Отпуск на велосипеде: как правильно подготовиться к велоприключению и что оно обещает

История о дорогах, которые убегают за горизонт, или же просто исчезают как явление.
Провести отпуск на велосипеде. Журналист ТСН Сергей Моргун и оператор Даниэль Коссаковский отправились в велопутешествие длиной в 555-ть километров. Убеждают некоторые природные и исторические памятники Украины можно увидеть только так.
О том, как правильно подготовиться к велоприключений и что оно обещает — 5 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.
На этот раз отправляются на Полесье. Это Европейская Амазония. Наиболее неосвоенная территория Старого света. А еще — загадочные старинные здания, белые тереконы, затопленные каньоны и до недавнего времени действующая узкоколейка.
"Начнем на сломе Волынской и Ровенской областей и планируем проехать на велосипедах — 555 километров. Цифра абсолютно случайная. И поэтому надеюсь счастливая. На все про все, мы себе даем 6-7 дней", — рассказывает Сергей.
По словам журналиста, для всех вещей достаточно рюкзака объемом литров 50. Сюда можно упаковать спальник, двухместную палатку, коврик для сна, комплект одежды на 4-5 дней, газовую горелку и баллон для нее, чтобы готовить пищу и чай. Также средства личной гигиены, ремкомплект, и запас еды на первые дни.
Стоимость базового набора новичкам обойдется в несколько тысяч гривен. Вес всего добра — килограммов 20.
С Даниэлем едет: маленькая камера, штатив, зарядные устройства, и переноска, две камеры и горсть батарей. Еще квадрокоптер и звук. А это дополнительные 15 килограмм, не считая личных вещей.
"В основном мои велопутешествия — это путешествия задом наперед. Добираемся на поезде в крайнюю точку. И оттуда крутим педали в Киев", — рассказывает он.
С велосипедом можно путешествовать только в плацкарте. То есть, теоретически, можно и в купе, но там нет третьей полки. Везде — в чехле. Переднее колесо снять, и в принципе все. Экспедиция началась.
О том, как планируют украинцы провести летний отпуск — в нашем материале.