Отопление в квартирах или деревья: в Киеве на Теремках разразился громкий скандал — появились новые подробности

На Теремках вырубают деревья / © ТСН

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В Киеве жители микрорайона «Теремки» борются против вырубки местного сквера. Столичные власти утверждают, что зеленую зону необходимо убрать ради прокладки новой теплотрассы, и это часть подготовки к суровой зиме.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

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Парк исчезает на глазах под охраной полиции

Один из парков микрорайона Теремки исчезает прямо на глазах. Коммунальщики обрезают кроны, выкорчевывают стволы, а древесину измельчают в щепу.

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Что здесь происходит — сначала понять сложно: никаких объявлений нет. Зато со всех сторон парк почему-то охраняет полиция.

«В целях обеспечения безопасности граждан ведутся подготовительные работы, чтобы дерево не упало. Могут упасть ветки и травмировать людей», — объясняют правоохранители на месте проведения работ.

На месте собираются недовольные местные жители. Они жалуются: ещё несколько дней назад гуляли по этому парку, а теперь здесь — пройти невозможно. То, что это именно парк, а не случайная зеленая зона, подтверждает решение Киевсовета шестилетней давности от января 2019 года, которым был утвержден парк отдыха площадью 4 гектара.

«Деревья — это экология, это наша жизнь, это наши легкие», — возмущаются киевляне.

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Теремки / © ТСН

Почему вырубают многолетние дубы и какая существует альтернатива

Вырубка продолжается здесь уже около недели. Местные жители говорят: сначала не могли понять, что происходит, ведь никто ничего не объяснял. Впоследствии выяснилось — деревья вырубают, чтобы проложить теплосети. И так Киев якобы готовится к сложной зиме под российскими обстрелами.

«Я не против, я хочу, чтобы в каждом украинском доме было тепло и свет. Но, пожалуйста, почему работы ведутся без предоставления каких-либо документов, разрешающих вырубку?» — спрашивает местная жительница Людмила Мукаровская.

Люди говорят, что изучили этот вопрос и уверены: трубу можно проложить по соседним улицам, чтобы не уничтожать парк.

«Проект, запланированный на 2006–2008 годы, предусматривал прокладку этой перемычки от районной котельной под проезжей частью улицы Теремковской с переходом на Окружную дорогу. Но почему ни „Киевтеплоэнерго“, ни проектировщик не пошли по этому пути — неизвестно», — отмечает киевлянка Наталья Константинова.

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Позиция КГГА и «Киевтеплоэнерго»

Получить ответ на этот вопрос оказалось непросто. Столичные власти некоторое время не вступали в диалог ни с жителями Теремков, ни с журналистами ТСН. Но после нескольких дней конфликтов на объекте и резонанса в СМИ КГГА наконец опубликовала объяснение в соцсетях:

«Вырубка части деревьев в Теремках — вынужденная мера, необходимая для строительства новой тепловой сети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2».

Эксклюзивно для ТСН представитель заказчика работ — коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» — подтверждает: другие маршруты для двух труб диаметром по 70 сантиметров неприемлемы.

«Ранее рассматривалась возможность прокладки такой тепловой сети-пересечения непосредственно по улице Теремковской. Однако при проектировании выяснилось, что там проходит много смежных коммуникаций, которые в случае прокладки тепловой сети также придется перекладывать. Соответственно, это требует дополнительных средств, дополнительных объемов работ и увеличения стоимости. Нам тоже очень жаль выбирать между тем, когда люди замерзают, и вырубкой деревьев — и то, и другое плохо. Но вы же понимаете, что спасти людей от холода — это всё-таки лучше, чем сохранить деревья, к сожалению», — поясняет начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелипишин.

В мэрии столицы добавляют: в случае российских обстрелов ТЭЦ-5, которые имели место прошлой зимой, эта теплотрасса обеспечит теплом почти три десятка многоквартирных домов на Теремках.

Что будет на месте уничтоженного парка

На месте нынешнего парка обещают обустроить новую зону, но уже без многолетних дубов.

«Нельзя сажать деревья, но можно сажать кустарники, например. Можно сажать многолетние злаковые травы. Это тоже дает свой эффект — и эстетический, и окружающая среда будет только благодарить за сохранение и развитие зеленой зоны. В перспективе наше коммунальное предприятие „Киевзеленстрой“ создаст там более современное пространство для отдыха», — уверяет заместитель директора Департамента охраны окружающей среды КГГА Александр Савченко.

При создании нового парка столичные власти обещают консультироваться с жителями Теремков.

Тепловики же отмечают: из-за сопротивления жителей этого микрорайона сроки уже сорваны, и к началу отопительного сезона проложить теплотрассу, скорее всего, не успеют. А местные жители обещают и дальше отстаивать свою зеленую зону.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Заявление НАВРОЦКОГО о «БАНДЕРОВСКИХ ФЛАГАХ»! СКАНДАЛ на ТЕРЕМКАХ! | ТСН 17:00 7 АВГУСТА

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