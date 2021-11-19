Отправьте товар себе: в Украине появилась новая дерзкая мошенническая схема через "Новую почту"

Благодаря одной из таких схем, киевлянин потерял 180 тысяч гривен и орехи.

Мужчина, чью посылку с орехами стоимостью 180 тысяч гривен украли в одном из отделений "Новой почты" в Киеве, стал жертвой мошенничества.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс служба компании.

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У мошенников появилась новая, крайне дерзкая схема обмана украинцев. Сработать она может только тогда, когда жертва обмана полностью доверяет преступникам.

Как работает схема на "Новой почте"

На популярных онлайн-платформах мошенники ищут дорогие товары. После чего связываются с продавцами и говорят о готовности внести предоплату. Однако для того, чтобы ее сделать, просят предоставить номер экспресс-накладной об отправке. Аргументируют они это попыткой обезопасить себя от мошенничества.

Впоследствии они просят продавца указать получателем посылки себя, уверяя, что риска в этом нет, потому что человек по сути отправляет товар самому себе.

Позже мошенники вносят предоплату на карту. И просят изменить информацию о получателе в мобильном приложении или бизнес-кабинете.

“Если продавец соглашается и делает все, как ему сказали — отправляет груз и сбрасывает мошенникам экспресс-накладную об отправке посылки, — они, зная ФИО получателя, оперативно подделывают документы и забирают груз вместо него. Определить поддельные документы крайне сложно: у оператора "Новой почты" нет таких компетенций и технических средств, он может только сопоставить ФИО с паспорта с ФИО указанного получателя", — пояснили ТСН.ua в пресс-службе компании.

Какую объявленную стоимость ставить

Еще один нюанс, на котором мошенники ловят доверчивых украинцев, — объявленная стоимость. Часто, чтобы меньше платить за доставку, ее указывают меньше фактической стоимости товара. Так было и в случае с орехами за 180 тысяч гривен.

"В данном кейсе клиент отправлял не тонну орехов как груз, а отдельные посылки. Всего 34 экспресс-накладных. Оценил стоимость каждой коробки в 30 гривен. Таким образом, общая объявленная стоимость всего груза составила более 1000 гривен. А если клиент указал сначала реальную стоимость груза, то доставка ему обошлась бы всего на 866 гривен дороже. Объявленная стоимость — это сумма, которая выплачивается клиенту в качестве компенсации в случае форс-мажора: потери или порчи посылки", — отметили в "Новой почте".

Продолжение истории с орехами

Клиенту, потерявшему посылку с орехами, посоветовали обратиться к стражам порядка. В рамках криминального разбирательства компания предоставит правоохранителям видеозаписи с камер наблюдения, а также всю имеющуюся информацию об инциденте.

"Мы также призываем своих клиентов быть бдительными при совершении сделок купли-продажи в интернете, соблюдать правила кибергигиены, чтобы не стать жертвой мошеннической схемы", — подчеркнули в компании.

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