Отравилась каштанами: матери, которая долечила дочь до комы, грозит до пяти лет заключения.

Отравилась каштанами: матери, которая долечила дочь до комы, грозит до пяти лет заключения.

Медики неделю боролись за жизнь ребенка. Однако она, так и не придя в себя, умерла в реанимации.

В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как наелась каштанов, купленных в магазине. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Потому что, как выяснилось, несколько дней мама лечила дочку своими силами.

О том, действительно ли орехи могут повлечь такие последствия, 4 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Восьмилетнюю Ульянку в больницу доставили, когда ей было совсем плохо. Просто в приемном отделении девочка потеряла сознание.

"Она к нам попала в крайне тяжелом состоянии - с остановкой дыхания, с переводом сразу на искусственную вентиляцию легких и комой", — рассказывает и.о. заведующего отделением анестезиологии Надежда Катман.

Медики неделю боролись за жизнь ребенка. Однако она, так и не придя в себя, скончалась в реанимации.

По словам врача, проблема в том, что девочка долгое время находилась на лечении дома с мамой, самостоятельно, без согласования с врачами.

Мама четыре дня лечила дочь сама. Как она рассказала полиции, дочери давала много пить, потому что уже ничего есть не могла. И сообщила, чем именно ребенок мог отравиться.

Также читайте Съели грибы со сдутой банки: в Харькове отец и сын попали с отравлением в реанимацию

"Рассказала, что покупала накануне в одном из супермаркетов съедобные каштаны, готовила их 30 минут, сначала попробовала сама, потом дала ребенку, ребенку они понравились", — отмечают в полиции.

Сколько каштанов съел ребенок и могли ли они привести к таким последствиям, будет известно после экспертизы. В супермаркете, где, вероятно, женщина их покупала, говорят, что имеют все документы и разрешения на продажу.

"Есть постоянные гости, которые приходят за этой позицией – обращений никаких не получали", — уверяет заместитель руководителя магазина Анастасия Герасимчук.

Мама воспитывала девочку сама. Комментировать ситуацию она отказывается.

Соседи о женщине говорят, что она нелюдима и почти ни с кем не общалась. А вот о девочке заботилась.

8-летняя девочка из Луцка умерла от отравления каштанами | Новости Украины

В то же время они рассказывают, что женщина часто вела себя странно и они уже даже хотели обращаться в соответствующие службы.

Сейчас женщине за то, что она поздно обратилась к медикам, грозит до пяти лет заключения.

Напомним:

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку