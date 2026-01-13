Отставка Малюка: как и когда будет голосовать Рада и заморозят ли новые "Паутины"

Василий Малюк / © СБУ

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января встретился с главой СБУ Василием Малюком и обсудил кандидатуры его преемника. Сам Малюк обнародовал пост, что уходит с должности. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 13 января не поддержал увольнение Василия Малюка. Что же происходило на заседании, когда будет голосование в парламенте и хватит ли Раде голосов для отставки Малюка — читайте в материале ТСН.ua.

Представительница президента Украины в Верховной Раде Галина Михайлюк, которая присутствовала на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не предоставила объяснений относительно причин инициирования увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ. Единственным озвученным аргументом стало утверждение о том, что Малюк написал заявление об увольнении. Об этом в комментарии для ТСН.ua заявил секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Два варианта развития событий вокруг увольнения Малюка

Роман Костенко рассказал, что профильный комитет провел обсуждение. Много вопросов было и от депутатов. Члены комитета ожидали отчета Василия Малюка, однако он на заседании не появился. По словам нардепа, члены комитета с самого начала не хотели голосовать. Из 15 членов комитета проект поддержали только семеро, шестеро высказались категорически против, еще двое воздержались. В связи с этим решение принято не было. Костенко отметил, что сейчас возможны два варианта дальнейшего развития событий. Первый — вопрос будет вынесен на рассмотрение сессионного зала Верховной Рады с пометкой о том, что профильный комитет его не поддержал, и окончательное решение будет приниматься в зале парламента. В то же время он отметил, что в настоящее время циркулируют определенные слухи, однако они не имеют официального подтверждения. В частности, речь идет о возможном намерении фракции «Слуга народа» собраться и переголосовать по этому вопросу на уровне комитета, однако механизм реализации такого сценария пока остается неясным.

Реклама

Костенко также сообщил, что проголосовал против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ в соответствии с ранее публично озвученной позицией. По его словам, на заседании комитета присутствовала народный депутат — представитель президента Украины в Верховной Раде Галина Михайлюк, которой члены комитета задавали конкретные вопросы относительно аргументов и оснований для увольнения главы Службы безопасности Украины.

«Ответа не было. Было сказано только одно, что он написал заявление. Все мы помним это написание заявления, когда шли переговоры, ставились условия. Поэтому заявление — не аргумент тогда, когда мы знаем, как оно писалось. Поэтому аргументов как таковых не было, и именно поэтому многие члены комитета не поддержали, и я в том числе, потому что есть вопросы. Мы считаем, что Малюк эффективен на своем месте, и тем более, когда не объясняют, почему его увольняют. Мы не видим необходимости в этом участвовать, тем более, что он был отстранен незаконным образом, потому что назначает и увольняет его только Верховная Рада. Президент не имеет права отстранять его от должности», — заявил Костенко.

Комментируя возможные причины решения президента относительно Василия Малюка, Роман Костенко отметил, все версии в информационном пространстве пока находятся лишь на уровне слухов, а реальные причины принятого решения может объяснить только президент Украины.

«13 января вынесут на голосование, но у меня тоже есть сомнения, что там хватит голосов. Видим, даже в комитете Верховной Рады не хватает голосов. Как снимать человека, когда тебе не объяснили за что? Про Баканова было понятно, когда он его снимал, за других тоже. А здесь непонятно, за что снимают. У многих депутатов также будут вопросы», — отметил нардеп.

Реклама

Роман Костенко также прокомментировал публикацию в «Украинской правде», в которой говорилось о том, что, по данным издания, в Офисе Президента якобы начали искать формальные основания для издания указа об отстранении Василия Малюка. Оценивая эти предположения, Костенко отметил, что президент Украины не имеет соответствующих полномочий. По его словам, Конституция Украины четко определяет процедуру увольнения главы Службы безопасности Украины: президент вносит представление, а окончательное решение принимается Верховной Радой путем голосования.

«Если президент так сделает, тогда можно ставить на голосование вопрос об отстранении президента. Это будет фактически то же самое. Я имею в виду, что это будет наглое нарушение Конституции», — подчеркнул Костенко.

Увольнение Малюка: когда будет голосование в Раде

Депутат Марьяна Безуглая, комментируя вероятное увольнение Василия Малюка для ТСН.ua, отметила, что президент Украины не может уволить главу СБУ указом. В то же время, по ее словам, президент де-факто может отстранить его от исполнения обязанностей путем возложения обязанностей главы СБУ на другое лицо — президент уже это сделал. Нардеп объяснила, что можно держать временно исполняющего обязанности главы СБУ до завершения военного положения. Отвечая на вопрос, найдется ли в Раде необходимое для увольнения Малюка количество голосов, народный депутат отметила, что вопрос будет вынесен в сессионный зал тогда, когда станет понятно, что для принятия решения хватает голосов.

На странице в Facebook Марьяна Безуглая отметила, что считает Василия Малюка лучшим руководителем СБУ за всю ее историю. В то же время подчеркнула, что не идеализирует его, но не понимает, почему именно сейчас и именно таким образом пытаются отстранить его от должности.

Реклама

Вторник станет «кадровым» днем в Раде

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что фракция «Слуга народа» снимает с повестки дня все законопроекты, запланированные на 13 января из-за отсутствия необходимого количества голосов. По его словам, на рассмотрение останутся только кадровые вопросы, однако пока непонятно, где именно планируют найти голоса и для них. По оценке Железняка, вторник в парламенте фактически станет «кадровым» днем. Сначала планируются голосования по увольнениям:

Дениса Шмыгаля — с должности министра обороны,

Михаила Федорова — с должности министра цифровой трансформации и первого вице-премьер-министра,

Василия Малюка — с должности главы Службы безопасности Украины.

После этого предусмотрен перерыв на заседание фракций и комитетов. Далее ожидается рассмотрение вопросов по назначениям:

Михаила Федорова — на должность министра обороны,

Дениса Шмыгаля — на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра,

Маслова — на должность министра юстиции,

Наталухи — на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Также нардеп подтвердил информацию, созвучную с той, которую ранее озвучивал Роман Костенко. По словам Железняка, по данным источников, готовится вторая попытка голосования по постановлению об увольнении главы СБУ на уровне Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он отметил, что в ближайшее время этот вопрос снова планируют вынести на рассмотрение комитета, и, по словам депутата: «под усиленным политическим контролем будут пытаться получить поддержку постановления президента об увольнении Василия Малюка». В то же время Железняк отметил, что с практической точки зрения такие действия имеют ограниченное значение, однако расцениваются как важный политический сигнал.

Реакция известных военных на кадровые перестановки в СБУ

Напомним, что 3 января ряд командиров боевых подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии, а также военные аналитики публично выразили поддержку действующему главе Службы безопасности Украины и предостерегли от его отстранения от должности. Соответствующие заявления были обнародованы в социальных сетях и имели четко выраженный консолидированный характер.

Реклама

Среди тех, кто открыто встал на защиту Василия Малюка, — командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис Прокопенко, командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий, руководитель Сил беспилотных систем Роберт Бровди, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, командир 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игорь Оболенский, а также аналитики проекта DeepState.

В своих сообщениях военные и эксперты апеллировали к собственному практическому опыту взаимодействия с руководителем СБУ, отмечали результативность его управленческих решений в военный период и отмечали целесообразность сохранения кадровой стабильности в системе безопасности. Ключевым месседжем этих заявлений стала позиция, что смена руководства спецслужбы в условиях активных боевых действий несет риски для слаженности и эффективности работы государственного сектора безопасности.

Отставка Малюка: политическое решение?

Соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в комментарии ТСН.ua охарактеризовал отставку Василия Малюка как одну из самых чувствительных кадровых потерь для сектора безопасности Украины за период полномасштабной войны. По его убеждению, Малюк был наиболее результативным руководителем Службы безопасности Украины за все время независимости государства.

Погорелый отметил, что вмешательство политических процессов в логику военного управления негативно сказывается на способности системы безопасности действовать максимально эффективно. По его оценке, кадровые решения такого уровня в военное время затрудняют работу людей, непосредственно вовлеченных в противодействие врагу и влияние на ход войны, что и делает эту отставку особенно болезненной.

Реклама

В то же время аналитик отметил, что потенциальное назначение Евгения Хмары не является случайным, поскольку речь идет о специалисте, который ранее был привлечен к ключевым процессам в системе безопасности. Вместе с тем он констатировал, что кадровое решение уже принято и вряд ли может быть пересмотрено, несмотря на публичную поддержку Василия Малюка со стороны военных, экспертной среды и части общества.

По словам Погорелого, главной задачей на этом этапе остается сохранение непрерывности и управляемости работы СБУ. Он напомнил, что сам Малюк публично заверял в продолжении операционной деятельности службы, и аналогичные сигналы поступали непосредственно изнутри структуры. Аналитик выразил надежду, что новое руководство сможет обеспечить стабильность работы ведомства, одновременно признав, что окончательную оценку его эффективности даст только время — как во внутреннем измерении, так и на внешнем направлении.

Комментируя возможные причины отставки, Погорелый склоняется к версии политического решения. По его мнению, окончательные ответы даст только время и ход событий.

Что еще известно об увольнении Малюка

Как сообщили источники ТСН.ua, между Зеленским и Малюком возникла напряженная дискуссия из-за нежелания генерала уходить с должности добровольно, что едва не привело к его официальному отстранению. Глава СБУ объяснил свою позицию тем, что сейчас на финальной стадии находятся несколько операций масштаба «Паутины», и оставить их сейчас означало бы совершить преступление.

Реклама

В то же время он дал понять, что если президент настаивает, то вопрос надо передать в Верховную Раду, чтобы она приняла соответствующее решение. Впоследствии, 5 января, глава СБУ Василий Малюк заявил, что уходит в отставку. По его словам, он останется в системе СБУ, чтобы «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня». Председатель ВР Руслан Стефанчук показал официальное представление Зеленского на увольнение Малюка с должности. Вопрос смены руководства Службы безопасности Украины перешел в законодательную плоскость. Соответствующий документ уже был зарегистрирован в парламенте.

Сегодня народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что «Комитет по нацбезопасности передумал и все таки рекомендовал Раде поддержать отставку Малюка».

Также утром 13 января нардеп Ярослав Железняк сообщил, что профильный комитет Рады пересмотрел решение об увольнении Малюка: «за» проголосовали 12 нардепов, один (Федор Вениславский) воздержался, 5 — проголосовали против. По словам Железняка, 226+ голосов, необходимых для принятия решения об увольнении главы СБУ, вероятно, также уже собрали.