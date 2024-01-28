Отрезал себе пальцы, чтобы выжить: воин ВСУ 46 дней провел в окружении и отбивал атаки окупантов (фото, видео)

Боец 22-й бригады "Тихон" 46 дней пробыл во вражеском окружении. Защитник все это время добывал еду, боеприпасы и ликвидировал оккупантов. "Тихон" даже сам отрезал себе палец, чтобы выжить. Все это время мужчина вел свой дневник.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

"Прошитый обломками, потрепанный и окровавленный. Записная книжка бойца, в которой описана хроника войны без прикрас от первого лица. Самые страшные события в жизни командира боевой машины, которые он записывал в дневник, чтобы в случае его гибели родные узнали настоящую дату его смерти", - говорит Маргарита Потапова.

Мать бойца Татьяна Гудим говорит, что когда ее сын пропал без вести, она постоянно за него молилась. Владимир Гудим с позывным "Тихон" единственный выжил из 10 бойцов, которые были на позиции. В окружении врага он находился 46 дней. Это была позиция неподалеку Клещеевки. Без еды и воды, две недели он держал ее и убивал россиян, которые заскакивали к нему в окоп.

"Тихон"

После того как отобрал рацию у убитого оккупанта решил самостоятельно выбираться из окружения. После ранения правой руки он все равно писал в дневник - левой.

"Я увидел, что у меня оторванный палец и посеченная нога. Я его ножницами срезал, чтобы он не мешал перематывать рану" - говорит "Тихон".

Благодаря вражеской рации он знал - россияне пытаются захватить территорию вокруг. Наши - ее отбивают. И это противостояние продолжалось пока он был в окружении - почти два месяца. В это время родные уже получили официальное письмо от командования об исчезновении Владимира. Но продолжали верить, что он жив. Нашли воина ВСУ украинские бойцы.

"Тихон"

В армейские времена "Тихон" был танкистом. Когда попал в 22 бригаду во время полномасштабного вторжения россиян, стал командиром боевой машины. На деле же оказался разведчиком с умениями выживать в сверхчеловеческих условиях.

У Владимира ампутирована стопа левой ноги, нет указательного пальца на правой руке. За эти почти 2 адских месяца потерял два десятка килограмм и до сих пор истощен. Его ждет долгая реабилитация - раны должны зажить, как душевные так и физические.

Сейчас Тихон много ест сладкого и жареного и ждет очередного приезда родных. Обещает - он обязательно восстановится, ведь не может подвести маму, которая несмотря ни на что верила в своего сына.

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Напомним, военный объяснил, почему российская пропаганда так боится спецподразделения "Kraken".

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