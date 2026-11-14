Отрезал грудь женщине, а части мужчины выбросил на помойку: в Черкасской области распутали жуткое убийство у вокзала

В Черкассах нашли женщину с отрезанной грудью, после чего задержали подозреваемого. / © ТСН

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На днях в Черкассах произошло жуткое убийство, которое в городе обсуждают уже несколько суток подряд, а сама трагедия обросла слухами о кровавом маньяке и якобы нескольких убитых им женщин. Хотя предположение о совершении нескольких убийств этим мужчиной в этом регионе полиция области категорически опровергает, опираясь на факты и статистику, и отчитывается, что подозреваемый уже задержан.

По официальным данным отдела коммуникации ГУНП в Черкасской области, следствие имеет следующую версию: во время употребления алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов ножом по телу, в результате чего женщина скончалась.

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Как выяснил ТСН.ua, на днях в Черкассах полиция получила сообщение о том, что у железнодорожного вокзала в лесополосе было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. К розыску преступника были привлечены оперативники, работники криминального анализа и кинологи — обо всем этом официально сообщил отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области.

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Мариуполь. Место, где было совершено убийство. Фото: Национальная полиция Украины.

В то же время источники ТСН.ua во властных структурах рассказали, что убийца отрезал своей жертве обе груди, на шее было обнаружено ножевое ранение. Предварительно о погибшей известно, что она 1995 года рождения (ей 30 или 31 год), по данным должностных лиц, жертва убийцы не имела постоянного места жительства.

Вместе с тем, черкащане, прокомментировавшие в соцсетях эту трагедию, рассказали, что к убийству этой местной жительницы может быть причастен уроженец Запорожской области Александр Н., ранее отбывавший наказание за два убийства. Источники ТСН.ua во властных структурах подтвердили нам, что по подозрению в убийстве женщины действительно задержан 50-летний Александр Н., проживавший в Бердянске Запорожской области, а после оккупации города россиянами перебрался жить на Черкасщину. По состоянию на сегодняшний день ему уже объявили подозрение.

Как выяснил ТСН.ua, в Едином государственном реестре судебных решений содержится немало информации об убийце, персональные данные которого и место жительства полностью совпадают с анкетными данными мужчины, задержанного по подозрению в убийстве женщины возле черкасского вокзала.

В постановлении Верховного суда Украины отмечается, что этот мужчина в далеком 1999 году был приговорен к 15 годам заключения по статье 93 «г» уголовного кодекса, действовавшего в то время. Пункт «г» 93 статьи тогда был прописан так: «Преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц». Из тюрьмы убийца освободился в сентябре 2013 года. По данным Верховного суда Украины, Александр Н. в июне 2014 года в Бердянске избил мужчину, после чего последний потерял сознание. Злоумышленник затащил свою жертву в свою квартиру, добил его ножкой стула, в результате чего потерпевший скончался.

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«В дальнейшем, с целью скрыть совершенное им преступление, расчленил труп и вынес на мусорную площадку вышеупомянутого дома», — говорится в материалах суда.

Судом первой инстанции обвиняемый был приговорен уже к пожизненному заключению, но в марте 2021 года высшая судебная инстанция, выслушав доводы защитника обвиняемого, отменила этот приговор и назначила новое рассмотрение в суде первой инстанции. На том же судебном заседании обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до мая 2021 года.

По словам одного из двух юристов, представлявшего интересы обвиняемого, последний находился в Бердянске, а после оккупации города россиянами каким-то образом нашел возможность выехать оттуда и поселился в Черкасской области.

«Ему как-то удалось тогда выбраться. До этого он действительно отбывал наказание за убийство, затем обвинялся в том, что убил и расчленил мужчину. Складывалось впечатление, что у него есть проблемы с психическим здоровьем, но экспертизами он был признан вменяемым. Между первым и вторым убийствами тогда, насколько я помню, прошло не очень много времени», — рассказал бывший адвокат задержанного.

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Другой бывший защитник задержанного говорит, что лично на него обвиняемый создал впечатление «миролюбивого человека, если его не трогать»: «Кассация тогда отменила пожизненный приговор, поскольку было много вопросов к материалам дела».

При этом, при каких обстоятельствах обвиняемый появился в Черкасской области — на этот вопрос оба его бывших защитника затруднились дать ответ.

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