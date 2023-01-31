"Отправил фото паспорта и больше года получаю угрозы": львовянин рассказал о дерзком издевательстве мошенников

Во время войны из-за увеличения числа переселенцев квартирные аферисты усовершенствовали свои преступные схемы. Как оказалось, из-за одной из таких махинаций на западе Украины пострадал и продолжает ощущать последствия в течение полутора лет местный житель, 54-летний дальнобойщик Василий Томашевский. Он пытался снять бюджетную квартиру во Львове, но все сложилось совсем иначе.

Свою громкую историю он рассказал ТСН.ua, надеясь, что придет время, когда правоохранители найдут и накажут его обидчиков.

"Все началось с того, что у меня в свое время возникла необходимость арендовать квартиру во Львове, — говорит Василий Томашевский. — Искал напрямую, без посредников. Увидел объявление. Позвонил по указанному номеру, но мне ответили, что предложение неактуально, квартиру арендовали другие люди.На следующий день я увидел, что эта квартира снова сдается. Решил позвонить. Якобы хозяин квартиры мне сообщил, что им не понравились пришедшие на просмотр, им отказали и предложение об аренде вновь актуально. Попросил у меня задаток в размере 2 тысячи гривен и добавил, что сейчас находится не во Львове, поэтому деньги нужно перечислить на карточку и дождаться, пока он приедет из пригорода для оформления сделки. Договорились, что свяжемся через час. Спустя час он сообщил мне, что возникла проблема с юристом, который не может уделить время из-за занятости, но попросил сбросить фото моих документов. По его словам, они необходимы для подготовки договора об аренде. Я отправил, но не сфотографировал ту страницу паспорта, где была моя новая фотография, которую я сделал в 45 лет. Потом мне сообщили, что я должен заплатить еще и за последний месяц. Я отказался, потому как еще не видел квартиры. При этом на просьбу все же показать квартиру, собеседник находил отговорки, мол, сейчас у него нет такой возможности, потому что находится на службе. Все это было в телефонном режиме".

По словам Томашевского, он понял, что имеет дело с мошенниками, после чего пошел в полицию.

"Менты посмеялись, сказали, что я могу написать заявление, но все равно это ничего не решит. Я махнул рукой и ушел", — говорит Томашевский.

Как оказалось, не махнули рукой на него мошенники, у которых до сих пор есть паспортные данные этого дальнобойщика.

"Меня нашли люди, которые также дали этим мошенникам задатки и не получили квартиры. Оказалось, что аферисты использовали мои фото и паспортные данные, предлагая жилье в аренду. Мне звонили по телефону люди из Львова, Кропивницкого, Винницы, Тернополя. Одних обманули на 14 тысяч гривен, других на 5 тысяч Некоторые звонили с угрозами, мол, я выведу тебя на чистую воду. Я был вынужден отвечать, что не надо меня выводить на чистую воду. Если бы я был мошенником, то свои настоящие данные никогда бы не давал. Люди мне сообщили, что написали заявления правоохранителям", — говорит Томашевский.

К этому добавляет, что и на этом мошенники не остановились.

"Однажды мне пришло уведомление в "Дії", что, якобы, я заказал кредит. Я позвонил в банк и сообщил, что никакой заявки на кредит я на самом деле не подавал. Попросил службу безопасности этого банка вычислить заявителей, но там мне ответили, что это не в их компетенции, что с этим вопросом нужно обращаться в полицию. На том все и закончилось. Я думаю, что кредит они не смогли взять и потому, что у них в наличии не было моего фото, которое я сделал в 45 лет. Еще добавлю, что большинство мошенничеств с жильем неизвестными мне лицами, но от моего имени было совершено именно после начала полномасштабного вторжения. Сволочи. Это время, когда многие убегали от войны и искали жилье…", — возмущается дальнобойщик.

По словам Томашевского, его рассказ о случившемся с ним правоохранители могут расценивать как обращение к ним с просьбой остановить преступников, которые до сих пор продолжают обманывать арендаторов.

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