Отравление воды и угроза взрывов: чем опасны свалки и какова ситуация в Украине

Ежегодно каждый украинец продуцирует до 350 килограммов твердых отходов.

В Украине насчитывают более 30 тысяч свалок, общая площадь которых равна территории окупованного Донбасса. Ежегодно экологи насчитывают более 500 миллионов гривен убытков от их деятельности.

О том, почему мусора будет становиться все больше и что делать, чтобы не захлебнуться в собственных отходах и сохранить свое здоровье, — 4 октября говорится в сюжете ТСН 19:30.

Свалка в Новых Петровцах неподалеку от Киева расположена прямо посреди леса. Рядом — поселки и Киевское водохранилище. По документам полигон имеет площадь пять гектаров, однако снимки и данные геодезического оборудования обнаружили, что он в четыре раза больше.

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Только на территории Киевской области расположены 57 полигонов, убытки окружающей среде от которых составляют более 150 миллионов гривен. Экоинспектора проверяют указанные свалки с апреля и за это время обнаружили множество нарушений.

В Новых Петровцах, в частности, "не обеспечено предварительную сортировку отходов, не обеспечен должным образом отвод газа, опасное расположение откосов" и т.д. "Фильтрат, который в теле полигона производится, должен отводиться в специальные емкости, фильтроваться", — отмечают активисты.

Так называемый фильтрат является проблемой многих открытых полигонов. Это дождевая и талая вода, которая смешивается с вредными веществами от мусора. Концентрат имеет всю таблицу Менделеева, говорят экологи. Если его не собирать в отдельные резервуары, он может попасть в почву, а далее через грунтовые воды в бассейн Днепра и в наш водопровод.

Новости Украины: вредные свалки - что делать, чтобы не захлебнуться в собственных отходах

Еще одна опасность — газ метан, образующийся в результате гниения органических отходов. Если его не выводить, может произойти взрыв или пожар.

В мае 2016 года под Львовом загорелась Грибовицкая свалка. Во время ликвидации пожара произошел обвал. Тонны мусора живьем похоронили трех спасателей и одного эколога, тело которого до сих пор не нашли.

По результатам проверки свалки в Новых Петровцах прокуратурой Киевской области было открыто два уголовных производства, но полигон до сих пор работает. Каждую минуту сюда свозят тона новых отходов, ведь штрафы за нарушения — мизерные.

"Легче заплатить... хоть каждый день, хоть каждый час платить эти штрафы, чем прекратить свою деятельность. Штрафы надо повышать, особенно за загрязнение, в сотни раз. Подчеркиваю, в сотни раз. Уголовную ответственность также надо увеличивать", — уверен бывший глава Госэкоинспекции и глава ОО "Офис окружающей среды" Егор Фирсов.

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По его словам, начинать надо с изменения законодательства. Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "Об управлении отходами", за который даже проголосовали в первом чтении. Уже более года законопроект, одним из принципов которого является расширенная ответственность производителя, находится на доработке.

"В Европе тот, кто произвел эту тару, он за нее, в частности, несет ответственность. Создают все необходимые условия для того, чтобы этот мусор перерабатывали", — продолжает Фирсов. Кроме того, говорит эксперт, необходимы деньги на образовательные программы и сортировочные баки.



Ежегодно каждый украинец продуцирует до 350 килограммов твердых отходов. Эксперты уверены, что наши люди готовы платить больше за утилизацию мусора, если его будут перерабатывать на мусороперерабатывающих заводах, которых в Украине до сих пор нет. А власти должны следить за соблюдением законодательства и наказывать тех, кто нарушает закон.

Как сообщалось, полиция разыскала мужчину, который на территории Национального природного парка "Синевир" выгружал мусор из телеги и сбрасывал его прямо у реки. На нарушителя составили административный протокол.

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