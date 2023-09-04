Отставка Резникова: "золотые" яйца, куртки и пари с журналистами – чем запомнился министр обороны

Алексей Резников 4 сентября 2023 года официально сообщил, что подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" – говорится в сообщении Резникова.

Президент Владимир Зеленский 3 сентября в своем обращении подтвердил отставку министра обороны Алексея Резникова.

Новым министром обороны Украины может стать Рустем Умеров.

В преддверии отставки Алексей Резников также прокомментировал свое возможное назначение послом Украины в Великобритании.

"Не в курсе", – сказал он.

ТСН.ua собрал главное, чем запомнился Алексей Резников в должности министра, в частности, о скандальных закупках Минобороны для Вооруженных сил Украины.

Алексей Резников в политике

Алексей Резников / Фото: Associated Press

Алексей Резников работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий с 2016 по 2018 годы.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На должность министра обороны Украины Алексей Резников назначен 4 ноября 2021 года.

Дорогие куртки для ВСУ

В начале августа 2023 года украинский журналист Юрий Николов опубликовал расследование о том, что цена военных курток для ВСУ, закупленных Министерством обороны в 2022 году, выросла втрое во время отправки в Украину.

По данным расследования, по дороге из Турции в Украину куртки "превратились" из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные", а их цена изменилась с $29 до $86 за штуку.

В свою очередь министр обороны Резников заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности и назвал журналиста "манипулятором".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Скандальные закупки Минобороны! Резников предлагает выход"

"Когда-то он сделал публикацию, сравнивая оптовую закупку топлива в тоннах с ценами на заправках в розницу в литрах. Человек видимо не очень сильно образован, не знает, что топливо — бензин, соляра — легче, чем вода. Соответственно, в одном литре не килограмм. Не значит, что если литр стоит 50 грн, то и килограмм 50 — килограмм стоит дороже", — заявил тогда министр.

Резников также предложил пари: если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то он подаст в отставку. По его словам, если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина, председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады, должен составить мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач — уйти из издания и на 3 года перестать заниматься журналистикой.

По информации "Центра противодействия коррупции", к скандальным закупкам курток может быть причастен нардеп от "Слуги народа" Геннадий Касай, который в свою очередь может быть связан с подозреваемым в госизмене экснардепом и экспрезидентом "Мотор-Сичи" Вячеславом Богуслаевым.

Покупка "золотых" яиц

В начале 2023 года вышло расследование, что Минобороны якобы закупает куриные яйца по 17 грн за штуку.

Впоследствии Государственная аудиторская служба официально подтвердила эту информацию. Глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева отметила, что аудит Министерства обороны был "трудным мероприятием". В ходе проверки было зафиксировано большое количество нарушений.

Министр обороны Алексей Резников назвал этот скандал заказной информацией.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Скандальные закупки Минобороны! Сколько у нас воровали на "золотых" яйцах?"

Закупка кевларовых шлемов

В июне 2023 года журналисты проекта "Наші Гроші" обнародовали очередное расследование о закупках Минобороны. На этот раз речь шла о кевларовых шлемах по завышенным ценам.

Так, в мае 2022 года Министерство обороны закупило партию кевларовых шлемов для украинских военных по $468 за единицу. Однако в другом майском контракте 2022 года Минобороны эти же шлемы стоили $132.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Скандал по закупкам Минобороны: Резников прокомментировал расследование журналистов"

Как сообщили журналисты, гражданские учреждения также покупают эти шлемы, но значительно дешевле. К примеру, Тростянецкий городской совет Сумской области купил их по 9 900 гривен, то есть около $270. А исполком Лубенского городского совета Полтавской области купил по 9000 гривен, или $250.

Известно, что за эти закупки отвечали уже уволенные экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-руководитель департамента закупок МО Богдан Хмельницкий.

Увольнение в Минобороны из-за скандальных закупок

Вячеслав Шаповалов / Фото: Фото из открытых источников

Результатом скандала в Министерстве обороны из-за закупки товаров по завышенным ценам стал ряд увольнений. В частности, кресла избавились от заместителя министра Вячеслава Шаповалова и директора департамента закупок Богдана Хмельницкого. А 1 февраля 2023 года СБУ вручила подозрения Хмельницкому и Шаповалову.

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По данным следователей, Шаповалов и Хмельницкий в марте 2022 года осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки. Товароведческая экспертиза, инициированная СБУ, установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн грн. То есть Минобороны купило бронежилеты по 44 тысяч гривен, а по данным СБУ они стоили менее 9 тысяч гривен. К тому же они не соответствовали заявленному классу защиты IV.

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