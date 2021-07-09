Отпуск на украинских курортах: где отдых самый дорогой

Рейтинг самых популярных и дорогих курортов возглавляет Одесса.

Бердянск, Железный Порт, Коблево, Затока и Кирилловка — это топ-5 самых популярных нынешних украинских курортов по версии Google, в которой проанализировали поисковые запросы пользователей из Украины в течение последних трех месяцев.

Отдыхать на отечественных курортах, по статистике, будут более половины украинцев. Во сколько обойдется отдых на самых дорогих украинских курортах, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

На сайты по поиску аренды жилья цены разнятся. Номер на двоих в Одессе стоит 2-3 тыс. грн, но кое-где - 5 и даже 7 тыс. за ночь. Железный порт дешевле: в среднем тысяча гривен. Затока, Бердянск, Кирилловка и Коблево - почти в одну цену 800 грн до 1,5 тыс. грн.

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Если делать рейтинг самых дорогих украинских курортов, то на первом месте будет Одесса, говорит эксперт по туризму Антон Тараненко. "Второе место это будет курорт в Западной Украине. На третьем — курорты Херсонщины. На последнем месте — это самое дешевое — Затока, а также часть одесского региона", — говорит он.

Цены же в этом году выше на 20-30%. "Больше всего подорожал средний и высокий уровень. Ниже — это, условно говоря, бабушкин вариант — апартаменты, остался плюс-минус на таком же уровне", — рассказал Антон Тараненко.

Дело в том, если растет спрос, то растут и цены. "В прошлом году загруженность гостиниц в городах была 20%. Сегодня с открытием границ имеем среднюю загруженность гостиниц 50-60%. В прошлом году не было такого безумного спроса", — добавил эксперт.

По его словам, хотя на украинских курортах сервис оставляет желать лучшего, но отдыхать украинцам хочется. Однако большинство европейских стран сейчас требует ПЦР-тест или полную вакцинацию. Кроме того, есть такие, которые для наштх граждан закрыты вообще.

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