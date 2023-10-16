"Отрежь ногу и получишь группу инвалидности": подробности скандала между МСЭК и воином в Харькове

В Харькове разразился скандал из-за действий МСЭК. Ветеран войны Дмитрий Олейник пришел в МСЭК, чтобы просить об изменении группы инвалидности. Впрочем, чиновник ему заявила: наличие ноги не дает возможности изменить группу инвалидности.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Дмитрий получил тяжелую травму во время боев за Харьков

Дмитрий был одним из добровольцев, которые 24 февраля впервые взяли в руки оружие и стали на защиту Харькова. Через три дня колонны окупантов прорвались в город и заняли позиции в школе. Дмитрий вместе с собратьями выбивал их отсюда. Когда один из вражеских снарядов попал рядом, Дмитрию прошило ногу обломками.

"Извлекли один из трех обломков. Два остались. Потом меня выписали. Я находился на амбулаторном лечении. Днем на перевязки ходил и нес службу. Мы тогда на Северной Салтовке были", — говорит ветеран войны Дмитрий Олейник.

Его сосотояние ухудшилось. Из-за тромбоза и пораженных нервов нога фактически перестала работать. Тогда ему предлагали ее ампутировать, но он отказался.

Травмированная нога Дмитрия Олейника

Когда парень захотел сменить группу инвалидности, ему посоветовали отрезать ногу.

Парню предоставили третью группу инвалидности. Он пережил полтора десятка операций и вынужден был уволиться со службы. Его документы поступили в МСЭК на повторное рассмотрение. Парень просил у медиков вторую группу инвалидности.

"Она мне сказала: ну, у тебя же визуально нога есть. Так ты заслуживаешь третью группу. Я говорю: она то визуально есть, но она мертва. Я никаких движений не могу делать. А она: ну тогда надо было, чтобы тебе ее отрезали и тогда у тебя была бы полностью вторая группа", — говорит Дмитрий Олейник.

Дмитрий Олейник

Что говорят юристы

Юристы говорят: в Украине создан четкий перечень диагнозов, подпадающих под ту или иную группу инвалидности. Для военнослужащих – социальные льготы одинаковы для всех групп. Разница только в размере пенсии.

"Для предоставления второй группы инвалидности есть целый перечень заболеваний со здоровьем, которые могут влечь за собой предоставление этой группы. Это не только ампутация одной из конечностей. Согласно тем диагнозам, которые указаны у Дмитрия, он мог бы претендовать на вторую группу инвалидности ", – говорит военная юрист Анастасия Володенкова.

На конфликт МСЭК и ветерана уже отреагировало Министерство здравоохранения – там пообещали проверить МСЭК и сделать выводы.

В скором времени в Минздраве обещают полностью изменить подход к установлению групп инвалидности. Там говорят — уже через два года МСЭК будет ликвидирован.

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Напомним, как гражданские медики спасают военных от ампутации.

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