэнергии. Оно возможно только из-за резкого похолодания и всплеска потребления электроэнергии или из-за вражеских атак на объекты критической инфраструктуры", – отмечает Олег Попенко.

Отключений света не избежать / Фото: ТСН.ua

До какой даты не будет отключений света

Эксперт добавляет, что отключения возможны, когда у нас будет дефицит электроэнергии не на один час, который мы можем покрывать импортом, а на 2-4 часа.

"В таком случае будут отключения, потому что мы не сможем покрывать значительный дефицит электроэнергии даже с помощью иностранных партнеров. Но судя по карте погодных условий, я пока не вижу причин, чтобы были отключения электроэнергии ориентировочно до 15 ноября. Конечно, это только теоретически, потому что если будет резкое похолодание, то, соответственно, из-за роста потребления электроэнергии будут вводить отключения", – отмечает эксперт.

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