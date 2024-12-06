"Отправляешь в один конец": комбат "Волков Да Винчи" заявил о неправильно построенной линии обороны

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил о неправильно построенной второй линии обороны на фронте.

Об этом он рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“Когда я сказал о том, что наши подразделения выходили из окружения, когда это касалось Украинска и Цукурино, то на самом деле у врага получалось сделать окружение не из-за того, что у нас соседние подразделения слабые. А потому, что как раз были неправильно построены инженерные заграждения, танковые рвы, неправильная система блиндажей, неправильно построены ВОПы, которые невозможно занять тем количеством людей, которое было”, — говорит военный.

По его словам, вторая линия обороны действительно построена, но это сделано неправильно.

“Она построена преступно неквалифицированно. Это большая проблема, и сейчас я не вижу, чтобы эта проблема решалась. Ну не может быть траншея посреди поля, потому что ты в ту траншею не зайдешь. У тебя не будет логистики в этой траншее, ты не сможешь эвакуировать оттуда людей, ты не сможешь подвезти БК туда, ты не сможешь произвести замену. Это ты отправляешь человека в один конец”, – рассказал Сергей Филимонов.

Военный объяснил: если даже боец забежит в ту траншею и сядет — все, его уже не заменишь, если там будут идти активные боевые действия.

“Нельзя так строить. Или там ВОП, рассчитанный, что сядет 30-40 человек, но ну таких цифр нет. Есть там на позицию пять-шесть — это большая позиция. Вообще — три человека. А рассчитан он, я же говорю, на 30”, — говорит Сергей Филимонов.

Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ — ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ ПОСРЕДИ ПОЛЯ! Он сказал правду, как мы теряем все!

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