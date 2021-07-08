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Отравление 13 человек на Прикарпатье могли вызвать продукты, которые они привезли из Житомирской области

Отравление 13 человек на Прикарпатье могли вызвать продукты, которые они привезли из Житомирской области

Отравление 13 человек на Прикарпатье могли вызвать продукты, которые они привезли из Житомирской области

Выясняют, отравились они продуктами, которые везли с собой, или едой в заведении. где остановились.

Двенадцати выпускников и одного их сопровождающего с отравлением госпитализировали в Яремче на Прикарпатье.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Семнадцатилетние подростки приехали в Карпаты из Житомирской области отпраздновать выпускной. Остановились в частном отеле в Микуличине. Перед тем, как стало плохо, они ели шашлык, доедали продукты, привезенные из дома, а также — блюда из меню усадьбы.

После чего половина группы выпускников с симптомами отравления попала в больницу. Что именно стало причиной нарушения отравления — должна показать экспертиза продуктов. Госпродпотреблужба отобрала их образцы. Результаты будут на следующей неделе.

«Руководители группы допустили употребление продуктов более суток, которые привезли из дома. А также пищевые продукты, которые были куплены в дороге. В частности этот шашлык, который сохранялся более 12 часов в заведении без холода. Мы думаем, что все-таки был испорчен шашлык, не прошедший достаточную термическую обработку», — убеждает начальник управления ГУ Госпродпотреблужбы в Ивано-Франковской области Виталий Фиглевський.

В то же время полицейские Ивано-Франковской области также устанавливают обстоятельства массового отравления, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что во Львове возросло количество пострадавших, попавших на больничные койки после посещения одного из пригородных ресторанов. Еще четыре человека обратились за помощью к медикам. Поэтому сейчас в госпитале находится уже 21 пациент. Среди них — шестеро детей.

После массового отравления ресторан закрыли, там общаться с журналистами отказываются. Между тем полиция открыла уголовное производство из-за несоблюдения санитарных норм и массовое отравление людей.