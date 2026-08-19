Отсрочка от мобилизации для студентов в 2026 году: кто имеет право как оформить и когда ее могут отменить

Отсрочка от мобилизации для студентов / © ТСН.ua

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время, закон предусматривает категории военнообязанных, которые при определенных условиях имеют право на отсрочку от призыва. Среди них студенты, аспиранты, докторанты и другие соискатели образования.

Однако сам факт обучения не означает автоматического освобождения от мобилизации. Право на отсрочку зависит от формы обучения, уровня образования и соблюдения определенной законом последовательности его получения.

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ТСН.ua рассказывает, кто из студентов может получить отсрочку от мобилизации в 2026 году, как ее оформить и при каких обстоятельствах можно лишиться этого права.

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Что такое отсрочка от мобилизации

Отсрочка — это предусмотренное законом право военнообязанного временно не быть призванным на военную службу во время мобилизации. Она может предоставляться в силу семейных обстоятельств, состояния здоровья, обучения и других оснований, определенных законодательством.

Полный список оснований содержит статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Отсрочка является личным правом военнообязанного, поэтому он должен инициировать ее оформление.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Закон предусматривает право на отсрочку для разных категорий военнообязанных. В частности, это:

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люди с инвалидностью

студенты и другие определенные законом соискатели образования

преподаватели и отдельные категории педагогических работников

многодетные родители

люди, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью или тяжелобольным

другие категории, определенные законодательством

Отсрочка для студентов: кто имеет право

Право на отсрочку имеют соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, если они отвечают установленным законом условиям.

В 2026 году по-прежнему важны два требования: форма обучения и последовательность получения образования.

Отсрочку могут получить студенты, которые:

учатся по дневной или дуальной форме

получают уровень образования, который выше ранее полученного

учатся в определенном законом порядке.

Например, право на отсрочку может иметь человек, после бакалавриата поступивший в магистратуру, а после магистратуры — в аспирантуру, если выполнены другие предусмотренные законом условия.

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Сам студенческий статус не достаточен для получения отсрочки.

Кто из студентов не имеет права на отсрочку

Отсрочка не распространяется на всех обучающихся. В частности, права на нее не имеют:

студенты заочной или вечерней формы обучения

лица, получающие второе или последующее образование того же или низшего уровня, если не соблюдается принцип последовательности получения образования

отчисленные студенты

люди, которые завершили обучение и не начали получения следующего уровня образования в определенном законом порядке

лица, утратившие право на отсрочку из-за других предусмотренных законодательством обстоятельств.

Отдельно важно, что право на отсрочку связано с установленными законом формами обучения. Поэтому студенты, которые учатся по форме, не дающей такого права, могут быть мобилизованы даже во время обучения.

Отсрочка для аспирантов, докторантов и интернов

Право на отсрочку предусмотрено не только студентам. К соответствующей категории относятся также докторанты и лица, отнесенные к интернатуре.

Аспиранты также имеют право на отсрочку при выполнении определенных законодательством требований. При этом право на обучение и право на отсрочку не одно и то же: для оформления отсрочки должен быть подтвержден актуальный статус соискателя образования.

В 2026 году поступление в аспирантуру может происходить по дневной, вечерней или заочной формам, однако дневная форма предусмотрена только по государственному или региональному заказу.

Что изменилось для студентов с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября изменяются правила срока действия отсрочки для студентов, аспирантов и других соискателей образования.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №978 от 29 июля 2026 года.

Теперь отсрочка для соответствующей категории соискателей образования предоставляется на семестр, но не больше чем на шесть месяцев. Семестровые периоды — сентябрь-февраль и март-август.

Основным подтверждением актуального статуса обучения является информация из Единой государственной электронной базы по вопросам образования — ЕГЭБО.

Поэтому перед началом нового учебного года студентам следует убедиться, что сведения об их обучении внесены в реестр и актуальны.

Нужно ли студентам каждые три месяца подтверждать отсрочку

Нет, студентам не нужно каждые три месяца обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) для подтверждения своего статуса.

Информация об обучении содержится в ЕГЭБО, а благодаря обмену данными между реестром и реестрами Министерства обороны продление отсрочки может происходить онлайн.

Студенты могут оформить отсрочку через приложение «Резерв+».

Те, кто не пользуется «Резерв+», могут раз в полгода получить в своем учебном заведении выписку из ЕГЭБО и обратиться с ним в ТЦК и СП для продления отсрочки.

При этом сами каникулы или завершение учебного года не означают автоматическую утрату права на отсрочку.

Как оформить отсрочку от мобилизации студенту

Для оформления отсрочки требуется подтверждение соответствующего основания.

Для разных категорий военнообязанных это могут быть документы о семейных обстоятельствах, медицинских выводах, справки с места работы или учебы и другие документы, подтверждающие право на отсрочку.

Для студентов ключевым является подтверждение актуального статуса обучения в ЕГЭБО.

Как оформить отсрочку через «Резерв+»

Для этого необходимо:

Обновить военно-учетные данные

В приложении выберите раздел «Подать запрос на отсрочку»

Указать соответствующее основание и подтвердить необходимые данные

Дождаться проверки информации

После проверки система формирует электронную справку с QR-кодом, являющуюся основным подтверждением оформленной отсрочки.

Что делать, если нет возможности оформить отсрочку онлайн

Если возникли проблемы с оформлением из-за «Резерв+» или у человека нет смартфона, можно обратиться в ЦНАП.

С собой нужно иметь паспорт, справку о присвоении РНОКПП и оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих основание для отсрочки.

ЦНАП передает документы ТЦК и СП, после чего решение и справку можно получить через ЦНАП или в электронном виде.

Какой документ подтверждает обучение

Для соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, а также докторантов основным документом является справка о соискателе образования, сформированная в ЕГЭБО.

Для интернов предусмотрены документы, подтверждающие их зачисление и прохождение интернатуры.

Поэтому перед началом нового семестра важно проверить, правильно ли в ЕГЭБ указанные зачисления, форма обучения и образовательный уровень.

Когда студент может потерять отсрочку

Право на отсрочку не бессрочно. Оно зависит от того, сохраняется ли основание, по которому оно было предоставлено.

Отсрочка может прекратиться, если:

студента отчислили из учебного заведения

обучение завершилось, а следующий уровень образования не был начат в установленном законом порядке

человек поступил на второе или последующее образование того же или низшего уровня, что не соответствует принципу последовательности получения образования

студент перешел на заочную форму обучения

обучение прекратилось или его продолжение не было подтверждено

обнаружены недостоверные сведения

возникли другие обстоятельства, предусмотренные законодательством, по которым право на отсрочку прекращается

Если человек теряет право на отсрочку и не имеет другого законного основания для него, он может быть призван на военную службу во время мобилизации.

Могут ли отменить отсрочку автоматически

Да, ведь обновленный порядок предусматривает проверку информации через государственные электронные реестры.

Если в ходе проверки выяснится, что законных оснований уже оформленной отсрочки больше нет, ее могут отменить. Комиссия при ТЦК и СП в этом случае отменяет отсрочку в течение семи календарных дней с момента выявления соответствующих обстоятельств.

То есть ранее оформленная отсрочка не гарантирует, что она будет оставаться в дальнейшем. Важно, чтобы основание для ее предоставления сохранялось.

Что делать, если изменилось основание для отсрочки

Если у военнообязанного возникло другое законное основание для отсрочки, он может обратиться к его переоформлению.

Представление заявления о переоформлении само по себе не прекращает действующую отсрочку до принятия решения комиссией, кроме случаев, когда отсрочка уже подлежит отмене.

Если комиссия отказывает в переоформлении, предварительная отсрочка продолжает действовать до истечения установленного срока.

Могут ли студента с отсрочкой направить на ВЛК

Если отсрочка еще действительна, военнообязанный по общему правилу не направляется на медицинское освидетельствование.

Имеются предусмотренные порядком исключения. В частности, это касается случаев, когда человек принимается на военную службу по контракту, не прошел необходимое повторное медицинское освидетельствование после статуса «ограниченно пригодное» или сам хочет пройти медосмотр.

Человек, подавший заявление на получение или переоформление отсрочки, до принятия решения комиссией также по общему правилу не направляется на медосмотр.

Сохраняется ли отсрочка во время каникул

Каникулы и завершение учебного года сами по себе не являются основанием для утраты права на отсрочку. В то же время важно, чтобы обучение продолжалось и соответствующие сведения оставались актуальными в ЕГЭБО.

Если же обучение прекратилось, студента отчислили или изменилась форма обучения на не предусматривающую права на отсрочку, основание для нее исчезает.

Что студентам проверить перед началом нового учебного года

Перед началом осеннего семестра 2026 студентам и аспирантам следует:

проверить актуальность информации об обучении в ЕГЕБО

убедиться, что форма обучения отвечает требованиям для получения отсрочки

проверить, соблюдается ли последовательность получения образовательных уровней

проверить силу отсрочки в военно-учетном документе

учесть, что отсрочка для соответствующей категории соискателей образования предоставляется на семестр, но максимум на шесть месяцев

в случае изменения обстоятельств или появления другого законного основания знать о возможности переоформления отсрочки

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