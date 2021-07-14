Отставка Авакова: что говорят в Раде о возможности увольнения главы МВД

Профильный комитет Верховной Рады поручил парламенту рассмотреть заявление министра внутренних дел, но уволить не рекомендовал.

В Верховной Раде продолжается обсуждение объявленной отставки влиятельного чиновника, который более семи лет возглавлял МВД, Арсена Авакова. Народные избранники высказывают предположение о причинах и обстоятельствах этого шага опытного политика и определяются с тем, как проголосовать при рассмотрении заявления об отставке в парламенте. Об этом в сюжете ТСН. 19:30.

Последнее переназначение на должность министра внутренних дел Арсена Авакова, который занял это кресло сразу после Майдана и бегства правительства Януковича, произошло почти два года назад. Тогда президент Владимир Зеленский заявил своим однопартийцам из "Слуги народа", что делает такой шаг под собственную ответственность.

За это время Авакова много критиковали: за реформу Нацполиции, бесчинства полицейских, сомнительного дела Шеремета. Но от Зеленского публично критических замечаний относительно работы министра не было никогда, пока президент неожиданно не сознался, что переписывается с одной из обвиняемых по делу Шеремета — Яной Дугарь.

Политики в кулуарах сплетничали, что Аваков уйдет с должности в сентябре, однако никто не ожидал заявления об отставке именно сейчас. Сам министр своего решения не комментирует, оставляя простор для различных предположений. В основном говорят о личных договоренности главы МВД и президента Зеленского.

"Это решение было исключительно президента и исключительно Авакова. Они общались один на один, и я думаю, мы это решение поддержим ", — прокомментировал отставку народный депутат Данил Гетманцев из фракции "Слуги народа".

Президент Зеленский, который присутствовал на вчерашнем заседании фракции, где обсуждался вопрос отставки Авакова, о причинах такого политического развода тоже ничего конкретного не сказал. "Владимир Александрович объяснил это тем, что пришло время. Это причина, которая лежит за пределами нашего понимания. Но я искренне надеюсь, что имелись причины, которые привели к отставке ", — глубокомысленно заметила по этому поводу народный депутат из президентской фракции Ирина Верещук.

Существует версия, что Аваков конфликтовал с руководителем офиса Зеленского — Андреем Ермаком, и именно здесь скрыта истинная причина его отставки. Так или иначе, но освобождение влиятельного министра действительно завершит процесс концентрации власти в руках президента и руководителя его офиса Ермака. Так, по крайней мере, считают в оппозиционных фракциях.

"В попытке усилить роль Офиса президента сейчас максимально ослабляют роль других фигур, в частности, мощного министра внутренних дел, который на самом деле существенно влиял на политику. Сейчас очевидно для чего — чтобы максимально сконцентрировать власть в ОП", — считает нардеп Инна Совсун из фракции" Голос ".

Голосовать за отставку главы МВД народные депутаты будут завтра. Сегодня же профильный комитет Верховной Рады большинством голосов рекомендовал рассмотреть заявление Авакова, однако своего отношения к отставке не высказал. Некоторые члены комитета считали, что нужно рекомендовать Раде поддержать отставку, но это предложение даже не поставили на голосование.

Также читайте Стало известно, когда Рада будет избирать нового главу МВД вместо Авакова

"Я воздержался, потому что считал, что комитет должен был поддержать заявление министра внутренних дел. Мы же фактически отдали ее на рассмотрение сессионного зала. Моя собственная позиция, были все основания поддержать отставку министра", — прокомментировал голосование в комитете (13 — за, 5 воздержались, 3 — против) первый заместитель председателя комитета Андрей Осадчук.

Зато член профильного комитета Александр Бакумов отметил, что в соответствии с нормами Конституции увольняет и назначает членов правительства именно Верховная Рада, поэтому комитет не имеет полномочий принимать такие рекомендации.

Кстати, замену Арсена Авакова уже нашли. Его преемником может стать нардеп из "Слуги народа", председатель парламентского правоохранительного комитета Денис Монастырский. Относительно его назначения будут голосовать в пятницу, 16 июля, в последний день работы Верховной Рады перед летними каникулами.

Новости Украины: отставка Авакова - почему идет политик и кто его заменит

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку