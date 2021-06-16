Отпуск на море в Украине: какие цены и условия предлагают на Черном и Азовском побережьях

Действительно ли отдых в Турции обойдется дешевле, чем в Одессе?

Сезон отпусков-2021 постепенно приближается к своему пику, а значит многие украинцы или поехали, или уже планируют поездку в теплые края.

Весь мир ослабляет карантин, в том числе для желающих отдохнуть у моря. По состоянию на вторую половину мая для Украины были доступны 107 стран мира, в том числе популярные для отдыха Турция, Греция или Болгария. Но прежде популярные курорты в Испании, Франции или Италии — все еще закрыты.

В то же время открытые для отдыха страны имеют собственные протоколы безопасности: одни требуют для въезда один или несколько отрицательных ПЦР-тестов, а другие — или сертификат о вакцинации, или же двухнедельный карантин.

Впрочем, украинцы могут воспользоваться альтернативным вариантом — отдохнуть на отечественных морских курортах: в Одессе, Кирилловке, Черноморске, Железном Порту или в Затоке. Специалисты прогнозируют, что на Черное и Азовское море в этом году поедут те, кто не имеет сертификата вакцинации от коронавируса и не имеет возможности отбывать двухнедельный карантин, или же те украинцы, которые не готовы тратить на отдых десятки тысяч гривен.

ТСН.ua разбирался, восстановился ли после карантина спрос на отдых на Черном и Азовском морях, а также во сколько обойдется украинцам аренда у моря на десять дней.

Жилье на побережье Черного моря: что в тренде

Среднесрочная аренда недвижимости (от месяца до трех) в курортных городах растет в цене на 15-20% по сравнению с апрелем, утверждают опрошенные ТСН.ua эксперты.

«Рост цен на квартиры или дома в курортный сезон может быть от 10% до 20% — это зависит от расстояния до моря и других сопутствующих вещей, таких как состояние объекта недвижимости, коммуникаций, наличия поблизости достаточной инфраструктуры. Играть роль и спрос на конкретную квартиру или дом — если претендентов несколько, владелец может поднять цену, ведь это рынок», — говорит в комментарии ТСН.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита.

Также читайте Смогут ли украинцы летом ехать на отдых в ЕС по сертификату вакцинации: что говорят эксперты

В то же время, цены на посуточную аренду квартир — от 2 до 10 суток, — могут вырасти на 20-45% в зависимости от качества объекта.

«То, что цены будут расти — это очевидно. Впрочем, мы ожидаем, что рост будет не столь высоким, как в 2018-2019 годах, когда стоимость аренды увеличивалась до 80% и выше. В этом году цены на курортную недвижимость вполне конкурентны для тех, кому лишние несколько тысяч гривен играют роль», — говорит специалист.

По словам эксперта, спросом будут пользоваться одно- и двухкомнатные квартиры, расположенные в относительной близости к морю, — цены на них будут дороже, чем на трехкомнатные.

«Людям не нужны лишние квадратные метры, за которые надо платить. Тем более, в курортный сезон люди обычно используют квартиры как гостиничный номер — оставить вещи, принять душ, поспать, принарядиться. А все остальное время они проводят на море, на дискотеках, на набережной», — говорит Юрий Пита.

Во сколько обойдется десять дней на море?

Самое дешевое жилье в Одессе, по данным сайта Booking.com, можно снять на 10 дней за 7100 грн — это будет небольшая квартира на окраине с собственной кухней и уборной, советской мебелью и опрятным ремонтом. Расстояние до пляжа — 2,3 километра, а до центра города — 14 км.

Остальные «бюджетные» предложения — в диапазоне от 9 до 14 тысяч гривен. Причем, чем больше цена — тем лучше условия, или же тем ближе к центру города. К примеру, квартиры возле одного из самых популярных пляжей «Аркадия» можно снять на 10 дней за 14 или 16 тысяч гривен. Все квартиры такого ценового диапазона — в 1-3 километрах к морю.

От 17 до 22 тысяч гривен за 10 дней обойдется квартира возле пляжа «Аркадия» (5 км до центра) в многоэтажке с евроремонтом и балконом с видом на море. Из удобств — кондиционер, плазменный телевизор, микроволновая печь. Расстояние до пляжа — чуть больше 2 километров. Таких предложений на Booking.com на конец июня — около 30.

Самое дорогое предложение на сайте Booking.com — апартаменты в 700 метрах от пляжа стоимостью в 114 000 гривен за 10 дней, включающие 4 спальни, две гостиные, и две гидромассажные ванны. Также в комплексе — частный бассейн с видом на море.

unian.net

Цены на аренду жилья в курортных городах Одесской области в разы ниже, чем в областном центре. Например, в Затоке и Каролино-Бугазе аренда комнаты в гостевом доме с советской мебелью и общим санузлом может обойтись от 2600 до 3000 гривен. Апартаменты, предлагаемые по цене от 5000 до 7200 гривен предусматривают наличие собственной ванной комнаты, но с общей кухней — в комнатах есть только холодильник и чайник. За 8 тысяч гривен в Затоке можно на 10 дней арендовать полноценную квартиру-студию.

Что интересно: более двух третей от всех квартир, предлагаемых в Затоке через Booking.com, — «бюджетного» сегмента. По цене от 17 до 19 тысяч гривен можно на 10 дней снять полноценную квартиру с собственной мини-кухней, микроволновой печкой, стиральной машиной и кондиционером.

Есть и более комфортные предложения. К примеру, квартира рядом с морем с полноценной кухней, несколькими комнатами и евроремонтом обойдется в 20-26 тысяч гривен за 10 дней. Самое дорогое предложение на сайте — квартира стоимостью 28 тысяч гривен на 10 дней с евроремонтом, собственной террасой в пешей близости от моря.

Аренда жилья на курортах Херсонской области обойдется украинцам примерно в ту же цену, что и в Одесской области. Цены на десятидневную аренду двухместного номера в Железном Пору в гостевом доме (с общей кухней, но с собственной ванной комнатой) стартуют от 2400 грн. От 7000 гривен за 10 дней стоит аренда апартаментов в комплексе с собственным бассейном, за 7400 гривен можно снять квартиру с собственной мини-кухней и балконом в пешей расстояния до моря.

От 12 тысяч грн за 10 дней стартуют цены на люксовые апартаменты — просторные комнаты с собственной ванной и мини-кухней и современным ремонтом, и с бассейном в комплексе. Самое дорогое предложение в Железном Порту — двухъярусные четырехместные апартаменты с дизайнерским ремонтом непосредственно у пляжа. Они обойдутся в 45 тысяч гривен за 10 дней.

«Уступить в комфорте»: что с ценами на берегу Азовского моря

Локации на побережье Азовского моря традиционно менее привлекательные для украинцев, чем черноморские курорты, и цены в Кирилловке и Бердянске — дешевле.

«Черное море — это более или менее пригодна инфраструктура. 80-90% инфраструктуры курортов Азовского моря построено еще в советское время — это старые турбазы, малое количество пригодных площадок, где можно отдохнуть с комфортом», — объясняет Юрий Пита.

Кроме того, по его словам, курорты Азовского моря — это Запорожская и Донецкая области, а украинцы, выбирая места для отдыха, стараются избегать территорий, приближенных к зоне военного конфликта.

пляж / unian.net

«Несмотря на это, определенный процент украинцев поедет на Азовское море, ведь этот отдых будет бюджетным — возможно, в полтора-два раза дешевле, чем на побережье Черного моря. Это та категория людей, которые хотя и предпочитают качественное обслуживание, но готовы уступить определенным комфортом и закрывает глаза на обшарпанные кровати, старые домики. Главное — это морской воздух и морская вода», — говорит специалист.

В Кирилловке и Бердянске (Запорожская область) апартаменты эконом-сегмента обойдутся примерно в ту же цену, как и на побережье Черного моря — от 2500 до 5000 гривен. К примеру, арендаторы предлагают небольшой дом на старой турбазе в селе Азовское (окраина Бердянска) по цене в 4000 гривен (на 10 дней).

Впрочем, в среднем цена на десятидневную аренду классических номеров на курортах Азовского моря не превышает 10 тысяч гривен, а «люксовых» — 16 тысяч гривен.

Самые дорогие предложения на Booking.com — в пределах 62 тысяч гривен за 10 дней. Это небольшой дизайнерский дом «шале» в комплексе на Федотовой косе (около Кирилловки) с собственным бассейном и частным пляжем. «Гостям предлагают бар, пляж отеля, ресторан, обслуживание номеров, детский клуб и завтрак», — говорится в описании предложения.

Похожие комплексы с похожими ценовыми предложениями есть и в окрестностях Бердянска — на морском побережье можно отдохнуть за 61 тысячу гривен. Предлагается комплекс с «люксовыми» апартаментами, бассейном на территории комплекса, завтрак по принципу «шведского стола», детским клубом, мини-гольфом, бильярдом и теннисом.

Восстановился ли спрос после карантина

Специалисты ожидают, что в этом году доля украинских отдыхающих, которые выберут отечественные, а не зарубежные морские курорты, составит примерно 35-40%, или же больше, тогда как еще 40% выберут для отдыха страны, ослабили карантин для туристов, например, Турцию или Египет. Остальные 20-25% украинцев выберут другие места и виды отдыха.

Такое процентное соотношение объясняется в первую очередь слабыми темпами вакцинации — популярными в этом году будут отечественные курорты и страны требуют для въезда результаты теста на коронавирус, а не справку о завершенном цикле вакцинации.

Также читайте Смогут ли украинцы летом ехать на отдых в ЕС по сертификату вакцинации: что говорят эксперты

В то же время, специалисты отмечают, что спрос растет по сравнению с прошлым годом, но еще не достиг значений 2019 года, когда около 60% украинцев ориентировалось на отдых за рубежом, тогда как 40% выбирало отечественные курорты.

«В прошлом году внутренний спрос был примерно на уровне 45%, а реализован — где-то на половину. Люди отдыхали, но пытались это как-то скрыть. Пользовался популярностью не долгосрочный отдых на море, а краткосрочный — на несколько дней», — объясняет Юрий Пита.

«Отдых в Одессе может быть ничем не хуже, чем на некоторых европейских курортах — разница может быть в локации, в качестве пляжей, а сервис может быть еще лучшим, в зависимости от «кармана». В какой-то год может быть выгоднее отдыхать в Украине, а какой-то год — искать зарубежные туры», — утверждает эксперт.

Как говорит Юрий Пита, цена на отдых в украинских гостиницах или курортных комплексах году будет не слишком высокой, чем в Турции, но примерно на таком же уровне. Впрочем, он не согласен со стереотипом, что за границей отдых дешевле, чем в Украине — к примеру, по его словам, в Одессе есть как дорогие комплексы для отдыха, так и «бюджетные».

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку