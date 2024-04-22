"Оторвало ноги, останавливалось сердце": военные рассказали о невероятных спасениях раненых с поля боя

Военные эвакуационной группы бригады "Спартан" Национальной гвардии преодолевают десятки километров пешком, чтобы из-под вражеского огня спасти собратьев с поля боя. Сейчас "спартанцы" работают на Запорожском направлении. С переломами конечностей, ранениями, контузиями - на счету военных десятки спасенных жизней. Тяжелее всего, говорят, видеть погибших собратьев, впрочем, должны несмотря на все передать их домой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Бойцы рассказывают, что во время своего задания им удалось спасти раненого собрата с поля боя.

"У него были осколочные ранения плюс открытый перелом ноги и его эвакуация была очень тяжелая потому, что парень был высокий, это было трудно", - рассказывает старший пулеметчик бригады "Спартан" НГУ "Смелый"

30-летний боец с позывным "Смелый" родом из Днепропетровщины, В армию пришел в прошлом году - не усидел дома, ведь двое его старших братьев уже были на войне.

"Смелый"

Всегда рядом со "Смелым" его побратим "Седой" - вместе были на учениях и в бригаде тоже вместе. Военный родом из оккупированного Мелитополя, участвовал в ООС. Говорит, самое тяжелое в работе эвакуационной группы - видеть смерть побратимов.

"Седой"

Эвакуационная группа работает в основном ночью. Должна быть незаметной, чтобы не подвергать раненых вновь опасности. Перед заданием десятки раз просматривают маршрут, а с горы им помогают "птички" бригады "Спартан".

"Если нас сожгли, миссия провалена", - говорит главный сержант взвода бригады "Спартан" Огги.

Десятки километров военные преодолевают пешком, в снаряжении - тепловизоры, аптечки, носилки. Многое зависит от самих раненых - имеют ли навыки первой помощи.

"90 процентов, если он смог заблаговременно остановить кровотечение или другие моменты, это спасает, потому что не всегда кто-то будет рядом", - объясняет "Смелый".

Военный "Огги" один из первых в батальоне, кто стал в ряды эвакуационной группы. Во время заданий он главный, координирует все процессы. Говорит, не стоит терять надежду даже в самых сложных ситуациях.

"Был у нас солдат-контрактник, оторвало обе ноги пока мы его несли, это был тот год, прошлое лето. У него и почки отказывали, и сердце становилось. Как-то не знаю как, но мы его вынесли, сейчас живой", - говорит "Огги".

"Огги"

На счету военных бригады "Спартан" десятки спасенных жизней. Но только спасением бойцов "спартанцы" не ограничиваются и в перерывах между эвакуацией вместе с собратьями штурмуют позиции россиян.

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Напомним, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, Украину ждет довольно тяжелая ситуация на фронте в ближайшее время.

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