Отрава из России: что известно о загрязнении впадающей в Десну реки Сейм — обзор

Вода черного цвета, вонь и массовый мор рыбы. Отравлена река Сейм, текущая в Курской области РФ, а также Сумщиной и Черниговщиной в Украине и впадающая в украинскую Десну. Подозревают россиян. Экологи бьют тревогу и переживают, что отравленные воды могут добраться до столицы. В Сети уже появилась информация, что ядовитые вещества обнаружили в водоемах под Киевом.

О том, действительно ли существует угроза экологической катастрофы и что делают власти, чтобы остановить загрязнение, рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Реку Сейм отравили?

Украинцев напугали очередной опасностью. В реке Сейм в Сумской области обнаружили массовый мор рыбы.

В Госагентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ сообщили, что в реке Сейм на Черниговщине было выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Более того, в ведомстве предположили, что за этим стоят россияне.

“Враг продолжает совершать экологические преступления. Так, начиная с 14 августа, вероятно сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, террористы РФ повлекли за собой масштабное загрязнение водоема. По результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды Сейм, зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ”, — говорится в сообщении.

Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в Сумской области и добралось до Черниговщины. Черную воду, запах гнили, аммиака и мертвую рыбу фиксируют, в частности, вблизи Батурина на Черниговщине.

В Сети появилась информация, что такая катастрофическая ситуация происходит с рекой не в первый раз.

“Экологическая катастрофа на реке Сейм, а это территория Сеймского парка. Канализационная вонь по всему городу и округу. Виновные до сих пор не обнаружены. Действия по обеззараживанию и преодолению катастрофы не приняты. Это уже 2 случай за 2024 год. В пробах воды обнаружили запрещенные пестициды гептахлор превышает в 7 раз и производные дуста превышает в 1,5-2 раза”, — написал один из местных жителей в соцсети.

С 26 августа в Сейме на территории Батуринского общества из-за ухудшения качества воды запретили купаться и ловить рыбу.

Что с водами Десны и Днепра

Река Сейм протекает в Курской области РФ, где сейчас проходят боевые действия. Затем она впадает в Десну в Черниговской области. В свою очередь, Десна впадает в Днепр возле Киева.

Поэтому экологи сразу начали бить тревогу и прогнозировать, что ядовитые вещества могут добраться и до столицы. Мэр Вышгорода Алексей Момот написал на своей странице в соцсети, что в реке Десна под Киевом уже обнаружили ядовитые вещества, которые попадают туда из РФ.

Городской голова Вышгорода отметил, что жителям общин Броварского и Вышгородского районов, через которые протекает река, запретили купаться и ловить рыбу. Позже чиновник удалил сообщение со своей страницы. В то же время, на его странице появилось сообщение от Киевской областной государственной администрации.

В Киевской ОВ отметили, что Государственная экологическая инспекция провела проверку реки в пределах Киевщины и не обнаружила токсичных веществ.

“Государственная экологическая инспекция Столичного округа не выявила превышение предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Содержание кислорода также находится в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено”, — говорится в сообщении.

Можно ли пить воду в Киеве

Прессслужба КМВА со ссылкой на Киевводоканал сообщила, что вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна, а угроз для потребителей нет. В Киевводоканале отметили, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице находится под контролем. В компании пообещали, что какие-либо изменения в качестве воды в реке оперативно заметят, а также скорректируют процесс очистки и обеззараживания воды.

В сети активно распространяется информация о том, что под Киевом в реке Десне обнаружили ядовитые вещества, которые стекают со стороны российской границы. В связи с этим ЧАО "АК "Киевводоканал" отмечает, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице под контролем", — говорится в сообщении.

Специалисты Киевводоканала подчеркнули, что постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки, и заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет.

Однако 29 августа в эфире телемарафона председатель Госводагенства Михаил Янчук сообщил, что загрязнение воды было зафиксировано в Десне, однако ситуация сейчас контролируемая. Он подчеркнул, что загрязнение воды – органического характера.

Михаил Янчук также рассказал, что необходимо сделать для того, чтобы исправить ситуацию и не допустить загрязнения воды в других украинских реках.

При этом глава Госводагентства опроверг информацию, что загрязнение вод в реках вызвано боевыми действиями.

Что говорят в правительстве о заражении рек

О том, что никаких химических или высокотоксичных элементов в реках не зафиксировано, заявил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

“Мы сегодня должны говорить о том, что обнаружено перемещение определенных загрязнителей по реке Сейм. На сегодняшний день эти загрязнители достигли реки Десна, поэтому аккумулирована работа всех служб для того, чтобы эту ситуацию ликвидировать… Мы сегодня официально говорим, что никакие химические или высокотоксичные элементы не зафиксированы”, — сказал он.

Стрелец добавил, что было отобрано более 50 проб, усилен мониторинг, розданы соответствующие поручения и ситуация контролируется. Он подчеркнул, что то, что обнаружили в лабораториях, это исключительно органический загрязнитель, который не является высокотоксичным.

Чиновник призвал доверять официальным источникам информации, ведь сегодня распространяется много информации и много мнений по этому загрязнению. Министр также пояснил, что мор рыбы происходит из-за того, что в воде после попадания такого загрязнителя мало кислорода. Фактически рыба не может брать кислород из воды, поэтому начинает всплывать на поверхность. Стрелец сказал, что соответствующие службы занимаются тем, чтобы убрать эту рыбу из водоемов и берегов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЧЕРНАЯ ВОДА, ВОНЬ И МАССОВЫЙ МОР РЫБЫ! Россияне отравили реку Сейм, которая впадает в Десну?!"

Напомним, летом прошлого года в Полтавской области обнаружили загрязнение неизвестным веществом реки Псел, власти ввели временный запрет на купание и лов рыбы.

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