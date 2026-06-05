Оцифровка трудовых книжек: в Пенсионном фонде сделали заявление

Трудовая книжка / © segodnya.ua

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В Украине подходит к концу важный этап масштабной цифровой реформы в сфере социального обеспечения. Уже 10 июня официально истекают отведенные государством 5 лет на полноценный переход от бумажных трудовых книжек к электронному документообороту.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

ПФУ продолжает принимать сканы в обычном режиме

Пенсионный фонд Украины и в дальнейшем в совершенно обычном повседневном режиме будет продолжать принимать качественные скан-копии абсолютно всех необходимых документов от граждан и предприятий. По состоянию на сегодня украинские специалисты уже успешно обработали более 10 миллионов бумажных трудовых книжек, переведя их в цифровой формат. До полного завершения масштабного процесса в масштабах всей страны осталось внести данные еще около полутора миллионов документов.

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Глобальная и стратегическая цель этой общегосударственной оцифровки заключается в том, чтобы сделать процесс взаимодействия граждан с социальными службами максимально комфортным — то есть сделать так, чтобы в будущем законная пенсия по возрасту назначалась украинцам полностью в автоматическом режиме, без необходимости лично посещать учреждения или собирать кипы бумажных справок.

Кому бумажная книга больше не нужна, а кому — критически важна

Стоит отметить, что для молодых специалистов, чей официальный трудовой стаж начался после 2021 года, обычная бумажная трудовая книжка вообще не нужна. Государство полностью отказалось от ее обязательного изготовления для новых работников, поскольку современный государственный электронный реестр является единственным, легитимным и первичным оригиналом всех данных о трудоустройстве.

Однако ситуация выглядит совсем иначе для граждан старшего возраста. Для надежного и беспроблемного подтверждения всего имеющегося трудового стажа за предыдущие годы — и особенно за длительные периоды работы до 2004 года — электронную базу данных ПФУ в обязательном порядке необходимо пополнить архивными бумажными сведениями. Также сканы оригинальных бумажных документов крайне необходимы для детального уточнения ранее занимаемых человеком должностей и специфических условий труда.

Александр Малецкий, заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации: «Для того, чтобы человеку пенсия назначалась автоматически по данным реестра, нам нужно иметь информацию о его трудовых отношениях, которая затем перетекает в информацию о страховом стаже. Соответственно, поэтому наступит тот момент, когда мы практически по всем людям сможем использовать информацию реестра для автоматического назначения».

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НЕСТРИМНЫЕ ЭМОЦИИ на обмене СЕГОДНЯ! Первые минуты на родной земле! | ТСН 15:00 5 июня

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