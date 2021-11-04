Отравилась каштанами: матери, которая долечила дочь до комы, грозит до пяти лет заключения.

Медики неделю боролись за жизнь ребенка. Однако она, так и не придя в себя, умерла в реанимации.
В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как наелась каштанов, купленных в магазине. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Потому что, как выяснилось, несколько дней мама лечила дочку своими силами.
О том, действительно ли орехи могут повлечь такие последствия, 4 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.
Восьмилетнюю Ульянку в больницу доставили, когда ей было совсем плохо. Просто в приемном отделении девочка потеряла сознание.
"Она к нам попала в крайне тяжелом состоянии - с остановкой дыхания, с переводом сразу на искусственную вентиляцию легких и комой", — рассказывает и.о. заведующего отделением анестезиологии Надежда Катман.
Медики неделю боролись за жизнь ребенка. Однако она, так и не придя в себя, скончалась в реанимации.
По словам врача, проблема в том, что девочка долгое время находилась на лечении дома с мамой, самостоятельно, без согласования с врачами.
Мама четыре дня лечила дочь сама. Как она рассказала полиции, дочери давала много пить, потому что уже ничего есть не могла. И сообщила, чем именно ребенок мог отравиться.
"Рассказала, что покупала накануне в одном из супермаркетов съедобные каштаны, готовила их 30 минут, сначала попробовала сама, потом дала ребенку, ребенку они понравились", — отмечают в полиции.
Сколько каштанов съел ребенок и могли ли они привести к таким последствиям, будет известно после экспертизы. В супермаркете, где, вероятно, женщина их покупала, говорят, что имеют все документы и разрешения на продажу.
"Есть постоянные гости, которые приходят за этой позицией – обращений никаких не получали", — уверяет заместитель руководителя магазина Анастасия Герасимчук.
Мама воспитывала девочку сама. Комментировать ситуацию она отказывается.
Соседи о женщине говорят, что она нелюдима и почти ни с кем не общалась. А вот о девочке заботилась.
В то же время они рассказывают, что женщина часто вела себя странно и они уже даже хотели обращаться в соответствующие службы.
Сейчас женщине за то, что она поздно обратилась к медикам, грозит до пяти лет заключения.
Напомним:
- В Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. В результате чего один человек погиб, еще двое пострадали.
- А в Египте в Хургаде в отеле AMC Royal Hotel отравились, по данным МИД, 11 украинских туристов.
- Тем временем под Москвой двухлетняя девочка умерла из-за отравления алкоголем
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