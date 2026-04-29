«Отправляют по несколько человек каждый день»: подробности выдворения украинцев из Польши
Чиновники уточнили, о каких именно украинцах идет речь.
После того, как недавно из Польши выслали 37-летнего мужчину в Украину, стали известны подробности этого случая и высылают ли другие страны мужчин в Украину.
Как сообщила польская полиция, нетрезвый 37-летний украинец приехал на автомобиле в детский сад, чтобы забрать оттуда своего ребенка. В автомобиле находился другой ребенок.
«Этот мужчина проживал в Люблине. Он приехал забирать ребенка из садика, от него исходил запах алкоголя. Полицию вызвали работники детского сада», — сообщил в комментарии для ТСН.ua пресс-офицер, подинспектор (звание в польской полиции) полиции Люблина Камиль Голебовский.
По данным польской полиции, с помощью алкотестера было установлено, что в организме украинца было более 2 промилле алкоголя, что означает состояние сильного алкогольного опьянения. За такие действия согласно польскому законодательству мужчину могли привлечь к ответственности, которая предусматривает 3 года заключения. Мужчине инкриминировали управление транспортом в состоянии опьянения и создание опасности для ребенка.
Вскоре мужчина был выслан с территории Польши в Украину.
В свою очередь, информированный высокопоставленный источник в госоргане власти Украины сообщил в комментарии для ТСН.ua, что высылка в Украину нарушителей польского законодательства — это устоявшаяся, системная практика.
«Есть дни, когда такие меры принимаются в отношении нескольких людей», — сообщил нам информированный источник.
По его словам, подобная практика была и до полномасштабной войны в Украине.
«У нас есть подписанное соглашение о реадмиссии, это основное основание. Каждая ситуация разная, но основания — это нарушение польского законодательства», — уточняет чиновник.
