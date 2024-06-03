Отпуск закончился трагедией: в Одессе 20-летнюю полицейскую смыло в море во время фотосессии – подробности

В Одессе 2 июня произошла трагедия – 20-летнюю девушку-полицейскую, которая приехала на отдых, смыло мощной волной в море. Трагедия произошла прямо на Аркадии, когда ее фотографировал парень. В полиции заявили, что девушка не выжила, а ее тело до сих пор ищут спасатели.

Ошеломляющие кадры очевидцев инцидента и почему девушке никто не смог помочь – в эксклюзиве ТСН.ua. рассказал Артем Зябкин.

На видео с камеры наблюдения на одесской Аркадии хорошо видно, что на море шторм, но туристов это, похоже, не очень волновало. Напротив, в поисках удачного кадра, девушки подходят все ближе к краю пирса. К сожалению, не побоялась подойти к своенравному морю и 20-летняя Олеся Олещук. Как вдруг большая волна сбила ее с ног. Девушка упала и вроде ударилась головой. Затем стремительная вода унесла ее за собой.

Никто не смог спасти утопленницу.

Но делать что-то было уже бесполезно. Такие волны разбили бы каждого, кто попытался помочь девушке. В полиции уверены, что девушка погибла. На момент записи видео ее тело ищут водолазы, впрочем пока найти Олесю им не удалось.

Как пишут СМИ, девушка 1 июня приехала из Ровно в Одессу в долгожданный отпуск.

В родном городе она работала участковой в полиции. В ГСЧС просят одесситов и гостей южной столицы ни в коем случае не пренебрегать правилами безопасности на воде, ведь именно такая небрежность к себе и окружающим часто приводит к трагедиям. Водолазы ГСЧС все еще ищут в акватории Черного моря тело 20-летней Олеси.

В Одессе пока купаться нельзя. Там до сих пор официально не открыли пляжный сезон. Пляжи в регионе проверяют на пригодность и безопасность. Одесса и вся область находятся под постоянными атаками врага, поэтому на побережье может выбрасывать взрывоопасные предметы, в том числе противокорабельные мины, как это было в прошлом.

Летом 2023 года в Одессе официально работали всего на шесть пляжей.

"Это было немного, это было шесть пляжей, где были все соответствующие условия: обследовались на взрывные устройства, имели рядом бомбоубежища и простое укрытие, постоянно мониторились на подплыв опасных взрывных предметов. Тогда выполнивших эту норму пляжей было шесть. Сегодня мы также над этим работаем. В ближайшие дни будет подписано распоряжение об открытии 20 таких пляжей", - отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Команда ТСН.ua. выражает соболезнования друзьям и родным погибшей девушки и еще раз напоминает о необходимости соблюдать все правила безопасности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло в море во время фотосессии! Видео момента трагедии!

Напомним, камера ТСН зафиксировала жуткий поступок оккупанта во время "мясного штурма" на Покровском направлении.

Читайте также ведущие новости дня: