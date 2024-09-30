"Отпускают": новый поворот в деле Фарион и громкое заявление матери подозреваемого

"Славика отпускают, это точно": именно так мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко описывает финал расследования. Она заявляет, что ее сын не виновен.

Почему женщина так уверена, что сына освободят – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новое заявление матери подозреваемого в убийстве Фарион

Следствие по делу убийства Ирины Фарион продолжается. Два месяца подозреваемый 18-летний Вячеслав Зинченко провел в СИЗО. 19 сентября состоялось очередное заседание суда, снова выбирали меру пресечения. Само следствие тоже продлили: срок у правоохранителей – до 26 января 2025 года.

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На все суды ходит и мать подозреваемого. Несмотря на заявления правоохранителей, она в свою очередь без устали заявляет, что ее сын не виноват. ТСН.ua пообщался с матерью подозреваемого Еленой Зинченко. На некоторые вопросы она ответила, что не знает ответа, но при этом считает, что вина сына не доказана, ожидает его освобождения и говорит, что доказательств его причастности к убийству нет:

"Никакого прямого доказательства его виновности нет. Я вообще не понимаю, на каких основаниях его арестовали. Поэтому я даже возмущена. Тот парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощав, у него другое лицо. Все, что сейчас происходит, эти суды – это незаконное решение".

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Что делал Вячеслав Зинченко во Львове?

Когда журналисты спросили, что сын делал во Львове и в частности в районе, где была убита Ирина Фарион, женщина ответила, что Вячеслава там якобы не было, а саму Фарион он тоже якобы не знал:

"В том районе, где была убита Ирина Фарион, его не было. Нет, не знал вообще. В Днепре мы далеки от этого. Если следствие будет честным и открытым, то оно докажет, что Слава невиновен. Тогда мы сможем доверять следствию, то тогда скажу, что в нашей стране есть правосудие".

Рассказала мать и о состоянии сына в СИЗО:

"Чувствует себя он хорошо, я увидела его впервые за два месяца. Вижу, что он здоров, нормальный, почти не похудел, в замечательной физической форме. Мне говорили, что он в нормальном состоянии".

А вот относительно финала следствия – отвечает коротко:

"Славика отпускают, это точно".

Кто угрожает подозреваемому в убийстве Фарион?

Вспомнили журналисты и то, что сам Вячеслав во время суда 19 сентября, когда ему выбирали очередную меру пресечения, сам просил, чтобы его отправить под стражу, аргументируя это тем, что боится за свою жизнь. Мать говорит, что это действительно так и отмечает, что знает, кто ему угрожает:

"Ему угрожал только один человек и мы знаем, кто это".

Чем занимался подозреваемый до ареста?

Также Елена Зинченко рассказала, что до суда Вячеслав как раз успел закончить первый курс и должен был учиться на втором на факультете журналистики.

Напомним, несколько дней назад по ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог до 17 ноября 2024 года включительно. А само расследование продлено до 26 января 2025 года, потому что есть еще несколько десятков экспертиз, которые находятся на стадии исследования, но некоторые результаты уже есть, и их озвучили в суде 19 сентября.

Заявление подозреваемого в убийстве Фарион

Также напомним, что во время этого судебного заседания Зинченко сам захотел пообщаться с журналистами и откровенно заявил, что на него якобы объявлена охота.

Что говорят адвокаты Зинченко?

Хотя адвокаты парня ходатайствовали о домашнем аресте под круглосуточным контролем и отводе прокуроров, потому что нынешние, мол, предвзяты.

Где пистолет, из которого убили Фарион?

Следствие наоборот – против. Говорят, что подозреваемый может уничтожить улики, ведь и пистолет, из которого стреляли в Фарион, правоохранители до сих пор не нашли.

Что известно о ходе расследования убийства Фарион?

В общем, расследование по делу об убийстве Ирины Фарион длится третий месяц. Фигурант в стороне обвинения один – это 18-летний Вячеслав Зинченко родом из Днепра. Он задержан по подозрению в совершении умышленного убийства по ч. 1. ст. 115 УКУ, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Однако ранее прозвучало заявление, что теперь защита потерпевшей стороны хочет, чтобы Зинченко посадили пожизненно. В частности, дочь бывшей нардепа и языковеда Ирины Фарион, София Семчишин, заявила, что потребует для того, кто совершил это преступление, пожизненного лишения свободы, то есть высшей степени наказания, предусмотренного Уголовным кодексом. Поэтому адвокат дочери убитой Наталья Романик будет требовать переквалификации преступления.

Злоумышленник действовал не один?

Кроме этого, Наталья Романик добавила, что ей стали известны факты, свидетельствующие о том, что для переквалификации статьи есть веские основания. Романик подчеркнула, что полиция работает над делом "почти круглосуточно" – проведено много следственных действий: допросы, следственные эксперименты и т.д. По словам адвоката, в случае признания подозреваемого невменяемым, они потребуют повторной психиатрической экспертизы.

А раньше, напомним, разобраться, чем руководствовался Зинченко, пытались и эксперты-криминалисты. К примеру, криминальный психолог Юрий Ирхин считает, что Зинченко мог кто-нибудь готовить и тренировать. Он подчеркнул, что психика 18-летнего человека достаточно устойчива и стабильна. Впрочем, поведение Зинченко он называет "технологичным".

По словам криминалиста, если подозреваемый Зинченко отрабатывал свой план, то у него должна быть сильная мотивация. По его мнению, это не самостоятельное решение молодого человека.

В ходе одного из брифингов правоохранители рассказали, что нашли в телефоне Зинченко книгу "Секретные инструкции КГБ и ЦРУ", а также заготовленное предсмертное письмо. В нем он просит передать отцу, что скрывал свои планы ради безопасности родителей, и отмечает, что больше всего волнуется за папу, который, напомним, воюет на фронте.

В то же время в МВД говорят, что если бы парня не поймали, жертв могло быть больше. В частности, глава МВД Игорь Клименко ранее заявлял, что подозреваемый в убийстве Фарион искал информацию о других политиках, следил за заседанием облсоветов и предположительно готовил следующее возможное убийство. По его словам, в телефоне молодого человека в поисковых запросах нашли фамилии других политиков и депутатов. Следующим в планах подозреваемого мог стать народный депутат Максим Бужанский. Министр предположил, что Фарион была избрана первой жертвой из-за ее уязвимости. Также правоохранители не исключают, что парень мог принадлежать к неонацистским движениям.

Зинченко "проукраинский"?

Хотя заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов после личного общения с подозреваемым Вячеславом Зинченко отметил, что Зинченко является "человеком абсолютно проукраинским", "уважает Украину", а его отец "воюет в определенной бригаде".

Сам Зинченко свою вину не признает. Ранее в зале суда он заявил, что Фарион не убивал и отметил, что путинский режим осуждает.

А во время избрания ему меры пресечения подозреваемый многочисленные вопросы журналистов об убийстве назвал "нудятиной".

Напомним, что Ирина Фарион была убита 19 июля в 19:30 – тогда полиция получила сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую. Ею оказалась языковед. Несколько суток правоохранители искали убийцу. По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выгивского, в рамках расследования было допрошено более 900 свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы, а также проанализировано более 9 тыс. изображений из 170 камер видеонаблюдения. И впоследствии подозреваемый был задержан в Днепре в собственной квартире.

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