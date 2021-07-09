Отпуск на украинских курортах: где отдых самый дорогой

Рейтинг самых популярных и дорогих курортов возглавляет Одесса.
Бердянск, Железный Порт, Коблево, Затока и Кирилловка — это топ-5 самых популярных нынешних украинских курортов по версии Google, в которой проанализировали поисковые запросы пользователей из Украины в течение последних трех месяцев.
Отдыхать на отечественных курортах, по статистике, будут более половины украинцев. Во сколько обойдется отдых на самых дорогих украинских курортах, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.
На сайты по поиску аренды жилья цены разнятся. Номер на двоих в Одессе стоит 2-3 тыс. грн, но кое-где - 5 и даже 7 тыс. за ночь. Железный порт дешевле: в среднем тысяча гривен. Затока, Бердянск, Кирилловка и Коблево - почти в одну цену 800 грн до 1,5 тыс. грн.
Если делать рейтинг самых дорогих украинских курортов, то на первом месте будет Одесса, говорит эксперт по туризму Антон Тараненко. "Второе место это будет курорт в Западной Украине. На третьем — курорты Херсонщины. На последнем месте — это самое дешевое — Затока, а также часть одесского региона", — говорит он.
Цены же в этом году выше на 20-30%. "Больше всего подорожал средний и высокий уровень. Ниже — это, условно говоря, бабушкин вариант — апартаменты, остался плюс-минус на таком же уровне", — рассказал Антон Тараненко.
Дело в том, если растет спрос, то растут и цены. "В прошлом году загруженность гостиниц в городах была 20%. Сегодня с открытием границ имеем среднюю загруженность гостиниц 50-60%. В прошлом году не было такого безумного спроса", — добавил эксперт.
По его словам, хотя на украинских курортах сервис оставляет желать лучшего, но отдыхать украинцам хочется. Однако большинство европейских стран сейчас требует ПЦР-тест или полную вакцинацию. Кроме того, есть такие, которые для наштх граждан закрыты вообще.