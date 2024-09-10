Отравление Десны и Сейма: кто виноват, какое вещество сбросили в реки и есть ли угроза для киевлян

В конце августа текущего года стало известно, что россияне сбросили опасные вещества в реку Сейм, текущую в Курской области и впадающую в украинскую Десну. Отравление вызвало загрязнение и массовый мор в этих реках.

Какая ситуация с загрязнениями водоемов на 10 сентября, чем россияне отравили Сейм и есть ли угроза качеству питьевой воды для киевлян — читайте на сайте ТСН.ua.

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Где протекают реки Десна и Сейм на карте

Река Сейм протекает в России (в пределах Белгородской и Курской областей) и в Украине, в пределах Сумской области (Сумский и Конотопский районы)и Черниговской области (Корюковский и Нежинский районы)

Река Десна протекает по Украине (Сумская, Черниговская, Киевская области) и России (Смоленская и Брянская области). Ее воды впадают в г. Днепр в нескольких километрах выше г. Киева.

Десна и Сейм на карте. ФОТО: vue

Где сейчас фиксируют загрязнение Десны и есть ли опасность для людей

По состоянию на 9 сентября загрязнение в реке Десна накопилось в Чернигове в месте разрушенного автомобильного моста. По оперативной информации, загрязнение продвинулось ниже города в Колычевку (180 км), однако интенсивный запах и случаи мора рыбы здесь немногочисленны. Специалисты Минсреды рассматривают возможность установки дополнительных аэраторных установок для насыщения кислородом реки вниз по течению.

Причинами накопления загрязнения внутри разрушенного автомобильного моста были природные особенности рельефа дна реки и характер течения (перемешивание в слоях по глубине).

"Проведенные нами меры препятствуют продвижению загрязнения вниз по течению, но этого еще недостаточно, чтобы остановить мор рыбы в месте концентрации загрязнения", — отметили там.

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Где наблюдают массовый мор и сколько тонн погибшей рыбы

По состоянию на 9 сентября, по информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, наблюдаются случаи мора рыбы в Чернигове, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенское и Салтыкова Девица.

В целом по состоянию на сегодняшний день на территории Черниговской области собрано ориентировочно 17,5 тонн погибшей рыбы. На реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем и местными общинами осуществляют мероприятия по улавливанию и захоронению погибшей рыбы.

В Чернигове и с. Максим фиксируется незначительное снижение кислорода, которое находится в пределах 6-7,76 мгО2/дм³. За последние сутки Госпродпотребслужбы совместно с ГЭИ и местными органами власти на территории г.Чернигов собрали и утилизировали 25 кг погибшей рыбы. В Сумской области случаев замора рыбы не фиксируется.

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Опасны Десна и Сейм

Как сообщили в Миндовкилье, по результатам лабораторных исследований, отобранных из г. Десна от устья г.Сейм до Чернигова, установлено повышенное содержание азота, железа, марганца и дефицит кислорода. Сейчас отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова. Там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15,38 раза ниже нормы.

"По информации специалистов Госводагентства и Центров контроля и профилактики, превышение по марганцу типично для данного времени года. Природные факторы обуславливают некоторые специфические особенности водных ресурсов Черниговской области. Для многих рек характерно повышенное содержание в водах железа и марганца, имеющего природный характер", — отметили в ведомстве.

По результатам измерений приоритетных загрязняемых веществ проб воды рек Сейм и Десна, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.

"Далее по течению Десны изменения фиксируются точечно и не везде носят однородный характер. Сейчас уже наблюдается осадка осадка черного цвета на дно реки", — подытожили в Миндовкилле.

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Что привело к загрязнению Десны

Эксперт сети защиты национальных интересов "АНТС", эколог Олег Листопад в эфире КИЕВ24, ссылаясь на информацию от Сумской областной военной администрации, рассказал, что загрязнение Десны произошло из-за выброса с сахарного завода в Курской области.

Он отметил, что это подтверждают космические снимки, показывающие, что очистные сооружения завода в Теткино до инцидента были заполнены, а после аварии оказались пустыми.

Чем россияне отравили Сейм

Экологи говорят, что концентрация загрязнения в воде уже уменьшается. Они объяснили, что Десна шире Сейма и быстрее разбавляет загрязненную воду. Наблюдения за реками показали, что сброс органических соединений в реку на территории России прекратился.

"Есть понимание, что это был, пожалуй, какой-то сахарный завод, там фиксировалось определенное накопление каких-то отработанных, как их назвать, соединений, являющихся результатом его работы, и оно пошло в воду, скорее всего. То есть, умышленно это или нет, я не могу сказать, есть уголовное производство зарегистрировано», – говорит глава Госэкоинспекции Украины Игорь Зубович.

По всем селам, расположенным на Десне, действует запрет ловить рыбу, купаться, поить скот и поливать этой водой овощи. Городской пляж Чернигова ограждён лентой. На берегу загорают редкие отдыхающие.

Есть ли угроза качеству питьевой воды

В НАН заверили, что ситуация с загрязнением воды в реках Сейм и Десна не представляет угрозы качеству питьевой воды.

"По самому пессимистическому прогнозу, который рассчитал наш институт, оно (загрязнение – ред.) достигнет Киева за 5-7 дней. Повторюсь, это самый пессимистический прогноз. И достигнет оно в очень разбавленном виде, и предварительные расчеты показывают, что водоканал должен справиться с этими вызовами. Я думаю, все будет хорошо, сегодня проводятся мероприятия по предупреждению весомых угроз", — подчеркнул гидробиолог, академик НАН Украины, директор Института гидробиологии НАН Украины доктор биологических наук Сергей Афанасьев 9 сентября. Он не исключает, что россияне могли специально отравить Сейм, впадающую в украинскую Десну. "После того, как были отобраны первые пробы воды, а потом уже и детальный анализ проведен, стало ясно, что все это фактически стоки с сахарных заводов, которые находятся в Теткино. И во время боевых действий, а может, это и была спланирована акция" наших соседей, вся эта сточная вода попала в реку Сейм", – предположил эксперт.

Когда загрязненная вода достигнет Киевщины — прогноз Укргидрометцентра

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достигнуть Киевщины 14-16 сентября. В то же время в Миндовкольле отметили, что все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась.

"Если качество воды ухудшится, ЧАО «АК «Киевводоканал» готово немедленно откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Но подчеркиваем, что на сегодняшний день такие риски отсутствуют", - говорится в заявлении.

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Есть ли угроза загрязнения питьевой воды для киевлян

В Миндовкольле уверяют, что по состоянию на 10 сентября угрозы загрязнения централизованного водоснабжения для киевлян нет.

"Лаборатории Госводагентства, ДЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава регулярно проводят усиленный мониторинг вод Сейма и Десны, в том числе и в районе питьевых водозаборов столицы. Сейчас в отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках централизованного водоснабжения города Киева превышение химическими и бактериологическими показателями – не обнаружены", — отметили в ведомстве.

Заместитель председателя Госводагентства Игоя Гопчак рассказал для РБК-Украина , что рисков загрязнения воды в столичных бюветах нет. Как он объяснил, потому что это артезианские скважины, которые – на большой глубине, и эта вода проходит через пару слоев водоупорных пород.

"Туда любому загрязнению попасть вообще крайне тяжело, не говоря уже с реки. Долины реки питаются водой с водосбора, то есть вся вода, которая в почве движется с водосборной площади, она направляется к реке, а не река питает водосбор", — отметил он. Гопчак.

Стоит добавить, что водозабор и подготовку питьевой воды для централизованной системы снабжения Киева осуществляют:

60% – из Десны

30% – из Днепра

10% – из артезианских скважин.

Вода из этих источников проходит продолжительную очистку на Днепровской и Деснянской станциях. "Киевводоканал" ежедневно отбирает и анализирует около 1000 проб и тщательно контролирует качество и состав воды на каждом этапе.

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