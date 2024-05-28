Отсрочка от мобилизации: кто имеет право и какие нюансы

Отсрочка не освобождает от военной службы, а лишь откладывает исполнение воинского долга на определенный срок.

Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации по-новому определяет категории граждан Украины, не подлежащих мобилизации, и возможность получения отсрочки от военной службы. В документе также прописаны, кто теряет возможность отсрочки.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации, разбираемся подробно в материале ТСН.ua.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

На отсрочку по семейным обстоятельствам имеют право:

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений, осуществленная на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный сахарный паралич, диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детями), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на иждивении которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, умершего (погибшего), признано пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлено умершим, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход, которые по заключению медико- социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Попечители лица, признанного судом недееспособным.

Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Что касается мобилизации мужчины, если жена имеет третью группу инвалидности, то такие военнообязанные имеют право на отсрочку при определенных условиях. Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью ІІІ группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обяз обязаны их содержать (не считая случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в неизменном уходе, находятся под арестом (не считая домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения либо лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

Члены семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или если члены семьи первой ступени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). При отсутствии членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе ".

Отсрочка по состоянию здоровья

Новым законом о мобилизации отменен статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь в Украине больше не действует такой статус, в связи с чем военно-врачебная комиссия сможет сделать только два вывода пригодности к военной службе:

пригодный;

непригоден.

Так лица, которые имели статус ограниченно пригодного, должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона повторно пройти военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет предоставлен новый вывод.

Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе военнослужащих, военнообязанных, призывников и резервистов. Если у человека есть заболевание из перечня болезней, то он может быть освобожден от мобилизации:

Инфекционные болезни

Новообразование

Болезни крови и кроветворных органов

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ

Расстройства психики и поведения

Болезни нервной системы

Болезни глаза и придаточного аппарата

Болезни уха

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

Другие болезненные проявления

С полным список болезней можно ознакомиться по ссылке.

Отсрочка для студентов и педагогов

Право на отсрочку имеют :

студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании" ("Составляющие и уровни образования");

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Как пояснила в комментарии юрист Елена Насеко, законом не предусмотрено ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов по возрасту. Критерием является лишь последовательность получения образования.

То есть любой военнообязанный человек, имеющий только школьное образование, может поступить на дневную форму обучения в колледж, техникум или университет и получить отсрочку от мобилизации для завершения обучения.

Если мужчина уже имеет профессию (например, окончил техникум), он может получить отсрочку от мобилизации в случае продолжения обучения по этой же специальности и получения нового уровня образования (например, в университете).

"Однако необходимо иметь в виду, что юридически оформить эту отсрочку в связи с зачислением на обучение будет невозможно без обновления его персональных данных по личной явке в ТЦК и СП или другим путем. Кроме того, как показывает практика, приемные комиссии учебных заведений требуют от абитуриентов предъявлять именно актуальные данные по ТЦК и СП (а не устаревшие ранее пропускавшие)», — отметила Насеко.

Она добавила, что согласно закону, учебные заведения не будут иметь права зачислять на обучение абитуриентов без имеющихся обновленных военно-учетных документов: "То есть обновление персональных данных в ТЦК и СП в любом случае неизбежно".

Отсрочка для госслужащих и силовиков

Право на отсрочку от мобилизации имеют следующие госслужащие и силовики :

руководители министерств и их заместители,

руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины и АР Крым;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель и дисциплинарные инспекторы ВРП;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

глава и другие члены Счетной палаты;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, аппарата МВД;

дипломатические служащие МИД Украины, занимающие дипломатические должности;

лица, имеющие дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

госслужащие, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;

госслужащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров.

Напомним, комиссии при ТЦК будут иметь чрезвычайно широкие полномочия по вопросу одобрения или отказа в предоставлении отсрочки всем, кто подаст такое заявление, кроме забронированных за органами власти, отмечают эксперты судебно-юридической газеты.

Читайте ведущие новости дня: