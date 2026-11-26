Освобождение от мобилизации / © ТСН

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а военнообязанные работники предприятий, имеющих статус критически важных, могут получить отсрочку от призыва. В то же время такая отсрочка не всегда остается в силе на протяжении всего периода трудоустройства.

TSN.ua рассказывает, при каких обстоятельствах может быть отменено бронирование, как работодателю аннулировать отсрочку и что делать, если возникли проблемы с оформлением.

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Как работодатель может отменить бронирование работника

Руководство предприятия может аннулировать бронирование военнообязанного сотрудника в электронном формате. Для этого не нужно лично обращаться в государственные учреждения — соответствующее заявление можно подать через портал «Дия» .

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Воспользоваться услугой может руководитель предприятия или уполномоченное им лицо. Для подачи заявления требуется электронная подпись юридического лица.

По информации портала «Дия», заявка рассматривается в течение суток. После обработки документов заявитель получает уведомление о результате по электронной почте и в личном кабинете.

Если принято решение об отмене бронирования, информация об этом автоматически отображается в электронном военно-учетном документе работника. То есть статус отсрочки изменяется без необходимости дополнительно обращаться в соответствующие учреждения.

В то же время бывают случаи, когда бронирование прекращается без отдельного заявления работодателя. Это происходит, если предприятие теряет статус критически важного или истекает срок его действия. В такой ситуации отсрочки для забронированных работников аннулируются автоматически.

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Как проверить, действует ли бронирование

Даже если работодатель сообщает об оформленной отсрочке, работник должен самостоятельно проверить, внесена ли соответствующая информация в государственную систему.

Сделать это можно через мобильное приложение «Резерв+». Именно там отображается актуальный статус военнообязанного и информация о наличии бронирования.

Если данные изменились, соответствующая отметка должна появиться в электронном военно-учетном документе. Поэтому следует периодически проверять приложение, чтобы вовремя заметить возможную отмену отсрочки.

По каким причинам работнику могут отказать в бронировании

Иногда предприятие не может зарезервировать сотрудника даже при наличии законных оснований для этого. Одной из возможных причин является отсутствие или некорректное отражение информации о трудоустройстве в государственных реестрах.

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В частности, проблема может возникнуть из-за несоответствий между данными Пенсионного фонда Украины и реестра «Оберег». Если информация о трудовых отношениях не синхронизирована, система может не подтвердить место работы человека, из-за чего оформить бронирование не удастся.

Чтобы исправить ситуацию, работодатель должен передать актуальные сведения о трудоустройстве через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо воспользоваться функцией оперативного уведомления о кадровых изменениях.

После подачи информации её обновление обычно занимает до двух дней. Как только данные появятся в системе, работодатель сможет повторно подать заявку на бронирование работника.

В то же время исправить неточности может и сам военнообязанный. Если в «Резерв+» неверно указано место работы, необходимо воспользоваться разделом онлайн-исправления данных в приложении.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Оформить отсрочку по этому основанию могут военнообязанные граждане, официально работающие на предприятиях, имеющих статус критически важных. При этом их военно-учетные документы должны быть надлежащим образом оформлены.

Нарушение правил воинского учета, как правило, может стать препятствием для получения бронирования. Однако для некоторых категорий предприятий предусмотрены исключения.

В частности, речь идет об отдельных предприятиях оборонно-промышленного комплекса и компаниях, обеспечивающих непосредственные потребности Вооруженных сил Украины.

Также важно учитывать, что право на бронирование связано не только с трудоустройством человека, но и со статусом предприятия и выполнением им соответствующих задач.

При каких обстоятельствах бронирование может быть отменено

Отсрочка от мобилизации не является бессрочной. Её могут отменить по истечении установленного срока действия или в случае утраты предприятием оснований для бронирования своих работников.

В частности, это возможно, если компания теряет статус критически важной или прекращает выполнять работы или оказывать услуги для Вооруженных сил Украины, которые служили основанием для получения соответствующего статуса.

Поэтому даже официально трудоустроенным работникам важно следить не только за решениями работодателя, но и за собственным военно-учетным статусом. Чтобы избежать неприятных неожиданностей, нужно регулярно проверять информацию в «Резерв+» и убеждаться, что отсрочка остается в силе.

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