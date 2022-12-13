Отпуск во время войны: мнения украинцев и психологов разнятся

Если у вас есть сомнения, есть еще одна рекомендация психологов – стоит просто спросить себя, что произойдет, если я возьму отпуск и что произойдет, если нет.

"Какой отдых", "после победы поедем", "не об этом сейчас думать надо" — так отвечали многие украинцы. Но психологи иного мнения: не только можно, но и нужно, говорится в ТСН.

Волонтер Олеся с позывным "продюсерша" работала в кинобизнесе, а с начала полномасштабного вторжения России на ее счету волонтерских достижений – 10 машин для военных, генераторы, дроны, амуниция и постоянные поездки на фронт. Все отчеты она выкладывает у себя на странице в соцсети. За ними можно отследить и как давался в знаки усталость, и как изменялось психологическое состояние Олеси. "Мне уже выписали рецепт на антидепрессанты, я должна ехать за рецептом, состояние у меня уже было никудышное", — рассказывает она.

Олеся впервые за несколько лет задумалась об отпуске. Но, какой отпуск во время войны, сейчас это не ко времени, дождемся всех кто на фронте, после победы отдохнем — это распространенные ответы многих украинцев сейчас.

"Это не просто можно. Это необходимо", – так на отношение украинцев к отпускам в условиях войны реагирует психолог Оксана Зинько.

“Отношение, что ты, как бездельник, если ты отдыхаешь… Но давайте сравним полноценный отпуск, или отдых с таким элементарным, как просто сон. Да, сон – это отдых. Он нам зачем нужен? Потому что мы устали после рабочего дня или вообще дня и для того, чтобы подготовиться к следующему”, — дополняет психолог.

Плохой сон, расстройства питания, нежелание встречаться с друзьями, неадекватные реакции на простые действия – это симптомы, точно подсказывающие, что вам стоит отдохнуть. “Мы должны и себя подготовить, и поддержать к дальнейшему… До следующего дня, до следующего месяца, а возможно и года. Если вы понимаете определенное истощение, которое вы получили – эмоциональное или физическое, или психологическое выгорание, которое есть у вас... Возможно стоит остановиться, сказать “стоп” и это будет лучшая поддержка – для нашей страны, нашей нации”, — убеждает Оксана.

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Если у вас есть сомнения, есть еще одна рекомендация психологов – стоит просто спросить себя, что произойдет, если я возьму отпуск и что произойдет, если нет. “Станет больше стресса, станет больше напряжения и тогда вопрос каким образом вы будете это напряжение уменьшать? Чаще всего, что это будет – это будут психосоматические проявления, у вас будет ухудшаться здоровье. Организм сделает так, что вы будете вынуждены сделать себе отпуск, отдых – только возможно тогда это будет больничная койка”, — убеждает специалист.

Волонтер Олеся таки решилась. Признается, что двухнедельный отпуск с 11-летним сыном вернул и силы, и настроение, и решительность. “Но, насколько изменилась ситуация. Ты приезжаешь и вижу насколько уже подавлены киевляне и я такова: "Эге-гей, давайте-давайте". Снова в своем ключе. Я не знаю, насколько меня хватит… Этот отпуск помог мне супер круто, потому что я уже не вывозила”, — говорит она.

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