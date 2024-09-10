Отравленная вода в Десне: что обнаружили под Киевом и стоит ли запасаться питьем

Масштабное загрязнение воды в реке Сейм со стороны РФ повлекло за собой немалую тревогу среди киевлян. Сейм впадает в Десну, где фиксируют мор рыбы, а она впадает в Днепр рядом со столицей. Паники добавило и сообщение о том, что медицинские учреждения Киева якобы должны обеспечить запас питьевой и технической воды на 5 дней.

ТСН.ua поинтересовался у главного санитарного врача Киева, существует ли реальная угроза для города и нужно ли киевлянам запасаться водой.

Какие уже выявили превышения и опасны ли они?

По словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, с 29 августа специалисты Киевского городского центра контроля и профилактики болезней постоянно осуществляют мониторинг качества воды в пределах столицы.

"Мы определили четыре места, где берутся такие пробы воды: это Деснянский водозабор, в районе пляжей Чорторый, Золотой и Молодежный. На сегодня наблюдаем незначительное превышение в Десне марганца и железа. Но превышение не критическое, оно характерно для данного времени года. Осенью во всех точках водозабора фиксируются подобные превышения", – рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦКПБ МЗ".

К чему готовятся в водоканале?

Специалист говорит, что состояние воды в Десне не несет рисков для жизни и здоровья людей. А что касается водозабора, то Киевводоканал постоянно проводит свои исследования воды.

"Если в воде будут обнаружены какие-то превышения опасных веществ, то специалисты Киевводоканала готовы изменить технологию доочистки воды — и она будет подаваться качественной для жителей города", — уверяет главный санврач Киева.

Письмо с якобы предупреждением

Паника через письмо чиновницы: что это было

Относительно письма директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, в котором она распоряжается обеспечить медицинские учреждения запасами питьевой и технической воды, главный санитарный врач объясняет это так:

"Каждое учреждение, которое работает 24 часа в сутки, требует для своей работы определенного запаса воды. Лечебные заведения – не исключение, потому что там круглосуточно продолжается лечение больных. В данном письме указано, чтобы руководители заведений обратили внимание на обновление резерва воды. Но там не было сказано, что в город попадает плохая вода и нужно с этим что-то срочно делать", – объясняет Сергей Чумак.

Чиновник добавляет, что каждое учреждение здравоохранения имеет резерв питьевой воды и горюче-смазочных материалов.

"Во время войны может быть отключение воды или света, а медицинские учреждения должны работать и спасать людям жизнь", – уверяет главный санврач Киева.

Загрязнение рек Сейм и Десна: какого качества питьевая вода в Киеве?

Нужно ли киевлянам запасаться водой?

Он добавляет, что специалисты Центра по контролю и профилактике болезней постоянно контролируют и централизованное водоснабжение по Киеву.

"По санитарно-химическим и микробиологическим показателям — пока никаких отклонений по качеству воды не наблюдается. Вода к кранам киевлян доходит качественной и отвечает всем нормам. Запасаться киевлянам водой на сегодняшний день нет нужды. Мы пока не видим рисков, что может немедленно что-нибудь случиться. Ситуация контролируемая", – заключает Сергей Чумак.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что россияне отравили Сейм и Десну: что известно о массовом море рыбы и какое вещество сбросили в реки.

Загрязнение рек Сейм и Десна: главный санитарный врач Киева прокомментировал ситуацию

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