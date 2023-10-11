Отправили родителям одинаковые смс перед смертью: что известно о девушках, погибших после падения с высоты в Киеве

Правоохранители расследуют уже третий ужасный случай в столице.

В Киеве устанавливают обстоятельства ужасной трагедии, произошедшей 9 октября. На территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек с явными признаками падения с высоты.

Погибшие — двое студенток информационного колледжа одного из столичных вузов, 2006 и 2005 годов рождения.

Что известно о девушках?

На 26 этаже недостроя, правоохранители обнаружили вещи погибших и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправления.

Как рассказали сайту ТСН.ua источники в правоохранительных органах, сообщения от девушек были аналогичного содержания и поступили родителям одновременно.

По факту гибели подростков начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство". В рамках следствия будут выясняться причины, которые могли привести к их смерти.

Проживали в разных районах

Девушки положительно характеризуются по месту обучения, родители принимали участие в их жизни и занимались их безопасностью. Девушки вместе учились, дружили, а накануне вместе переночевали у родителей одной из них.

"Девушки проживали в разных районах столицы – в Днепровском и Голосеевском. Учились дистанционно. Накануне никаких конфликтов не было, в семьях были хорошие и доверительные отношения", — рассказали сайту ТСН.ua источники в правоохранительных органах.

Как попали в новостройку?

В социальных сетях пишут, что на территории новостройки попасть несложно. Там местами повален забор, а при большом желании через забор можно перелезть во многих местах.

Почему строительство ненадлежаще охранялось – вопрос к владельцам. По словам местных жителей, на новостройке часто видели подростков, которые там отдыхали или просто проводили время.

"Как и почему девушки попали в ту новостройку, пока неизвестно. Все это будет устанавливаться", — говорят правоохранители.

Волна самоубийств

Это уже третье двойное смертельное падение с высоты в Киеве за последние три месяца. Причем все три случая произошли на левом берегу Киева. И каждый раз погибшие оставляли свои телефоны.

В августе в Дарницком районе две несовершеннолетних девушек в возрасте 12 лет смертельно травмировались после падения с 15 этажа жилого дома.

2 октября 17-летняя девушка и 18-летний парень прыгнули с 24 этажа дома в Днепровском районе. Говорят, что молодые люди были влюблены друг в друга.

Между собой не связаны

Правоохранители не подтверждают, что эти случаи как-то связаны.

"Прямой связи между этими ужасными случаями нет. Но тенденция тревожная. Что касается последнего случая, то из переписок погибших тоже нет никаких следов постороннего влияния или общения с чужими людьми. Обе девочки из очень хороших семей и для их родителей – это настоящий кошмар. Не было ведь никаких внешних признаков, что у подростков есть какие-то проблемы или неприятности", — говорят правоохранители.

Родителям советуют больше общаться с детьми

В прокуратуре Киева отмечают, что после получения необходимых для расследования материалов планируется назначение посмертной судебно-психологической экспертизы для выяснения наличия/отсутствия у них психического состояния, которое могло повлиять на их суицидальные действия и были ли в этом действия посторонние лица.

Правоохранители подчеркивают, что агрессия Российской Федерации, убивающая и увечающая наших граждан, наносит не менее значительный вред психологическому здоровью наших детей. Родителям советуют больше общаться с детьми, обсуждать возможные проблемы и следить за эмоциональным и психологическим состоянием подростков.

"Призываем родителей и служебных лиц, ответственных за безопасность и развитие детей, быть внимательнее и бережнее к их психолого-эмоционального состояния", — отмечают в прокуратуре Киева.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о тревожных колокольчиках в поведении подростков: психолог назвала признаки того, что ребенок имеет депрессию и может думать о самоубийстве.

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