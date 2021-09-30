Отопительный сезон в Херсоне: на сколько горожанам повысили тарифы и кто может сорвать подачу тепла

Отопительный сезон в Херсоне: на сколько горожанам повысили тарифы и кто может сорвать подачу тепла

Новые тарифы на тепло установили, но цены неокончательные.

Теплоснабжающие предприятия Херсона практически готовы к отопительному сезону. Отопительный сезон ориентировочно начнется 15 октября. Дата может измениться, если среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже восьми градусов тепла.

К отопительному сезону технически предприятия готовы, а вот финансово – не совсем. А все из-за долгов потребителей. Кроме того, задержать поставки тепла в дома может недобросовестная работа глав ОСМД.

"15 сентября истек срок, отведенный на проверку внутридомовых сетей жилых домов на предмет готовности к ОЗУ 2021/2022 г. Но отдельные ОСМД это совсем не волнует. Так, по адресам: ул. Владимира Великого, 23, Бучмы, 20, П. Кедровского, 8, Проспект 200-летия Херсона, 35, Гимназическая, 26-Б, Покрышева, 2, 49 ХГД, 41 отказались принять инспекторов ТЭЦ для проверки готовности жилого дома к приему теплоносителя", — говорится в сообщении Херсонской ТЭЦ.

О повышении тарифов говорили с весны, хотя херсонская ТЭЦ в прошлом сезоне установила самые высокие тарифы в Украине. Соответственно появилась задолженность. Люди жаловались, что суммы в платежках неподъемные.

Татьяна Юдина живет на Паравозной улице, ее дом обслуживает Херсонская ТЭЦ. Женщина с ужасом ждет начала отопительного сезона.

"Я – пенсионерка. Прошлой зимой тарифы были космические. Долги тянулись до самого лета. Живу на первом этаже. Сказать, что было тепло – не могу", — сказала она ТСН.ua.

Жителям города, чьи дома обслуживает "Херсонтеплоэнерго", повезло чуть больше. Самые высокие тарифы были в январе, феврале и марте. Однако жители нижних этажей мерзли.

"Ставили дуйки. Ребенка надо покупать. Холодно в ванной. Ночью не выключали совсем, потому что было -20 на улице. Еще и тепло дали в ноябре", — вспоминает херсонка Светлана, проживающая на улице Покрышева.

Накануне стало известно, что цены на отопление все-таки вырастут. Повышение тарифа будет и в Херсонской ТЭЦ, и в "Херсонтеплоэнерго". Потребители "Херсонтеплоэнерго" будут платить 1937 грн за гигокалорию. Для потребителей ТЭЦ сумма увеличится почти на 21%. – 2015 грн за гигокалорию. Однако эти подсчеты неокончательны и будут увеличиваться.

Между тем стало известно, что бывшего руководителя акционерного общества "Херсонская ТЭЦ" подозревают в служебной халатности, из-за которой государство понесло убытки почти на полтора млн гривен.

Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.

Мужчине сообщили о подозрении. Если его вина будет доказана, его могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет. Также он не сможет занимать определенные должности и выплатит штраф от 4250 до 12750 грн.

По данным прокуратуры, в 2018 году на Херсонской ТЭЦ одно из предприятий проводило работы по изоляции тепломагистрали. Тогдашний руководитель акционерного общества безответственно отнесся к своим обязанностям – не проверил, как выполняются работы, соблюдаются ли все требования и стандарты, согласовал и подписал соответствующие акты.

Как установило следствие, в этих документах стоимость работ не соответствовала сделанному. Как следствие – ущерб государству.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине к отопительному сезону готово более 90% объектов. Некоторые города готовы почти на 100%.

"В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубометров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для дальнейшей закупки голубого топлива абсолютно достаточно", — заверил Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. Кроме того, с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт/ч. По данным Шмыгаля, стоимость будет меньше для 80% украинских семей.

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