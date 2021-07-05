Отпуск на велосипеде: как правильно подготовиться к велоприключению и что оно обещает

Отпуск на велосипеде: как правильно подготовиться к велоприключению и что оно обещает

История о дорогах, которые убегают за горизонт, или же просто исчезают как явление.

Провести отпуск на велосипеде. Журналист ТСН Сергей Моргун и оператор Даниэль Коссаковский отправились в велопутешествие длиной в 555-ть километров. Убеждают некоторые природные и исторические памятники Украины можно увидеть только так.

О том, как правильно подготовиться к велоприключений и что оно обещает — 5 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На этот раз отправляются на Полесье. Это Европейская Амазония. Наиболее неосвоенная территория Старого света. А еще — загадочные старинные здания, белые тереконы, затопленные каньоны и до недавнего времени действующая узкоколейка.

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"Начнем на сломе Волынской и Ровенской областей и планируем проехать на велосипедах — 555 километров. Цифра абсолютно случайная. И поэтому надеюсь счастливая. На все про все, мы себе даем 6-7 дней", — рассказывает Сергей.

По словам журналиста, для всех вещей достаточно рюкзака объемом литров 50. Сюда можно упаковать спальник, двухместную палатку, коврик для сна, комплект одежды на 4-5 дней, газовую горелку и баллон для нее, чтобы готовить пищу и чай. Также средства личной гигиены, ремкомплект, и запас еды на первые дни.

Стоимость базового набора новичкам обойдется в несколько тысяч гривен. Вес всего добра — килограммов 20.

С Даниэлем едет: маленькая камера, штатив, зарядные устройства, и переноска, две камеры и горсть батарей. Еще квадрокоптер и звук. А это дополнительные 15 килограмм, не считая личных вещей.

Новости Украины: как подготовиться к путешествию на велосипедах

"В основном мои велопутешествия — это путешествия задом наперед. Добираемся на поезде в крайнюю точку. И оттуда крутим педали в Киев", — рассказывает он.

С велосипедом можно путешествовать только в плацкарте. То есть, теоретически, можно и в купе, но там нет третьей полки. Везде — в чехле. Переднее колесо снять, и в принципе все. Экспедиция началась.

О том, как планируют украинцы провести летний отпуск — в нашем материале.

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