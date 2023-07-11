Отравленные пирожные из супермаркета: в Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

Кондитерский цех на Оболони уже закрыт и проводится эпидемиологическое расследование.

В Киеве зафиксировано три случая вспышки острой кишечной инфекции. Люди отравились после употребления кондитерских изделий, которые приобрели в одном из крупных супермаркетов на Оболони.

Как сообщили сайту ТСН.ua в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева, сейчас идет эпидемиологическое расследование.

"Расследование проводят специалисты Госпродпотребслужбы Киева и подразделений Министерства здравоохранения. Люди употребляли кондитерские изделия, которые производил и реализовывал потребителям кондитерский цех в супермаркете. В настоящее время кондитерский цех уже прекратил свою деятельность, такое решение приняли в самом супермаркете. Окончательные выводы по источнику инфекции и пути ее распространения будут сделаны через 5-6 дней после получения лабораторных исследований", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

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Рубан добавляет, что на данный момент официально зарегистрированы три пострадавших – у них острая кишечная инфекция.

"Но как показывает практика, пострадавших будет гораздо больше – три человека, это лишь 10% от возможного количества заболевших от инфекции", — отмечает он.

Напомним, в Одессе 4-летние близнецы умерли после того, как поели овощей с рынка.

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