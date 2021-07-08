Отравление 13 человек на Прикарпатье могли вызвать продукты, которые они привезли из Житомирской области

Выясняют, отравились они продуктами, которые везли с собой, или едой в заведении. где остановились.

Двенадцати выпускников и одного их сопровождающего с отравлением госпитализировали в Яремче на Прикарпатье.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Семнадцатилетние подростки приехали в Карпаты из Житомирской области отпраздновать выпускной. Остановились в частном отеле в Микуличине. Перед тем, как стало плохо, они ели шашлык, доедали продукты, привезенные из дома, а также — блюда из меню усадьбы.

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После чего половина группы выпускников с симптомами отравления попала в больницу. Что именно стало причиной нарушения отравления — должна показать экспертиза продуктов. Госпродпотреблужба отобрала их образцы. Результаты будут на следующей неделе.

«Руководители группы допустили употребление продуктов более суток, которые привезли из дома. А также пищевые продукты, которые были куплены в дороге. В частности этот шашлык, который сохранялся более 12 часов в заведении без холода. Мы думаем, что все-таки был испорчен шашлык, не прошедший достаточную термическую обработку», — убеждает начальник управления ГУ Госпродпотреблужбы в Ивано-Франковской области Виталий Фиглевський.

В то же время полицейские Ивано-Франковской области также устанавливают обстоятельства массового отравления, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что во Львове возросло количество пострадавших, попавших на больничные койки после посещения одного из пригородных ресторанов. Еще четыре человека обратились за помощью к медикам. Поэтому сейчас в госпитале находится уже 21 пациент. Среди них — шестеро детей.

После массового отравления ресторан закрыли, там общаться с журналистами отказываются. Между тем полиция открыла уголовное производство из-за несоблюдения санитарных норм и массовое отравление людей.

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