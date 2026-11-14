ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
617
Время на прочтение
3 мин

Отрезал грудь женщине, а части мужчины выбросил на помойку: в Черкасской области распутали жуткое убийство у вокзала

В Черкасской области поймали серийного убийцу, который ранее чудом избежал пожизненного из-за расчленения мужчины. В этот раз он подозревается в том, что порезал женщину на куски.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Убийство в Черкасской области

В Черкассах нашли женщину с отрезанной грудью, после чего задержали подозреваемого. / © ТСН

На днях в Черкассах произошло жуткое убийство, которое в городе обсуждают уже несколько суток подряд, а сама трагедия обросла слухами о кровавом маньяке и якобы нескольких убитых им женщин. Хотя предположение о совершении нескольких убийств этим мужчиной в этом регионе полиция области категорически опровергает, опираясь на факты и статистику, и отчитывается, что подозреваемый уже задержан.

По официальным данным отдела коммуникации ГУНП в Черкасской области, следствие имеет следующую версию: во время употребления алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов ножом по телу, в результате чего женщина скончалась.

Как выяснил ТСН.ua, на днях в Черкассах полиция получила сообщение о том, что у железнодорожного вокзала в лесополосе было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. К розыску преступника были привлечены оперативники, работники криминального анализа и кинологи — обо всем этом официально сообщил отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области.

Мариуполь. Место, где было совершено убийство. Фото: Национальная полиция Украины.

Мариуполь. Место, где было совершено убийство. Фото: Национальная полиция Украины.

В то же время источники ТСН.ua во властных структурах рассказали, что убийца отрезал своей жертве обе груди, на шее было обнаружено ножевое ранение. Предварительно о погибшей известно, что она 1995 года рождения (ей 30 или 31 год), по данным должностных лиц, жертва убийцы не имела постоянного места жительства.

Вместе с тем, черкащане, прокомментировавшие в соцсетях эту трагедию, рассказали, что к убийству этой местной жительницы может быть причастен уроженец Запорожской области Александр Н., ранее отбывавший наказание за два убийства. Источники ТСН.ua во властных структурах подтвердили нам, что по подозрению в убийстве женщины действительно задержан 50-летний Александр Н., проживавший в Бердянске Запорожской области, а после оккупации города россиянами перебрался жить на Черкасщину. По состоянию на сегодняшний день ему уже объявили подозрение.

Как выяснил ТСН.ua, в Едином государственном реестре судебных решений содержится немало информации об убийце, персональные данные которого и место жительства полностью совпадают с анкетными данными мужчины, задержанного по подозрению в убийстве женщины возле черкасского вокзала.

В постановлении Верховного суда Украины отмечается, что этот мужчина в далеком 1999 году был приговорен к 15 годам заключения по статье 93 «г» уголовного кодекса, действовавшего в то время. Пункт «г» 93 статьи тогда был прописан так: «Преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц». Из тюрьмы убийца освободился в сентябре 2013 года. По данным Верховного суда Украины, Александр Н. в июне 2014 года в Бердянске избил мужчину, после чего последний потерял сознание. Злоумышленник затащил свою жертву в свою квартиру, добил его ножкой стула, в результате чего потерпевший скончался.

«В дальнейшем, с целью скрыть совершенное им преступление, расчленил труп и вынес на мусорную площадку вышеупомянутого дома», — говорится в материалах суда.

Судом первой инстанции обвиняемый был приговорен уже к пожизненному заключению, но в марте 2021 года высшая судебная инстанция, выслушав доводы защитника обвиняемого, отменила этот приговор и назначила новое рассмотрение в суде первой инстанции. На том же судебном заседании обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до мая 2021 года.

По словам одного из двух юристов, представлявшего интересы обвиняемого, последний находился в Бердянске, а после оккупации города россиянами каким-то образом нашел возможность выехать оттуда и поселился в Черкасской области.

«Ему как-то удалось тогда выбраться. До этого он действительно отбывал наказание за убийство, затем обвинялся в том, что убил и расчленил мужчину. Складывалось впечатление, что у него есть проблемы с психическим здоровьем, но экспертизами он был признан вменяемым. Между первым и вторым убийствами тогда, насколько я помню, прошло не очень много времени», — рассказал бывший адвокат задержанного.

Другой бывший защитник задержанного говорит, что лично на него обвиняемый создал впечатление «миролюбивого человека, если его не трогать»: «Кассация тогда отменила пожизненный приговор, поскольку было много вопросов к материалам дела».

При этом, при каких обстоятельствах обвиняемый появился в Черкасской области — на этот вопрос оба его бывших защитника затруднились дать ответ.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie