Отсрочка от мобилизации не приходит в “Резерв+”: в чем причина и что делать

Кто не сможет получить отсрочку в "Резерв+".

Мужчины в Украине массово жалуются, что отсрочки от мобилизации не приходят в приложение "Резерв+".

“Мы с коллегой подали документы на отсрочку через несколько дней после продления президентом военного положения. До сегодняшнего дня ничего в “Резерв+” нет, хотя прошедшая отсрочка там отображалась”, – рассказал в комментарии ТСН.ua учитель одной из киевских школ Максим.

Таких сообщений в Сети много. Мол, преподаватели, учителя, многодетные и другие категории мужчин, имеющих право на отсрочку, подают документы на отсрочку лично и по электронной почте — впрочем, она не приходит в "Резерв+".

Что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона объяснила, что делать, если возникает ошибка при оформлении отсрочки.

По ее словам, если у военнообязанного есть действующая отсрочка, то он не сможет оформить новую через "Резерв+". Для оформления отсрочки нужно обновить приложение до версии 1.4.3.

Если вся нужная информация о личности содержится в реестрах, то в приложении должна появиться отсрочка.

“Если человек, например, не находит себя в реестре, есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или каким-то образом неверно внесли данные, вы можете обратиться в техническую поддержку “Резерв+”, – объяснила Черногоренко.

По ее словам, специалисты проработают обращение и исправят ошибку, чтобы данные подтянулись в реестры. Она напомнила, что срок действия отсрочки – три месяца.

Кто не сможет получить отсрочку в "Резерв+"

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua рассказала, что лица с инвалидностью, не имеющие пенсионного удостоверения, не могут оформить отсрочку через "Резерв+" Дело в том, что сведения системы "Оберіг" должны синхронизироваться со сведениями, содержащимися в Пенсионном фонде.

"Это вопрос технического характера, ведь оформление отсрочки в таком случае не может состояться в автоматическом режиме из-за отсутствия сведений о лице с инвалидностью в ПФУ", — пояснила адвокат.

Следовательно, мужчины, не имеющие пенсионного удостоверения, для реализации права на отсрочку могут обратиться в ТЦК и СП непосредственно или путем направления заявления на получение отсрочки и документы через "Укрпочту".

Напомним, у "Резерв+" появился новый сервис для военнообязанных. Кроме адреса, благодаря услуге уточнения данных можно также изменить контактный номер телефона и электронную почту.

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